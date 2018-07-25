上路吧，女孩！我在沙烏地看見的女性駕車趣事

就在6月24日，沙烏地阿拉伯終於正式脫離最後一個禁止女性開車的國家。在這個國家，女性的禁駕另持續了幾十年，今天就跟著筆者的眼睛看看沙烏地街頭對這項政策的看法吧！

關於開放女性開車這項政策其實推動了大概一、兩年了，推動原因也有很多，像是筆者之前文章所提到的：促進經濟，女性就業，兩性平權等等許多因素。今天我們就暫且不多談這方面的議題，未來有機會會再來好好討論。

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讓我們看看真正的沙烏地居民們是如何看待的吧！

就在6月24日那天，持有國外駕照的女性紛紛換照上路，準備好好享受這得來不易的一天，而我身處的國際大城市吉達做為沙烏地首屈一指的國際化都市，當然是非常非常歡迎這項政策上路的。從我們校園到市區的路上有一個檢查哨的關口，當天關口的軍人與警察也對開車經過的女性非常禮貌並給予最大的支持，甚至還有軍人送花給經過的女性以及合照這樣溫暖的舉動。

除了國家公務人員外，路上普遍的人們對女性開車都是非常支持的，幾乎沒有看到所謂的「反女性開車」團體，雖然有聽說在某些內陸地方有警察逮捕了一些刻意阻止女性開車的人士，不過也僅僅是零星的個案，總歸而言這個國家還是普遍非常喜歡這項政策的。

當然，除了單純對政策的支持以外，還有許多人更提出了一些女性上路可能帶來的好處，並大大的支持與鼓勵。由於沙烏地的大眾運輸系統非常的落後（幾乎就是沒有），所以女性可以自行開車後絕對是可以促進各方面的發展，女人可以降低對男人的依賴程度。

另一個有趣的閒談則是交通的改善。

沙烏地的交通基本上可以說是非常的爛，高速公路上大家恣意超車以外，就連在壅擠的市中心也非常不遵守交通規則，各種三線道開成五線道，硬闖黃燈或是轉彎亂轉這種事都稀鬆平常，朋友們甚至開玩笑說在這很少看到沒有擦傷痕跡的車子。

而女性上路後，基於這裡嚴謹的「男女有別」，男生駕駛想必會更加遵守交通規則以防與女性駕駛發生擦撞導致不必要的麻煩。

女性上路之後，許多地方也開始規劃女性專用停車位，顯而易見的在女性停車區的車子就比較少花式停車的亂象了。所謂花式停車大概就是兩格停三台車，或是一顆輪子停到人行道上這種奇特的停車模式。站在這點上來看，我絕對是百分之百贊成女性開車上路。

當然，女性剛上路還是有非常多有趣的趣聞，像是一位沙烏地女孩還特別寫了一首饒舌歌說說對開車的看法，也有一個沙烏地的女性司機被客人團團圍住想要搶搭她第一班車的有趣影片。

各種的現象都顯示了這項政策廣大的接受與好感，我想這也是積極改革開放的沙烏地政府非常樂見的景象吧？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航

