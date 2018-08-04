有關婚姻的九個麻辣建議：當個幸福傻人妻，還是當抓猴社偵探？

寫了前面兩篇，我想聊聊婚姻。沒時間的可以直接拉到文末，有濃縮心得。

之前我也寫過很多評估另一半的文章，像是鼓勵婚前常去對方家裡走跳等，這邊就不贅述。就算事前看對，但環境改變可能崩壞，反正不小心看錯也記得看開點砍掉出場。我認識好幾對婚姻撐不到兩年，離婚不可恥，不認錯停損才可恥又痛苦。

最容易發現鬼的，還是對方的手機。其實這件事情很矛盾，如果看到些什麼實在心情很差，可能美好的家庭就毀了；但是不看好像又是鴕鳥心態，萬一全世界都知道我另一半外遇我不知道，這也很難堪。我是建議可能一年還是看個一次，雖說疑神疑鬼不好，就像是我們金融業有稽核，適時控制風險似乎有其必要，我還會在腦公面前看，也有看到鬼的經驗，有機會再分享好了。

另外人生很難，很多老公還是希望我們出去美美的，他們才有面子。我們還是希望有工作上的成就，就算嫁了收入不錯的老公，看起來很顧家很負責，也不能掉以輕心。常聽到同事姐妹在聊，很多看起來顧家愛孩子、甚至看起來老實的好男人，或多或少還是有在外面有偷吃或花錢買。據他們的說法是家裡的太安定、太習慣了只剩親情、又或是想找刺激、老婆沒工作沒話聊，要找外面懂他的解語花⋯⋯要偷吃的理由有百百種。聽完後我也不相信婚姻了，現代社會誘惑太多，有孩子有溫暖一切美好，也不能保證大家都是忠貞不二。而最近身邊朋友離婚，感情觸礁等等，有不少臉書上看起來真的很甜蜜相愛，誰知道轉身好老公去撩妹，好太太去睡老相好？

臉書上很多都是騙人的，認真就輸了。不只有網美會放照「騙」和高調曬恩愛。最重要的，是我們不分男女把自己顧好，隨時準備回到單身市場的籌碼。但是不管有沒有孩子，和另一半的關係還是婚姻最重要的部分。尤其有了孩子，更要顧好老公。

只有親子關係穩定，夫妻關係不佳，孩子都感受得到，還會讓他們缺乏安全感。甜言蜜語滾滾床是一定要了。很多媽媽說太累了怎麼可能，我覺得如果顧好他的小頭，能讓他多顧小孩一些，這絕對是值得的一筆交易，不然可能去外面偷吃還不回家顧孩子。索求無度又不顧孩子？那要他顧才有甜頭啊！不然就是帶孩子不夠多，不夠累才有體力煩我們，把孩子丟給他，自己去做SPA。

老公不會帶孩子？有時候我覺得是願不願放手。老公做得不夠好是正常的，要容錯和鼓勵，降低標準總會漸入佳境。我發現不少人是邊做邊念，自己不快樂，弄得所有人都不快樂。我覺得人都會把自己想得太重要，我不在、我不做，對方就不行怎樣怎樣⋯⋯自己幫自己台詞寫得落落長，好像是要去當編劇，最後怪別人害自己犧牲。這我在《巨嬰國》一書看得透徹，華人父母的不問對方需求，以自己想像一味付出。除了養出可能只會唸書啥都不會的巨嬰、造成所有人壓力很大之外，還有可能不是對方要的，最後老了還插手成年子女的人生，實在太扭曲。為什麼不想想如何好好經營婚姻，好好經營自己？

最近也有朋友要去外地工作要和老公分開，問了我的想法。我只能提醒她，如果放棄了這個機會，心裡會不會怨？自己的人生沒有自己掌握，押注在另一個人身上，萬一不管你去或不去這婚姻都守不住呢？真的有能力、有肩膀的男人，會支持他的另一半做任何成長，而不是把她當成自己的附屬品。尤其兩個人一起成長，才會是健康和可以長久的關係，男人事業成功被外面野花拐走的故事發生了這麼多世紀，不要以為不會發生在自己身上。

很多人都佩服我老公做得到這點，說自己做不到。但是為什麼很多台幹的太太又做得到呢？如果大家都有拿錢回家，家裏的大小事應該都要參與，不是女人天生會怎樣，現在很多女人家事能力差，但是賺錢能力電爆男人。如果喜歡好控制的傻白甜，就不要來招惹白骨精（白領、骨幹、精明）。

當然自己去外地，記得姿態低一點，態度溫柔一點，回來要盡盡做太太的義務，小別勝新婚還是很好的。孩子是家庭關係很強的聯繫，但是教養問題可能成為吵架的因素。如果沒有顧好另一半的心情和情緒，遠距離又會把兩個人拉遠，問題放大。

畢竟台灣社會價值不大能接受未婚生子，我常覺得如果不是要生小孩，不一定要結婚。我身邊有幾個超過四十歲的好朋友很想結婚，我也是這樣勸她們。婚姻這張紙對台灣女人實在沒有什麼保障，社會沒有教我們怎麼好好經營婚姻，連找到好導師或好例子都很難，好像不離婚就叫好的夫妻。沒有愛的家庭只是冷清的空房子，尤其是當對方女友時，對方家裡有事，出席是加分，但是當對方老婆，都幾乎做到滿分還是會被嫌，華人最愛以家人之名踐踏親人了。

之前看到網友說「有結婚可以責備不忠」，我不禁啞然失笑。對方要是不忠，責備只是把對方趕跑。而「對不起」是世界上最廉價的一句話，畢竟多少造成要說對不起的原因，加害人都知道後果還是去做。這點我真的很佩服維多莉亞貝克漢，除了事業成功，老公偷吃弄這麼大還吞得下去，一樣是牡羊座，我知道這對自尊心很強的我們打擊有多大。但是如果只是哭鬧、發瘋、追究對方偷吃，這位高富帥一定馬上投入小三的懷抱。一個人有本事不是對身邊的人為所欲為，而是讓大家覺得開心、服氣，強勢是留在職場，千萬不能帶進家庭，除非另一半極弱、沒意見。

下面是我的婚姻建議：

終極天條：自己生的都不一定能改變，別人生的一定不行 男人很容易落入追求刺激的陷阱，我們只能做好隨時可以走人的準備 自己手上有多少資源，就有多少籌碼 和另一半的關係好，才是家庭的核心，而不是孩子 看手機很容易看到鬼，選擇很重要，看是要當個幸福傻人妻，還是當抓猴社偵探 愛他就是尊重他，但不是委屈自己然後常爆炸（摩羯座我就是在說你，火象星座沒委屈自己也常常爆炸） 常常暸解對方需要和滿意度，檢視自己快不快樂，不快樂就是有問題 認真經營，但是走不下去時，請理性分析、理性退場 愛是最重要的拉力，發瘋是最強大的推力

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