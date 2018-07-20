世界關注北韓人權，卻忽略了韓國的陰暗面

文：Binaifer Nowrojee（開放社會基金會亞太區總監）

譯：Wendy Chang

大約一年多前，李振永位於首爾的住處遭到韓國警方破門而入，警方逮捕了李振永，將他單獨監禁。李振永一直都是活躍的社運份子，並曾在1980年代因提倡民主而入獄服刑，但這次他卻因其他理由遭到逮捕。他所謂的罪行，是經營一個名為「勞工圖書」（Labor Books）的線上圖書館，網站內容是與北韓相關的資訊。他因為散佈「對敵人有利」的圖書資料被起訴，可能讓他面臨數年的刑期，直至法院最後撤銷對他的起訴。

不幸的是，這樣的事件在韓國層出不窮。與北韓一觸即發的戰事，讓韓國人民的個人自由成為犧牲品。

川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩會面的消息占據世界各地頭條好幾個月；這場世紀性的會面在幾經波折後最終定調於6月12日舉行。人權團體呼籲各界將焦點放在北韓各種侵犯人權的行為—例如大量的勞改和持續不斷的處決，並提上談判桌。（但美國政府官員已於會面前，同意在會面中不談論北韓的人權議題。）然而，在這股聲浪中被遺漏的，是韓國本身也正因人權議題傷透腦筋，這些問題的肇因，多半與長期和北韓處在備戰狀態脫不了關係。

韓國在許多方面都能被視為充滿生氣的民主國家，擁有強大的媒體或公民社會，但在人權方面，仍然會因「國家安全」的名義持續被犧牲。歷來政府都靠著嚴格的安全法規來限制言論自由，尤其是關於北韓的討論。其中最嚴格的莫過於《國家安全法》（NSL），也就是李鎮永被起訴的法律根據；這個法規可以說是二戰帶來的苦果。

《國家安全法》模棱兩可的用字，讓警察及其他公權力得以濫用。數十年來，政府用它針對異議份子及反對者，但自從文在寅總統所帶領的人權友善政府在2017年上任後，人們可以對這個問題稍微鬆一口氣。

2012年，24歲的朴正根在轉推一些來自北韓網路帳號的文章後，被判處服刑十個月。他的動機無非只是想嘲諷北韓的政治宣傳，卻被韓國政府認為這是對北韓政府的讚揚。雖然最後他被無罪釋放，但是每年，許多像這樣的案件仍因《國家安全法》而遭到調查。

這個案件，只是網路言論自由之戰中的一例。韓國是全世界網路最發達的國家之一，網路普及率約90％。儘管如此，又或正因如此，網路隱私近年來儼然成為人權自由的一大挑戰。

國家情報院（韓國的情報機關）曾多次逾越職權，包括利用激進的網路競選廣告影響選情，以及透過網路監視反政府人士與異議份子等。2015年，提倡網路自由的非營利組織OpenNet，推出新型手機應用程式，讓使用者檢測手機是否被追蹤軟體監控，該程式在短短三週內被下載了高達五萬次。韓國其實也有部分網路管制，可以發現每年都有成千上百個網站（許多是關於北韓的）遭到刪除或封鎖。

在韓國，軍隊是另一個需要被關注的區塊。所有健全的韓國男性都必須服兩年的兵役，但有別於大部分徵兵制的國家，韓國目前並沒有其他民事的替代方案。所以，因為宗教信仰、道德或其他原因拒服兵役者，將面臨多達18個月的有期徒刑，更有可能受到同儕甚至家人的排擠。許多年輕人，特別是那些和平主義宗教團體的成員，像耶和華見證人（Jehovah’s Witnesses），從小就知道，自己的人生中，入監服刑某種程度上是無法避免的。根據國際特赦組織提供的數據，因宗教或道德立場拒服兵役而入獄的人數，韓國竟然居世界之冠。

對於男性同志而言，生活在祕密、恐懼與坐牢的風險下，是他們軍旅生活的縮影。雖然韓國並未將同志入罪，但軍隊以禁止「不檢點的表現」，來處罰役男間的性行為已行之有年，這樣的行為會讓他們遭判最多兩年徒刑。這個議題在2017年4月引起全球關注，當時，一支內兩名男性軍人發生性行為的影片在社群媒體流傳，軍方隨即著手調查，並將一名軍人定罪。人權團體也表示，許多士兵曾被威脅和騷擾，只為了讓他們揭露軍隊裡的同志姓名。國際特赦組織更表示，這根本是針對同志族群展開的「獵巫行動」。

許多韓國的激進人士，盼望與北韓關係的緩和，在促成和平談判之際，也能改變目前的社會現況。已經在人權上採取許多積極的政策的韓國政府，也應該要想辦法，不讓人民對於人權自由感到功虧一簣。朝鮮半島間關係的解凍是一個大好機會，挑戰數十年來對於國家安全與人權早已過時的種種假設。改革國家安全法與開放網路限制，將會是邁向正途的兩小步。

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核稿編輯：丁肇九