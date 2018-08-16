雷神索爾管星期四？一週七天的命名故事

文：曾泰元（東吳大學英語系副教授）

小時候學英文，一週七天從Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、Sunday這樣一路背下來，不曉得大家是否經歷過難以名狀的痛苦？現在背起來了，也熟練了，對這七天有沒有特別的感覺？還是除了字尾清一色的day之外，依舊是第一重境界的「見山是山、見水是水」？

我們若是拿起語言的放大鏡，便能從中發現有趣訊息，語言文化的玄機，就蘊藏在裡面。

Photo Credit：世界公民文化中心

「星期一」的英文是Monday，來自古英文，mon是moon（月亮）的異體。

Monday的本義為moon's day（月亮日），譯自拉丁文的lunae dies（day of the moon／月亮之日），這就是中國古代與當今日本的「月曜日」。

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星期一的前一天是星期日，英文是Sunday，這應當是一週七天最容易參透的一個名字了。

本義為sun's day（太陽日），譯自拉丁文的dies solis（day of the sun／太陽之日），這就是中國古代與當今日本的「日曜日」。

古巴比倫發明七曜曆法

何謂「曜」？何謂「曜日」？《教育部重編國語辭典修訂本》明載，日、月、星都稱「曜」，一個星期的七天用日、月、火、水、木、金、土的七個星名排列，因此星期幾也叫什麼「曜日」，如「日曜日」是星期日。

中國古代有「七曜」之說，「七曜」乃「日、月」二球與「火、水、木、金、土」五星的合稱。以七曜為一週的曆法觀念是由印度傳入中國的，這與歐洲的星期概念同出一源，都是來自兩河流域的古巴比倫文明。

古巴比倫的占星術認為，「日、月、火、水、木、金、土」這七個天體會影響地球諸事的運行，因此他們就以七天為一個單位，把一年的日子加以劃分，而每個「曜」都會控制著「曜日」的第一個小時。後來，這個體系從美索不達米亞向西傳播，傳到了地中海東緣與東南緣的托勒密王國（即亞歷山大大帝逝世後統治埃及和周邊地區的一個希臘化王國），與該地區的占星傳統一拍即合。

君士坦丁跟風占星曆法

古羅馬人的曆法原本與之迥異，複雜難懂得讓人卻步：3、5、7、10各月的第15日和其他各月的第13日稱為ides（望日，讀如「艾子」），每月的第一天稱為calends（朔日，讀如「卡倫子」），ides往前推的第9日稱為nones（望日前九日，讀如「弄子」）。

君士坦丁大帝加以改變，將傳到托勒密王國的占星體系移植了過來，把dies solis（日曜日，即星期日訂為一個星期的第一天，為休息與禮拜之日，接下來的六天，分別為lunaedies（月曜日，即星期一）、dies Martis（火曜日，即星期二）、Mercurii dies（水曜日，即星期三）、Jovis dies（木曜日，即星期四）、Veneris dies（金曜日，即星期五）、Saturnidies（土曜日，即星期六）。這七個古羅馬的星期名稱，也在調整之後為西歐大部所採納，英文就是其中之一。

羅馬帝國以眾神命名七日

在羅馬帝國時代，一周七日的拉丁名起自「七曜」，而這「七曜」中的「五星」（火星、水星、木星、金星、土星）之名則源自神話：

火星（Mars）得名自羅馬神話的戰神「瑪爾斯」

水星（Mercury）得名自羅馬神話眾神的信使「墨丘利」

木星（Jupiter）得名自羅馬神話的主神「朱庇特」

金星（Venus）得名自羅馬神話的愛神「維納斯」

土星（Saturn）則得名自羅馬神話的農神「撒頓」

英文在翻譯一週七日的拉丁名時，便從日爾曼眾神當中尋找類似的加以替代。

英譯改以日耳曼神話命名

太陽日（Sunday）和月亮日（Monday）如上所述，對應直截明瞭，其他幾日的對應，則略顯間接曲折

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「星期二」的英文是Tuesday，本義為Tiu's day（戰神之日）。

譯自拉丁文的dies Martis（day of Mars／火星之日），也就是「火曜日」Tiu（蒂烏，或作Tiw）是日爾曼神話的戰神和天空之神，類似羅馬神話的Mars（瑪爾斯）。

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「星期三」的英文是Wednesday，本義為Woden'sday（主神之日）。

譯自拉丁文的Mercurii dies（day of Mercury／水星之日），也就是「水曜日」。

Woden（沃登，或作Odin）是日爾曼神話的主神，相當於羅馬神話的Mercury（墨丘利）。沃登和墨丘利的相似之處，在於二者都與魔法有關，靈魂由人間落入陰間也由二者監管，沃登給詩人靈感，發明了日爾曼人的甲骨文「如尼文字」（runes），而墨丘利則為語言與文字的創造者。

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「星期四」的英文是Thursday，本義為Thor's day（雷神之日），

譯自拉丁文的Jovis dies（day of Jupiter／木星之日），也就是「木曜日」。

日爾曼神話的雷神Thor（索爾，或作Thunor）也是天空之神，被借用挪來對應羅馬神話主宰一切的主神Jupiter（朱庇特）。

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「星期五」的英文是Friday，本義為Frigga's day（愛神之日）。

譯自拉丁文的Venerisdies（day of Venus／金星之日），也就是「金曜日」。

日爾曼神話的愛神是Frigga（弗麗嘉，或作Frigg、Freya）是主神「沃登」之妻，被移植來對應羅馬神話的愛神Venus（維納斯）。

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「星期六」的英文是Saturday，本義為Saturn's day（農神之日）。

譯自拉丁文的Saturni dies（day of Saturn／土星之日），也就是「土曜日」，對應直截明瞭。

Saturn（撒頓）為羅馬神話的農業之神，英文直接挪用，沒有從日耳曼神話裡取材。

讀完了這一週七天的命名玄機，算是進入了「見山不是山、見水不是水」的第二重境界。如果讀者還學了第二外語，說不定能從此文的追本溯源中，找到許多有趣的對應與連結。當然，經過了融會貫通，上述的細節即可暫擺一邊，繼續朝前邁進，進入「見山又是山、見水又是水」的第三重境界了。

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本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航