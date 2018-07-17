好好的「普普會」如何變成「叛國峰會」？川普：我認為美國愚蠢，我們都愚蠢

美國總統川普（Donald Trump）與俄國總統普亭（Vladimir Putin）16日一對一對談，會後兩人同聲否認「通俄門」，川普甚至拒絕在媒體面前對批評普亭。川普的態度引發美國輿論譁然，這次會談甚至被批評是「叛國峰會」，共和黨和民主黨議員都同聲譴責。相較於對普亭的「和諧」態度，川普面對歐洲其他國家，則大肆批評歐盟和北約「虧欠」美國。

（中央社）11日，川普出訪歐洲，16日，與普亭在芬蘭首都赫爾辛基會談，一對一會談超過兩個小時後，更攜幕僚舉行午餐會續談。

川普在會後的聯合記者會表示：「我們兩國的關係從沒像現在這麼糟過。不過，自四小時前開始情況已經改變，我真的如此相信。」川普表示，這次會談是更長遠進程的開端，雙方同意未來繼續對話，而與俄國的建設性對話將開啟通往和平的新道路。

普亭則在會後記者會指出，美俄兩國並非對所有問題都看法一致，但這次峰會反映雙方都有意重建互信。普亭也表示：「是時候徹底討論雙邊關係，以及不同國際問題和敏感議題了。」普亭強調，這場峰會是兩人之間「持續經常接觸」的一環。

原先各界預料，美俄元首峰會將討論中東局勢、烏克蘭和核武議題。中東局勢方面，美俄兩國暗示，在確保以色列安全的前提下，會讓敘利亞總統阿薩德下台的時間往後延遲，但沒有具體說明。另在烏克蘭局勢上，美國也沒有針對其歐洲盟友們最在意的「克里米亞被俄國吞併」事件發表意見。

針對核武問題，雙方都表示，「在裁軍議題上有必要攜手合作」，包括重返現有的條約，但同樣沒有具體成果。反倒是「通俄門」的問題，在美國引起廣泛討論。

川普否認「通俄門」，在媒體面前拒絕批評普亭

會後記者會時，有記者問到「通俄門」議題，俄國被控干預美國2016年總統大選，尤其美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）上週才起訴12名俄國情報員。但川普受訪時表示，他曾向普亭提及此事，雙方花了很多時間討論，他稍後回答記者問題時重申，他的競選陣營從未與俄國串通，他說：「我有普亭總統的說法，他說不是俄羅斯。」普亭也在記者會表示，川普曾提及通俄門一事，普亭則回答俄國從沒這麼做。

但美國情報首長判定俄國駭入美國民主黨人電郵並且外洩，以協助川普當選。獲川普欽點擔任國家情報總監的柯茨（Dan Coats）也在峰會後聲明，情報圈在評估時已經清楚闡明，俄羅斯干預2016年美國選舉，且持續試圖破壞美國的民主政治。

此外，在會後記者會中，川普關於烏克蘭和敘利亞等使美、俄關係降到後冷戰時期低點的問題，對俄國也毫無批評。記者曾請川普對俄羅斯提出哪怕只是單一的批評，都一再遭川普拒絕。記者問道，俄國對美、俄關係不睦是否應負任何責任，川普也只是答稱，「我認為兩國都有責任，我認為美國愚蠢，我們都愚蠢」。

川普這樣的態度引起美國輿論憤慨，甚至有人質疑，川普刻意討好普亭，可能是因為普亭手中握有一些川普上不了檯面的把柄。對此說法，普亭受訪時則說，「我們想不出比這更離譜的說法，請清除你們腦中的這個垃圾資訊吧」。

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美國民眾爆氣怒罵「#叛國峰會」，兩黨議員同聲譴責

川普這樣的態度也引來共和黨與民主黨兩黨國會議員的同聲譴責。

共和黨籍的美國參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）就發表措辭嚴厲的聲明表示，這是記憶中美國總統最丟人的表現之一，是美國總統史近來的低點，過去從沒有一個總統在暴君之前，像川普如此貶低自己。

眾議院議長萊恩（Paul Ryan）也發表聲明表示，俄羅斯干預2016年總統大選是毫無疑問的，也持續進行對抗美國與全球民主工作。他也要川普明白俄羅斯不是美國盟友，美國必須集中精力，讓俄羅斯承擔責任，並結束對民主的惡劣攻擊。

同樣隸屬共和黨的資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也在推特上表示，川普錯過了要俄羅斯對2016年大選負責的機會，川普的聲明將被俄羅斯視為軟弱的象徵。

身為反對黨的民主黨國會議員對川普的抨擊聲浪自然也不小。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）發表聲明譴責川普。他表示，在美國歷史上，從未看過美國總統支持美國的敵人，像川普支持普亭那樣。

民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）在推特上表示，川普決定和普亭站在一起，不理會自身情報官員，並譴責俄羅斯對美國民主的攻擊，是「完全可恥的」。

《轉角國際》報導，在社群媒體上，「#叛國峰會」（#TreasonSummit）也瞬間爆量成全球熱門關鍵字。甚至連一向挺川的《Fox News》都發出社論，認為川普在峰會上完全被普亭壓制。

《Fox News》認為，由於目前期中選舉將至，國會內的移民法案、川普之牆、對中國與歐盟的貿易衝突，川普的各項政策都需要朝野團結，因此在「理想狀態」下，川普只要當面對普亭提出指控、要求個說法，「就算是做做樣子，都能在國內帶來正面的政治反應」；誰知川普卻一面倒的親俄發言卻是自失立場，更重創了本國情報與司法單位的士氣與公信力。

或許是感受到巨大壓力，川普在赫爾辛基峰會結束後飛回華府時，在總統專機上推文支持情報人員表示：「如同我今日與之前很多次所說的，『我對我的情報人員有很大的信心』。」他又說：「然而，我也體悟到，為了創造更光明的未來，我們不能固守過去，身為全球兩大核子強權，我們必須和睦相處！」

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月16日

川普出發前說美國最大的敵人是「歐洲」，「歐美關係」可能生變

除了川普的態度引爆美國輿論，在與普亭會面前，媒體請川普確認「當前最大的全球性敵人」時，川普先提到歐盟，也讓國際震驚。

閻紀宇在《風傳媒》一文中也表示，川普從11日出訪歐洲前夕到16日舉行「普普會」期間，多次批評歐盟和北約對「虧欠」美國，包括成員國軍事預算佔GDP不到2%、貿易逆差都成為川普批評的原因，川普甚至暗示，美國將不惜退出北約這個二戰以來最重要的國際集體防衛組織。抵達英國時，也對批判英國首相梅伊「軟脫歐」（soft Brexit）處置不當。

面對美國的激進批評，歐盟目前仍冷靜以對，例如稍早歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）率團在北京召開歐中高峰會，不僅未呼應中國合作抗美，發表的聯合聲明也相當溫和，強調多邊主義、維護以規則為基礎的國際秩序等。

而歐洲關注的「克里米亞」議題，美俄雙方在峰會後也並未釋出更多訊息。「克里米亞」議題起因俄國2014年兼併原屬烏克蘭的克里米亞半島後，歐盟便對俄羅斯實施經濟制裁，而川普今年6月底被問到是否可能承認俄國對克里米亞的主權時，並未排除這個可能性，引發歐盟極度關切。

若美俄未來在「克里米亞」議題上站在同一陣線，將對歐洲前線帶來重大威脅，恐將迫使歐美關係進一步惡化。16日的「普普會」結果雖然沒擴大美歐裂痕，但親疏有別的感覺也讓歐盟芒刺在背。

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核稿編輯：羊正鈺