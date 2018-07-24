《窮查理的智慧語錄》：想要賺大錢，賭盤對你多有利都無關緊要

文：大衛・克拉克（David Clark）

金融危機就是機會

FINANCIAL CRISIS EQUALS OPPORTUNITY

「如果你和我一樣經歷過1973∼74年或是1990年代初……連想要脫離鄉村俱樂部都得排隊——你就知道情況有多困難。如果你活得夠久，你就會見識到。」 “If you, like me, lived through 1973–74 or even the early 1990s... there was a waiting list to get OUT of the country club—that's when you know things are tough. If you live long enough, you’ll see it.”

美國在1973∼74年經歷一次經濟衰退，然後1990年代初又遇上一次，帶來了失業和股價大跌。1973∼74年的衰退是油價上漲所引起。它持續了二十四個月，導致道瓊工業平均指數損失45%的總值。90年代初的衰退同樣是油價上漲的結果，不過也是因為80年代過度建設，造成了辦公大樓營造業不景氣。這次的衰退持續了八個月，道瓊股市總值損失了18%。

在2001年，距離經濟大衰退開始還有六年的時間，蒙格就已經預知另一場經濟大動盪終將會出現。他說中了。2007∼09年這段期間經濟崩潰，股價下跌，道瓊損失54%的總值。他怎麼知道它會發生？因為他知道金融危機的循環其實是資本主義的本質。一個過度操作槓桿的銀行體系，加上投機狂熱，有可能創造極不穩定的投資泡沫，最終泡沫破裂並拖垮整個經濟。

我可能說得不太得體，我應該說對於不時的衰退／崩盤，在蒙格的買股策略早就做好設定。蒙格和巴菲特都會囤積著現等待衰退／崩盤的到來，即使這意味著他們在等待這個注定的結果之前，會因為持有現金而減低了他們的報酬率。當股市崩跌的情況出現，他們開始進場買進。在1990年經濟衰退期間銀行股重挫，波克夏把握大好機會，以2.89億美元買下了富國銀行（Wells Fargo）五百萬股的股票。如今這五百萬股拜股票分割之賜，已經成長至四千萬股，總值大約在19億美元。扣除股利，這等於給了波克夏這二十六年期間7.5%的年化報酬率。錦上添花的是，當初波克夏2.89億的投資，如今一年還可以分到5,920萬美元的股利——等於是最初投資有 20.4%的年度股息支付率。蒙格自己說過很多次，他並不是靠腦筋賺大錢，他是靠耐得住性子賺大錢。

了解賭盤

UNDERSTANDING THE ODDS

「只有在掌握優勢的時候才行動——你必須了解賭盤而且必須堅持原則，只有在賭盤對你有利時才下注。」 “Move only when you have the advantage—you have to understand the odds and have the discipline to bet only when the odds are in your favor.”

這段話好像有點違反直覺。要了解這則建議的意思，就需要稍微補充一點「蒙格史」。在1960年代，蒙格和巴菲特各自經營他們的避險基金。隨著60年代末期多頭市場盛行，所有股票都已估值過高，仍然遵循葛拉漢逢低買進原則的巴菲特，這時已經找不出任何便宜的股票可買。巴菲特並沒有因此而改變他的投資策略，而是關閉了他的避險基金，並把錢還給了他的合夥人，然後將自己絕大部分的錢投入了美國國債這類的現金等價物中。

蒙格則繼續投資，繼續獲得很好的報酬，直到1973∼74年的股市崩盤，這時候合夥人的錢已損失幾近半數，蒙格說這是他人生中最困難的一段時刻。而巴菲特因為在崩盤之前就已出清持股，所以這時的他抱了一堆的現金，而且身邊又圍滿幾十家體質極佳的公司，正以便宜的價格待售。現金滿滿的巴菲特能把它們買下來；但蒙格沒有現金，他無法出手。然而當股市復甦時，蒙格的投資開始回穩，他也幫他的合夥人賺回了原本的損失。不過這次慘痛的經驗，讓他決定關閉自己的基金。

蒙格從這裡學到了什麼教訓？他學到了當股價上漲時，賭盤開始轉向對投資人不利；而股價下跌時，賭盤又開始轉回到投資人這邊。他也學到了，如果在市場上揚時，他全數投資，那麼當股市重跌時，他就會沒有任何現金可拿來投資。賭盤對你多有利都無關緊要；如果你沒有現金可以下注，你永遠一毛錢也賺不到。

賺大錢的公式

BIG-MONEY EQUATION

「價位合理的優秀公司，勝過好價位的普通公司。」 “A great business at a fair price is superior to a fair business at a great price.”

好的，讓我們用數字來解釋一下蒙格的這段話。比如說我們拿十萬美元出來投資，現在要在投資A 公司或投資B公司中，做出選擇。

A公司每股賺1美元，每年獲利增長15%，以獲利二十倍的股價賣出，等於每股20美元（20×$1＝$20）。這表示你的10萬美元可以買到五千股的A公司股票（$100,000÷$20＝5,000）。另一方面，B公司每股也賺1美元，但是每年獲利增長8%，以獲利十倍的股價賣出，也就是每股10美元。這表示你的10萬美元可以買到一萬股的B公司股票（$100,000÷$10=10,000）。

乍看之下，似乎B公司是比較好的選擇。它每股可賺1美元，而且它每張股票賣10美元，等於是本益比只有十。A公司同樣是每股賺1美元，股價卻是獲利的二十倍，也就是每股20美元，是B公司股價的兩倍。不過，如果我們從十年期的觀點來看，預測的報酬率結果將會截然不同。

B公司的獲利每年成長8%，在十年之內將成長為每股獲利2.19美元。如果公司的股票仍以獲利的十倍為交易價格，這等於每股售價是21.9美元（$2.19×10＝$21.9），這給了我們每股11.9美元的獲利（$21.9－每股成本$10＝$11.9每股獲利）。11.9美元的每股獲利乘上我們所擁有的一萬股，顯示從我們最初投資B公司10萬美元的淨獲利為11萬9千美元。然而，A公司的獲利每年成長15%，在第十年將成長到每股獲利4.05美元。如果公司股票仍以獲利的二十倍為交易價格，這等於每股售價是81美元（20×$4.05＝$81），這等於每股獲利61美元（$81－每股成本$20＝$61每股獲利）。61美元的每股獲利乘上我們所擁有的五千股，顯示我們最初投資A公司10萬美元的淨獲利為30萬5千美元。

投資在A公司這個價位合理的優秀公司，將會比投資在B公司這個一開始看來價格很划算的普通公司，幫我們多賺18萬6千美元（$305,000－$119,000＝$186,000）。要是在過去巴菲特還沒有遇上蒙格之前，他會買B公司。但是在巴菲特遇上蒙格之後，他成了全心全意支持買A公司的人。只要記住：「價位合理的優秀公司，勝過股價很好的普通公司。」這句話對蒙格和巴菲特非常管用，對你同樣也會非常管用。

相關書摘 ►《窮查理的智慧語錄》：巴菲特的終身夥伴，世界第一聰明的查理蒙格

書籍介紹

本文摘錄自《窮查理的智慧語錄》，遠流出版

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作者：大衛・克拉克（David Clark）

譯者：謝樹寬

人們崇拜巴菲特，巴菲特崇拜查理．蒙格！

查理・蒙格是波克夏公司能活躍迄今的建築師⋯⋯波克夏是根據查理的製定的藍圖來建構，我的角色只是一個總承包商罷了。——華倫・巴菲特 我爸爸是世界上第二聰明的人，我知道；查理・蒙格才是第一聰明的人。——哈沃德・巴菲特（華倫．巴菲特之子） 查理・蒙格是我接觸過的人當中，最寬廣的思想家！——比爾・蓋茲

查理．蒙格是誰？他是波克夏海瑟威公司副董事長、股神華倫．巴菲特長期倚重的夥伴；他直言、不說討喜話，不隱瞞與巴菲特看法相左的意見。他不只是位傳奇的企業家，也是位人性的深刻觀察家。

本書是財經作家大衛・克拉克搜集查理・蒙格多年訪談、演說、以及他在波克夏海瑟威公司與魏斯克公司年度股東會議的問答。除了有蒙格對成功投資的思考，還有蒙格哲學在經營、管理的應用，以及他對生活、學習和追求幸福的的忠告，是蒙格在投資界60年資深功力所淬煉出的珍貴經驗。 不管是專業或業餘的投資者，都可以從他身上學習如何投資致富及深刻的人生哲學！

這是獻給廣大投資者的聖經；

是投資新手的生涯指引，投資老手的校準手冊。

精選138句經典格言，帶你最深入淺出了解查理・蒙格

談投資

「等待有助於你成為一名投資人，而許多人就是無法忍受等待。」

談知識

「知道自己不懂什麼，比聰明更有用。」

談經濟

「人們真的以為給予掠奪階級的人們為所欲為的能力，就叫做自由市場經濟。並非如此。這叫做合法的持械搶劫。而且這是蠢到不可置信。」

談婚姻

「找結婚對象時，你不應該找容貌美麗或是個性好的，你該找的是對你期待比較低的另一半。」

談閱讀

「我這一輩子，所認識有智慧的人之中，沒有一個不是一天到晚在閱讀的，零個、一個都沒有。」

談職場人生

「不要賣自己都不想買的東西；不要為自己都不尊敬的人工作；只跟能讓你樂在其中的人共事。」

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九