中國低調不作聲，就表示沒有干預台灣選舉嗎？

文：江湖一點評

這次九合一選舉後期，中國異常的安靜，先前除了央視大篇幅報導柯P之外，後面幾個月只有國台辦發表「中國從不干預台灣選舉」的聲明，直到選舉結束之後，才報導有關台灣九合一大選的新聞。

回想2016年總統大選，中國以各種方式文攻武嚇，威迫利誘，想要逼迫台灣人民投票給國民黨，甚至到最後一刻還讓台灣女兒——周子瑜在韓國為演藝事業奮鬥時「被道歉」。周子瑜只因曾經拿著台灣國旗，就遭中國打壓而在鏡頭前「被道歉」，此舉也激發了台灣民眾的反中情結。結果就是，民進黨蔡英文以689萬高票當選總統，這對中國無異是一記悶棍。

2016年的整個過程，猶如「北風與太陽的故事」，中國像北風一般向台灣狂吹冷風，就只是讓台灣人緊抓著外套而不肯放棄。小學生都聽過的故事，自然中國也從中學到了一些教訓。

首先是尋找代言人——也就是買辦模式終究是行不通，原本中國期望透過國民黨高層能夠左右台灣人民的意向，但看到馬英九執政過程中，雖然馬英九的政策傾中，但執行的過程中卻激發了台灣民眾恐中的情緒，從各項抗議活動不斷，到最終太陽花學運，造成2016總統大選國民黨大敗。

拉粽子頭的結構化模式不行，取而代之的模式是分散式化整為零。在上，對蔡英文政府給予外交與經濟打擊，減少陸客來台人數，也在外交場合壓迫台灣的活動空間。在下，針對台灣民眾給予利多，推出惠台三十六項政策，甚至各省或重點城市政府還另外加碼，鼓勵台灣人到中國發展，從工作、創業、生活等各面向極盡優惠，讓中國網民都酸「真希望變成台灣人」。此舉主要在離間台灣人民與蔡英文政府，讓人民質疑蔡政府的執政能力。

再來，中國在其崛起過程中，也透過其政治與經濟實力，對世界各國與國際企業進行拉攏或逼迫，要求航空公司等國際企業網站的國家選單中，把「台灣」改為「中國台灣」，意圖塑造「台灣是中國的一部份」的印象，不少的企業在龐大的市場利益下，默默的放上「中國台灣」。台灣人對此似乎沒太大反應，或者台灣人對這些企業抗議也沒啥效果，但時間一久就會慢慢改變外國人對台灣的認知，把台灣當成中國的一部份。

除了改變外國人的認知，當然也要改變台灣人的認知，透過中資間接入主台灣媒體，讓不想動腦思辨的台灣民眾，直接把電視台、網路媒體的內容全部吸收。至於內容是什麼呢？是八真二假、看似中立其實批判蔡政府的新聞報導，甚至是製造八假二真的假新聞混淆視聽。這些資訊透過無辜但無知的網民分享，以及特定網軍的留言帶風向，是很有效的統戰手法。還記得日本關西颱風因假新聞而自殺的外交官蘇啟誠事件中，一開始就是塑造關西機場關閉，只有中國使館用心派車接中國觀光客離開，台灣觀光客還接受中國熱心援助的假新聞。

另一方面，蔡政府上台做了歷任總統該做但不敢做的事，就是去捅軍公教年金改革的馬蜂窩。軍公教年金已經是台灣沈重的負擔，也讓年輕世代背了未來還不起的債務以及相對剝奪感，但軍公教就等同於大把大把的選票。只能說，歷史會還給蔡英文一個公道，只可惜不是現在。

透過這幾十年的觀察與學習，中國其實很瞭解台灣民主的運作方式，不需要北京政府或國台辦出手，只需默默運用資源去資助在台灣具有影響力的傾中者，自然可以達成其對台工作的目標。因此，這次選舉中國可是沈默的出奇呢！

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航