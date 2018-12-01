這六大原因讓選舉結果和法國「黃背心運動」一樣怵目驚心

在台灣11月24日選舉的同時，法國的「黃背心運動」（yellow vest）進入第二週，抗議群眾走上巴黎的香榭大道，與警方發生衝突，幾乎演變成暴力示威，這一事件將近有30萬人參與，至少已有一人不幸喪生，超過400人受傷。

此次抗爭的導火線，來自於馬克宏在2017年、以減少空氣汙染為由，驟然調昇國內柴油的價格高達23%。此舉對於僅三分之一人口擁有私家車的巴黎，影響並不算大；但對於交通運輸業或鄉村、郊區居民而言，卻是一個可觀的沉重負擔。

雖然我們的陳文茜小姐超愛馬克宏，但是他的民調已經在今年9月份有一次甚至掉到了19%，一般也都在30%以下，即使他在2017年以66.06%的得票率當選總統。馬克宏上台後確實力行改革，包括通過新勞工法、廢除不動產以外的所有富人稅，以及刪減鐵路工人福利，還有增加柴油的燃料稅。

法國人的普遍觀感卻是，一般人民的生活沒改善，認為他只照顧了富人，讓一般人民付出代價。精英階級以下的所有經濟、社會階層，皆對馬克宏有所抱怨。

這是我2017年4月24日在臉書上的貼文內容：

「馬克宏的政見看起來會讓法國垮台 1. 法國財政不會有問題嗎？ ….」

跟絕大多數名嘴不同的是，我從一開始就看衰馬克宏。這個時代的政治人物學經歷都很傑出，照說沒有傻的才對，但是名校出身的他們，在上位久了之後就是會缺乏對老百姓日常生活的常識跟同理心，讓他們有時善意的改革卻演變成人民的革命 - 有些時候是翻轉式的選舉結果，有些時候則是街頭的抗爭，像我們的「八百壯士」跟「黃背心運動」一樣。

Photo Credit: AP/達志影像

但是即使已經民調雪崩，人民走上街頭，馬克宏、馬英九、蔡英文這些菁英們想的是改革不夠、改革太慢。即使民調雪崩式滑落，各種海嘯來襲，同志們死成一片，他們也不為所動，甚至更加堅定地走下去。這些人生順利的勝利組，反正不乏那些貪戀權位的馬屁精，還有很多相互取暖的同溫層，打死都很難回頭。但是政治是要見微知著的，處理事情思慮是否細膩，是否有同理心，民眾點滴在心頭。當蔡英文理直氣壯的處理軍公教退休金，缺乏配套措施，評估經濟影響的全面化，又斷然跟中共決裂時，其實就像馬克宏選舉的政見一樣，已經埋下施政失敗的種子。

這一次的選舉結果跟「黃背心運動」一樣怵目驚心，依照我的分析有幾點：

年金的改革。除了已經退休的軍公教人員收入立即縮水，他們的家庭生活跟家人也受影響。連在職的軍公教人員心理上也受影響，推休年齡延長，擔心未來的生活，還要過更簡約的生活，影響到消費支出。再加上沒有大陸旅行團，觀光餐飲旅遊業受到無比的雙重打擊，總統太沒同理心。 農田水利會。這是一個少為人提及的因素，今年1月三讀通過，水利會將於後年10月改制成公務機關；「農田水利會改制條例」草案明訂農田水利會改制後資產和負債由國家概括承受，原水利會資產改以特種基金型式運作。現金757億設17基金獨立管理，未來農漁會理事長和工會理事長和宮廟管委會等人民團體也比照辦理。這些團體往是選舉的樁腳，在選舉完後也享有相對的利益回饋，取消這些根深地節的地方勢力，我相信這是很大的反彈力量，但這是必須堅持的改革，而且要更快、更徹底。 零售業蕭條。這是全球的趨勢，因為電子商務跟網購每年以驚人的比率成長，質量甚至也超過一般個體零售戶躉積的過季商品，還可以退貨。店鋪一家一家的關之外，大型電子商務請的員工一般也不需特殊技能，導致薪水下降且血汗。零售加上觀光餐飲的蕭條，才會窮，窮久了也只能被「美夢」催眠。 青壯年低薪。台灣的薪水並沒有想像的低，假如把健保、勞保雇主的給付加上去，其實中小企業雇主的負擔不小。所以要採取像韓國一樣提高基本薪資的作法是行不通的，中小企業主真的負擔不起，而較大型的企業會更走向日漸成熟的自動化，大量裁員。要郭台銘去高雄聘用的800人計畫增加到8000人，真的是為難郭先生了，我想他連800人都嫌負擔。問題是怎樣企業轉型，全球行銷，蔡英文跟她所有的幕僚恐怕沒一個懂，沒一個會，他們可能是21世紀的大草包，那個長髮飄逸的政務委員呢？他真正貢獻了甚麼？讓我們看到好嗎？ 階級的仇恨。吳音寧就是一個例子，我不認為她不夠聰明或能力不好，至少我在果菜市場的買菜經驗比以前好，包括光線、整潔，跟秩序。但是她的資歷不足以服人是事實，就像連勝文怎樣都選不過柯P一樣。街上的每一棟豪宅，每一部超跑，新聞中的每一個弊案都會引起低薪者對富人的仇恨，而大家認為從政者跟富人比較好，是站在一起的，就跟法國的情形一模一樣。對啊！林全一直對富人比較好，尤其金融圈。難怪大家懷念蔣經國，他跟平民同桌的機會可能比跟官員、富人同桌的次數多。韓流搭的是這些「怨恨的風」，「悲慘者的美夢」，跟「網路的法西斯」。 網路法西斯。選前我寫過一篇文章〈新台灣三寶？——「失智」蔡、「枉法」柯、「無實」韓〉我特意挑了綠白藍三個顏色，把蔡英文跟柯文哲罵得比韓更慘。但韓粉們不在乎，誰動到他們心目中的偶像，就像見了血的鯊魚一樣瘋狂撕咬。我比起有些千多留言還算好的，只有20幾則，但是智少有一半的瘋狂言語，足以提起毀謗或公然侮辱的告訴，那種不明事理，完全不講道理的辱罵，在這場選舉裡任何批評都不被允許，公然拒絕辯論，公然扭曲事實，連某些媒體都樂於其中。這讓我真真實實體會到甚麼叫法西斯。

只是我們真的要允許這樣的法西斯嗎？法國要允許黃背心佔領凱旋門嗎？民主不是沒有危險的，是有人在特意製造台灣的危險嗎？我不知道。年金改革沒有錯，否則1.0左右的出生率撐不起二次大戰後嬰兒潮的退休，但是沒有究責以前的錯誤，溝通也很爛。收編農漁會，基金會的管理也沒有錯，少數人的把持、藏汙納垢、私相授受，甚至侵害了農漁民的利益，但是執行拖太久導致反撲。

還有勞保年金的改革呢？大家不應該齊心為我們的後代留一條活路嗎？找一條光明大道給他們。我真的不知道這個國家怎會走到這地步了，還在做意氣之爭？國民黨是想搞法西斯嗎？台獨是想做烈士嗎？我們的總統繼續當他驕傲的公主嗎？我不禁懷疑，在感情面上，蔡家那幾隻貓加起來所受的呵護，可能多過她對2300萬同胞真切的同理心。被人污辱稱做大母豬的，在高雄市長初選不如她期盼後，還是不甘於停止操弄嗎？不管藍綠，我們是不是該把那些只想自己，不謀人民之福的一起請下台？

這些應該都是笨蛋吧？很多在想，台灣這條船有美國撐著，怎樣都沉不了；另一些在想，旁邊那艘大的都講好了，位置已經留好了；還有白癡網紅說他有別國居留權。但是隔鄰的大船恐怕正要翻天覆地、烽火連天呢？最終大家一起法西斯，一起沉淪吧！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航