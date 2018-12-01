大環境、意識形態、地方派系：從數據看跌破眼鏡的四都結果

文：林邑軒

2018大選後將近一週，讓各方震撼的選舉結果，催生了相當分歧的選後分析，「戰犯」之多也是史上僅見。在這些因素中，哪些是真的、哪些是假的？哪些因素影響重大、哪些因素其實沒有大家想的那麼重要？在此我用簡單粗略的數據分析，帶大家看看幾個老生常談的重要因素，究竟在這場大選扮演什麼樣的角色？限於篇幅，本文主要討論六都中，較為令人詫異的新北、桃園、台中、高雄四都的選舉結果。

一、大環境因素：中央執政不力、綠白分手

民進黨大敗的主因是中央執政不力、綠白分手、韓流的外溢效應，這應該沒有人反對，我們把它稱為「大環境因素」。而該怎麼估計大環境因素？我認為最簡單的方式如下：比較2014與2018大選的民進黨各縣市候選人得票衰退率，就能估計大環境帶給各縣市民進黨候選人多大的傷害。

由於台北市國民黨候選人兩次大選的得票率完全相同，本次選舉尚有綠白分手的因子，所以我們先用其餘五都的數據來計算直轄市的大環境因素。為了確認大環境因素是否在所有縣市都有差不多的效應，我們也計算了其餘縣市的總得票衰退率。結果如下表所示，民進黨候選人的大環境得票衰退率在五都為20.7%，在其餘縣市則為21.9%，相差不過1.2%，顯示大環境因素對選票衰退的影響，在直轄市和其餘縣市相去不遠。

2014 2018 民進黨候選人 五都總得票 3979329（A） 3155634（B） 民進黨候選人 縣市總得票* 1760939（C） 1375406（D） 大環境得票衰退率 E1：1－（B／A）＝0.207＝20.7% E2：1－（D／C）＝0.219＝21.9% E3：1－（B＋D）／（A＋C）＝0.211＝21.1%

（*扣除六都得票，並扣掉民進黨在兩次大選中，任一次沒有提名，且政治型態較為特殊的新竹縣、苗栗縣、花蓮縣之得票）

接下來，我將用E3（編註：六都、竹苗花蓮以外縣市的大環境得票衰退率）來估計純大環境因素影響下的四都得票（如下表）。

蘇貞昌、鄭文燦在新北、桃園，能抵抗大環境因素帶來的選票衰退，各多拿了136155、163815張選票；林佳龍、陳其邁在台中、高雄，則在大環境影響之外，多掉了48652、41475張選票。結果顯示，新北、桃園具備增加選票的正地方因素，能夠在大環境不利的條件下爭取選票；相對的，台中、高雄具備了負地方因素，導致選票流失的擴大。

（編註：在大環境因素影響下的2018年得票估計值［C］，是以2014年的得票數［B］，乘上1－E3［0.789］）

區域 2018（A） 2014（B） 大環境影響估計值2018（C） 差額（A－C） 評估 新北 873692 934774 737537 136155 正地方因素 桃園 552330 492414 388515 163815 正地方因素 台中 619855 847284 668507 －48652 負地方因素 高雄 742239 993300 783714 －41475 負地方因素

二、意識形態因素：民生牌與基本教義牌

綜觀民進黨四都候選人的選戰主軸，大致可分為強調拼政績、做實事的「民生牌」，與抵抗中國勢力、貫徹轉型正義的「本土牌」兩大陣營。新北前期的「蘇貞昌，會做事」和「桃園正好」、「進步台中」屬於前者，後期強打轉型正義價值的新北，和訴諸本土情懷對抗中國的高雄則屬於後者。由於蘇貞昌後期轉向大打鄭南榕事件，幾乎蓋過了「會做事」的前期主軸，因此我把新北的選戰主軸歸類為「基本教義牌」，亦即訴諸藍綠統獨對決，強調對手黨國成分的選戰策略。

面對基本教義牌，新北的侯友宜打出「安居樂業」，高雄的韓國瑜則訴求改變「又老又窮」的現狀，讓高雄成為「全台首富」。這兩位國民黨提名的候選人，盡可能淡化藍軍的色彩，從頭到尾主打民生牌，不因對手的基本教義攻擊而有所動搖。有趣的是，選舉結果顯示，號召改變的民生牌在高雄大行其道，讓陳其邁受到重傷；相對的，訴求維持現狀的「安居樂業」，並沒有進一步擴大戰果，還讓蘇貞昌陣營蠶食了部分選票。為什麼？

比較新北市和高雄市2016年的家庭收支調查，新北市的家戶平均每年可以多存62006元，平均每人所得（薪資、福利與其他）多了49532元，每人每年可支配所得的中位數差了37649元。除此之外，還有一項最重要的數據，所得最多的前20%與最少的後20%家戶的倍數，新北市是4.29倍，高雄市是5.65倍。這些數字，標示了「安居樂業」與「又老又窮」的距離，也說明基本教義牌在新北、高雄的失效。需要補充說明的是，我認為在新北主打「會做事」，會比轉型正義牌來得更有利，只是這需要更多資料佐證，在這裡就先當成我的斷言即可。

新北市（A） 高雄市（B） 差額（A－B） 平均每戶所得收入 1294607 1166824 127783 平均每戶儲蓄 239918 177912 62006 平均每人所得 417615 368083 49532 家庭戶數五等分位所得差距倍數 4.29 5.65 每人可支配所得中位數 293483 255844 37639

三、地方因素：地方派系還是另有原因？

桃園、台中兩都，都是民進黨在2014年擊敗國民黨候選人，並在2018年挑戰連任的執政縣市。然而，為什麼鄭文燦能抵抗中央不利因素，繼續擴大選票，林佳龍卻遭遇了空前潰敗？常見的說法認為，鄭文燦勤勞務實的施政，獲得不分藍綠的一致肯定；相對的，不能說是不認真的林佳龍，則遭到紅黑兩派大團結的國民黨痛擊，失去了舊台中縣區的大半江山。那從數據上，我們能找到林佳龍敗於地方派系的證據嗎？

我們以2014年林佳龍的得票率為基期，來計算2018年台中市各區得票率衰減的幅度。首先，如果地方派系大團結是林佳龍的敗因，舊市區和縣區的衰減幅度應會有顯著差異；其次，如果地方派系因素強烈，可以預期的是，各地區的得票衰減幅度應有較大的分散程度，這可以用變異係數來估計。

我們用同樣的方式計算國民黨的胡志強，在2014年相對於2010年的得票衰減幅度，以作為比較標準（如下表）。首先，林佳龍在舊市區和縣區得票的衰減幅度，差距僅為－1.40%，略大於胡志強的0.54%。其次，全區得票衰減幅度的變異係數，林佳龍僅1.04%，小於胡志強的2.55%。這樣的數據顯示，林佳龍的「負地方因素」在各區相當平均，且舊市區、縣區並沒有顯著差異。地方派系對於胡志強或林佳龍的得票增減貢獻都很微弱。

因此，林佳龍的敗因不在地方派系，而是其他影響全台中的因素，而這就超出數據分析的範圍了。

舊市區衰減幅度 舊縣區衰減幅度 各區衰減變異係數 林佳龍 （2014－>2018） 13.68% 15.08% 1.04% 胡志強 （2010－>2014） 8.20% 7.66% 2.55%

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航