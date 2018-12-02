你沒想到的公投副作用：台灣將成為國際上的被告

這次公投通過的提案中，有兩案與蔡英文總統告黨員書裡面提到「追求經濟、能源、空污轉型」有直接的關係：「反對解禁核災區食品進口」和「以核養綠」。

這兩個公投案從連署之初就啟人疑竇，姑且不論兩案背後的同屬勢力似乎傳達「我支持發展核能但害怕核能影響」的立場，公民投下同意票之後，中央政府的政策也不斷轉彎，從最初「維持非核家園政策」引來罵名，到行政院長賴清德鬆口「現在最適合的是核能」，似乎轉換成有一種：「好！我就做給你看，看會有什麼後果」的心態，讓台灣直接民主14個月，2020年再驗證人民和官僚，誰比較懂政策。

聽來瘋狂，但許多人其實不反對這樣的做法，甚至笑稱黃士修實為民進黨政府錯誤能源政策的解套貴人，讓台灣免去2025年之後缺電的危機。話雖如此，不論行政者當初的考量為何，國家的政策和內外情勢緊密交纏，往往牽一髮而動全身，在東邊拔掉一顆螺絲釘，可能讓西側的翅膀支離崩解，但一般人做決定時，卻常只能見得到單一面向。

因為核食和以核養綠通過後，可能帶來各國對台灣的一連串國際訴訟。

11月29日，日本的外務大臣河野太郎針對台灣反日本五縣食品解禁的公投，表示將不排除向WTO提告——別以為這只是口頭的威脅——韓國在311地震之後禁止日本水產品進口後，日本就向WTO提出了訴訟，今（2018）年2月更作出了有利日本的判決。在全世界大部分的地方都對日本核災區食品解禁的情況下，依據WTO解決爭議的「管制是否有必要、是否過當、有無科學證據」原則，台灣絕對會站在弱勢的一方。

除了日本核災區的食品，另一個潛在的引爆點則是國外的風力發電開發商。

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確實，蔡英文政府心目中的綠能發展不只是為了電，更是帶動投資和工作機會的台灣經濟長期解方，而缺少關鍵技術的台灣為了吸引成熟的開發商投資，便提出較高的躉購費率（也就是政府收購產電商每一度電的錢）來吸引投資。對應而來，就是要求開發商能夠做出在地化的承諾，盡量用台灣的人、台灣的船，台灣能造的零件就MIT，不能造的就來培植生產線。

這就是為什麼，與以核養綠小組諷刺性的「燒兩兆新台幣發電」提案相比，這筆看似「送給」開發商的錢，其實有一大部分會留在台灣產業和員工的口袋中，即使如擁核人士口中那樣，一場颱風把離岸風機通通吹倒，台灣都還能得到一條成熟且接上全球發展趨勢的產業鏈。

Credit: Reuters / TPG

然而和歐洲的現成技術、零件和人員相比，處處MIT不僅花費高，政府甚至提出部分近乎荒唐（例如為了在空間有限的船上使用「在地化」台灣船員，每天派小艇朝九晚五在海陸間來回接送實習）的超超高規格在地化要求，話雖如此，歐洲開發商為了台灣的好風和較高的躉購費率，過往倒也願意配合。

不過，雖然選前經濟部對願意配合在地化的開發商做出多重保證，以核養綠公投後仍然降低躉購費率。一旦開發商的收入不夠負擔在地化的成本時，輕則改以不用付在地化之責的競價方式開發，讓台灣失去建立亞洲風電產業鏈的機會，重則甚至可能為了已經投入但無法回收的在地化投資，向WTO提起訴訟，不僅將讓台灣遭遇日歐雙面的夾擊，未來外商再想與台灣做生意時，可能也會思考再三。

然而有些人還在嘲笑費率降得不夠低。

當我們排兩個小時隊投下手中的票，心裡想的可能是吃得安心、便宜用電，也許是家人、政黨的耳語建議，或只是想要懲罰執政黨，但在這環環相扣的系統裡，我們用直接民意解決眼下爭議之時，卻埋下了台灣迎接一連串國際纏訟的引信。

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核稿編輯：羅元祺