「一張票、一世情」：地方派系之島與嬰兒潮世代的「人情政治」

文：邱星崴

這次的選舉結果以民進黨大敗告終，各式分析檢討迅速出爐，紛紛指出問題在於改革拖累、假新聞、公投安排不當等等，但有一項因素卻以意料之外的方式出現──地方派系。

已經有論者指出，民進黨在台中、雲林、高雄的敗選，與地方派系有關。顏清標、張榮味、王金平在台面下的運作，成功地整合了派系，不僅將國民黨候選人送上縣市長寶座，還迅速拿回政治資源。選後不久，盧秀燕已經屬意顏家出任議長，張榮味似乎也重新掌握北農。一時之間，地方派系彷彿又回到過去意氣風發的年代。

台灣曾經是一座派系之島。二戰後，國民黨表面上實施地方自治，但實質上卻在全台灣打造了雙派系結構，由上而下垂直貫穿，從縣市到村里都遍布著二元對立的派系。尤其在戒嚴時期，地方選舉多由派系輪流執政，投票只是表面上的民主形式。

所謂派系是一種用「胡蘿蔔」與「棍棒」交替使用的統治方式，胡蘿蔔意指壟斷性特許資源（客運、金融、農漁會、水利會⋯⋯）、棍棒則是以司法或資源阻斷作為懲罰機制，此雙管齊下的方式正是國民黨能夠長期控制台灣地方勢力的關鍵。然而解嚴之後，許多特許資源逐漸民營化，司法也開始獨立自主，導致一縣市雙派系的金字塔模式崩壞，在90年代越演越烈形成黑金亂象，最終成為壓倒國民黨政權的其中一張骨牌。此後，台灣的政治不再只是地方派系的合縱連橫，而是更訴諸選民身份認同的國族政治。

解嚴也造就台灣社會力的解放，各種社會運動風起雲湧，地方上也吹起社區營造的風潮， 921大地震是一個重要轉捩點。社區營造強調以社區為主體，打造公共生活，關注地方公共事務。長期下來，社造註定與地方派系權力摩擦，也自然地互相視為對手。

事實上，兩者運作的邏輯截然不同。社區營造在公領域運作，強調說理與共識累積，重視參與的過程；地方派系則在私領域運作，強調關係以及利益分配，重視協商的結果。從純理論來說，前者只要經過充分討論，資源充分集中一人也不是問題；而後者只要利益平均分配，過程完全私相授受也沒關係。

公共事務推動模式 領域屬性 運作邏輯 注重環節 社區營造 公領域 說理溝通 共識過程 地方派系 私領域 人情義理 分配結果

我們可以發現，社區營造的原則放到更高層次來說，其實儼然就是近年來所謂的「新政治」，符合青年世代對於公共政治的想像。換句話說，公民運動就是以全國為範圍的社區營造。在青年世代看來，馬王政爭、服貿等，都是黑盒子裡面的利益衝突，應該要被公開檢視，此乃「島嶼天光」的由來。民進黨也因為太陽花運動捲動的社會力，順利贏得2014與2016的大選，首次取得完全執政的成績。

然而，任誰也沒預料到，公民運動浪潮會在今年受到嚴重挫敗。仔細檢視這次選舉的幾個交鋒處，我們可以發現歷史時間軸錯落不一：既有前現代的派系角力，也有現代國族的獨立正名，還有後現代的性別平權。而無論哪一個戰線，都以進步陣營大敗收場，強調價值權利的一方，輸給了重視關係權力的一方。用最簡化的方式來說，公民運動面臨了人情政治的強烈反撲。從公投結果分析，更可以說是嬰兒潮世代與青年世代之間的直球對決。因此，對青年世代來說，浮現了一個新的命題：如何突破同溫層。

坦白說，青年世代的同溫層只意味著價值立場接近而已，其人際連帶較為流動與原子化；與此相比，嬰兒潮世代擁有非常厚實的同溫層，戒嚴時代的成長經驗奠基了穩定單一的價值觀，並擁有綿密交纏的人際聯帶（血緣、地緣、業緣、信仰）。事實上，嬰兒潮世代的同溫層不僅更厚（人數多），還因為繁複的人情往來更加溫暖。

而「人情」正是派系運作最核心的方式。地方派系在地方社會運作，具備一致的場域邏輯。地方社會由多層次的交換構成，小至日常生活中的食物交換（地瓜葉換絲瓜）、勞動力的交換（互相幫忙採收），甚至是社群之間的交換（繞境），並從中衍生出複雜的交換機制。例如最常見的，在菜市場多送一把蔥、蒜，正是在以少量資源交換購買忠誠。重點在於關係的延續，而不是一時的利害。這也是為何鄉下買票盛行的原因，關鍵從來不是檢舉獎金的高低。

在地方社會的運作中，無處不瀰漫著人情，潤滑著彼此的社會關係。也因此，人情不僅是地方社會運作的衍生物，還幾近於貨幣一般的存在，積欠人情與積欠金錢雷同，是必須償還的債務。因此，人情其實具有實質的償付效果。人情貨幣的生產固然是去中心化的，由投資的時間、心力所生產，但絕對不能拿比特幣來類比。因為人情貨幣的流向可以被引導，最終兌換成一張張選票。地方選舉常見的口號「一張票、一世情」，就是這個意思。

嬰兒潮世代正是經歷台灣社會劇烈轉型的一代，是林強所唱〈向前行〉的一代，他們見證了台灣由農業社會步入工業社會，大量人力從農村湧入都市，但生活模式並沒有因為定居都市消失，仍然屬於關係導向。這點可以由長輩眾多的LINE群組中管窺，由各式各樣的關係團體組成，同鄉會、同學會、退休同事聯誼會等等，溫暖的人情依舊包覆他們生活。

看似中性的社會關係群組並沒有阻擋政治訊息的入侵，反而成為散佈假新聞的溫床。我們發現，當人情政治從線下走到線上之後，性質產生改變，網路群組中的人情流通，不再是貨幣，反而是通路。在嬰兒潮世代中，何種訊息可以傳播，由社會關係來決定。社會關係決定了誰是可以信任的，他講的話才會被接受。網際網路號稱是無遠弗屆的資訊傳播，傳到嬰兒潮世代手中卻彷彿撞到人情之壁，近年來公民運動捲起的社會浪潮也在此受挫。

當然，民主之路不能就此打住，民主必須繼續深化。在哪裡跌倒，就在哪裡爬起來。這次選舉的失敗點出了青年世代的迷思：太注重價值的傳達，而忽略了人與人實際接觸的界面。尤其在網際網路上，我們容易以為理念是以真空輻射的方式傳播，但價值的接受需要與個人的心理感受呼應，而這需要介質。所以，進步陣營的下一步，不該是精進網路上帶風向的技巧。還是強調一次，若是不被信任，天花亂墜都沒用。相反地，我們要結成現實中的陣地，去創造生活中的連結，組織夠多的次級團體，從日常小事著手，將理念落實在生活點滴之中。像是近年興起的親子共學團體（如：歐巴桑聯盟），讓小孩從小就練習實質的民主，一起改革罐頭式公園，這就是很好的案例。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航