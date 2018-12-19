民進黨2020前事多如麻，不如專心「鞏固台灣主權」

文：吳傳立

中華民國人對於政治的冷漠與無知是極為驚人的。平時打從心底認定「政治很骯髒，我才不想管」，既不想吸收客觀事實資訊、也不在乎邏輯推理是否自相矛盾；但是每到投票的時候，則是以無比的自信，用「我相信」這種自成一格的套套邏輯、搭配著不被檢視也經不起辯證的價值判斷投下這神聖的一票，完全不去探究自己的投票行為會產生怎樣的政治結果。

比如說，多少人至今搞不清楚什麼是九二共識，也不知道東突厥斯坦——也就是所謂的新疆——在中國的統治下如何的悲慘，不知道，也不想知道，筆者甚至遇過在2018年北市選舉選前三週不知道誰是姚文智的台北市民，更別說那些從來都不知道誰是鄭南榕的新北市民，絕對更不可能知道是誰率隊攻堅間接害死鄭南榕，而又是誰在美麗島大審中站出來，為了爭取民主自由，冒著被滿門遭殺的風險替民主人士辯護。

事到如今，眼看著2020的總統大選民進黨就要兵敗如山倒、主張統一的中國國民黨就要完全執政，民間傳得沸沸揚的的和平統一公投的各項條件也已成熟，台灣被極權中國併吞的命運幾乎已是大勢底定。

這一局，台灣還有救嗎？

醫治不死病，佛渡有緣人。如果台灣人硬要把事實與邏輯擺一邊，只想實現自己的理想卻不顧「大局」，那麼註定是死路一條。

什麼「大局」？是「鞏固領導中心」的那種大局嗎？不是；是中國統戰設下的那個因勢利導的「局」。

Photo Credit：AP/ 達志影像

所謂「投骨於地，犬必爭之」。我知道狗兒們要什麼，於是我設法創造一個局；然後，不用命令誰，他們就會乖乖照著我設定的路去走而不自知。我沒有任何貶低的意思，只是要強調關於「局」這個字。

我知道台灣很民主，有許多人都勇於追求他們的理想。有些人在乎兒權、有些人在乎兩性平權、有些人在乎原住民權益……沒有人會說爭取這些權益的人是錯誤的，那些勇敢站出來維權的人，也確實都是基於滿腔的熱血為了正義而奮鬥，既然為義而鬥，他們當然無所畏懼。

如果我是中國政權，既然我一心想要消滅台灣主權，我應該怎麼做？很簡單啊！就是不斷鼓動各種「維權」的風潮，讓「保護台灣主權」的獨派的呼聲在各種義無反顧、熱血沸騰的吶喊聲中給淹沒。

所謂的「因勢利導」，從「積極的推動」、「消極的不反對」到「積極的反對」，都是「因勢利導」的策略之一。比如說，你有沒有發現某些勞工團體的背後，似乎隱隱約約有些紅色資本的介入？又比如說，明明中國政府統治下明明沒有宗教自由，可是為什麼台灣的許多宗教組織總是不斷地前往中國參訪？又比如說明明台商大老闆或明或暗地受到中國政治力量的箝制，為什麼中國政府不反對某些台商大老闆以宗教之名出錢出力地大聲反同？更別說那許多公然倡議要把自由台灣併入中國、兩岸一家親的統派組織，他們背後的中國勢力了。

這就是因勢利導的「局」。中國國民黨既然以威權政黨的形象深植人形，中華民國人也對這個中國來的政黨特別寬容，但是，民進黨這樣一個以「民主進步」為名的政黨，好意思阻止人民追求權利？怎麼可以凡事只做半套、竟敢不一步到位？這樣的批評由以正義為名爭權維權的進步覺青聲嘶力竭的喊出、由媒體的大量放送、更別提部分被戲稱為「重工業」的傾中媒體見縫插針甚至無中生有興風作浪，無怪乎民主進步黨成為萬惡政黨，人人喊打。

筆者無意替民進黨的執政不力飾詞開脫。筆者在乎的是：萬般權利爭取，都不及台灣主權的確保來得重要。被中國統治之後，你打算在中國統治之下爭取兒權、勞權、環境權、宗教自由或是婚姻平權嗎？儘管傾中媒體對於中國的訊息永遠都是報喜不報憂，但在這個社群媒體時代，資訊的攝取只看你有沒有心，哪裡是什麼問題呢？如果你願意睜開眼，你怎麼可能天真地相信「被中國管也沒有什麼不好」？

主權的確保，毫無疑問是所有議題的重中之重，更何況明明中國國民黨幾乎就是主張讓台灣被中國併吞，而新興的白色力量也總是牽著傾中統派候選人的手造勢、又模模糊糊地一邊喊著「兩岸一家親」的口號、一邊「對九二共識表示尊重理解」，那麼民主進步黨為什麼不理直氣壯地挾著全面執政的優勢，理直氣壯地打這副「主權確保」牌？

Photo Credit: 中央社

如果民進黨有心，能不能用行政權的資源強力宣導中國對於台灣主權的侵害？能不能宣傳中國統治下的天怒人怨？能不能提醒中華民國人應該對中國的各種統戰提高戒心？凡此種種，都是任何一個民主國家政府為了維護主權而份所當為之事，有誰能夠質疑「行政不中」嗎？更何況，打開天窗說亮話，這樣子一來，只要民進黨真的有心維護台灣主權，這樣子的行政宣傳難道無助於民進黨的選情嗎？

這麼確實可行的事情，民進黨為何不做？

李明哲事件迄今已有一年多了，中華民國政府有沒有把它當成是一件主權議題，來向中國交涉或向國際發聲？更可議的是，蔡政府在2016年競選時的口號明擺著是「維持現狀」與「2300萬人決定」，可是當事實明擺著台灣人對於中國的人權惡化的現狀與中華民國主權的岌岌可危一無所知，蔡政府卻不以行政力量去全力提醒中華民國國民，甚至於民進黨還要違背民主政治中最基本的政黨政治原理，不斷禮讓白色力量，也就難免陰謀論甚囂塵上——蔡總統，請問你真的在意台灣主權的確保嗎？

距離2020總統大選只剩下13個月。婚姻平權問題值不值得再討論兩個月？一例一休呢？轉型正義呢？核電問題呢？同志平權呢？每件議題在媒體上輪流討論兩個月，就能夠討論出一個理想方案嗎？不可能；唯一可以確信的是，討論到最後，總統與立委大選已經迫在眉睫、而蔡政府與民進黨的聲勢將會跌落史無前例的低點，於是中國國民黨與兩岸一家親的白色力量將會大獲全勝，於是台灣主權封棺釘從此敲釘轉腳，連迴光返照亦不可得。

為今之計，蔡政府該承認議題排序不當與施政不週而導致民怨沸騰，於是各項爭議「為求審慎，暫時冷處理」，以「鞏固台灣主權」為優先要務，其餘內政問題盡可能留待主權鞏固後的下屆政府再行議處，才是「清理戰場」與「設定議題」的一兼二顧之計。

野人獻曝不揣淺陋，實為台灣2300萬民眾之自由民主計；盼蔡政府鑒察為禱。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航