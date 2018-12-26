只提高「扣除額」的稅改，是富人的稅先改

文：江理青（企業財務主管）

財政部長蘇建榮發表稅改的3個方向，目標要將台灣的租稅負擔率提升到15%，要擴大稅基，也暗喻有加稅空間。他說「國民所得有成長，稅收也應適度成長」。但12月10日才發布的薪資統計指出，實質薪資整整倒退17年，這樣的稅改方向正確嗎？

政府常說，台灣的「有效稅率很低」，財訊傳媒董事長謝金河不久前發文說：為什麼我們有錢人的境外理財，錢都放在香港、新加坡？台灣稅率很低，為什麼企業不願在台灣投資？

擁有會計、法律雙博士學位的中興大學張進德教授曾經接受媒體採訪時指出，稅務官員為了績效，往往恣意的剔除具有合法憑證且確實有支付的費用及成本，虛增所得額，加上行政法院形同虛設、功能不彰，納稅人難以獲得平反，造成實際營利事業所得稅稅率超過20%，甚至高達25%、30%。他形容財政部的文化與傳統說「財政部大官心中沒有法律，只有稅收」而「稅政無法無天」。

台灣稅制最大的病灶到底在哪裡？一位曾經在國稅局工作過的律師說，「人權」、「法理」在那個地方是不適用的，因為課錯稅不會被處罰，多課稅有績效，也有獎金，「稅收保全」是首要目標 ，「量能課稅」是騙人的口號，縱使人民真的生活出現困境，財產、薪水一樣被強制執行 。2017年全台欠稅欠費案新增強制執行就有936萬件，其中有很多是入不敷出、無力繳納的，也有很多是被稅務員濫權課徵，不甘繳稅的 ，而所謂「稅收法定主義」，是指納稅及免稅之範圍，均應依法律之明文，包含租稅主體、客體、稅基、稅率等租稅構成要件皆需以法律定之。

為什麼我們財稅官員，可以輕而易舉的跟人民加稅？

前財政部長張盛和，在2012年發函要求各縣市首長，鼓勵調高公告地價並調整地段率，以提高自有財源。結果各縣市政府就自行調整「路段率」，沒有經過議會的同意， 造成「路段率」沒有減除「地價」，重複評價區位因素，跟地價稅重複課稅，造成很多縣市的房屋稅「暴衝」引發民怨，嚴重違反「租稅法定主義」，這種 「隨時」、「無上限」的調整「路段率」，財稅官員的目無法紀直接害慘人民。

一個民主法治國家的「量能課稅」，是人民吃飽穿暖後，有餘力才來繳稅，但是台灣並不是這樣。況且，財政部所有的稅改，都是把「稅收損失」當作首要考量， 「公平效率」不知放在哪裡。日前大法官釋憲第745號，俗稱「林若亞條款」，大法官認定國稅局不准薪資所得者列舉扣除的法令「違憲」，要求主管機關須在兩年內檢討修正。對此，大部分學者主張超過定額或定率，可核實列舉減除，並訂定上限，以兼顧量能課稅及簡化稽徵行政。

沒想到，財政部今年11月卻塘塞人民，發布只有3個項目可以扣除，且規定減除上限為薪資所得的3％，算一算年薪至少要有兩百多萬的高所得者才用得到，根本是敷衍大法官的釋憲的「騙民」稅改。雖然明年會提高扣除額，但也遠不足一般中產階級為賺取薪資所需支付的必要費用。

Photo Credit: 中央社 財政部長蘇建榮

富人的稅先改，中產階級為何被官員延宕？

今年9月第二波稅改財政部急喊停，是因為財政部「突然」 發現今年起綜所稅稅基只剩24%。原因是去年第一波討好富人的稅改減稅太多，只好擱置犧牲可以照顧到中產階級的第二波稅改。立委、民眾罵聲連連，因為原本第二波稅改重點在「長照」跟「學貸」的扣除額，比較有助於改善貧富差距，也能照顧一般中產階級，卻被財政部延宕了。

財稅高官是不會餓死的高收入者， 除了薪資收入，還有稅務獎勵金、職務加給等等的額外收入，卸任後還有機會去公股行庫當肥貓。這樣看來，第一波討好富人的稅改，是先幫自己的弄好，讓其他捉襟見肘的百姓慢慢等嗎？稅收的目的是要照顧人民， 政府要加稅之前，應該深切檢討很多浪費公帑的不必要支出，仔細評估很多建設的效益，否則再多的稅收，永遠也滿足不了政客的揮霍，只是殺雞取卵的引爆台灣人的怒火。

台灣的經濟民生已經被「沒有法律，只有稅收」的好幾任財政部長弄成這樣，我們真的需要一位懂「依法課稅」「量能課稅」為何物的部長，讓稅制透明、合理、合法，能吸引更多的投資，才可真正擴大稅基。

蘇部長，稅改請瞄準「對的」方向。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航