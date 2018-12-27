「告台灣同胞書」40週年：從毛澤東到胡錦濤，歷屆文本各傳遞了什麼訊息？

就兩岸關係的發展階段來看，中共歷次的「告台灣同胞書」都有其重要的政治象徵，如果將這些文本脈絡鑲嵌在彼時的國際體系與歷史情境時，將有更深邃且立體的意義；我們赫然發現行動者的理性深受宏情勢的影響。

毛澤東：全面性的零合對抗

在冷戰時期最重要的文本，自然是1958年10月6日在八二三砲戰結束翌日，毛澤東以國防部長彭德懷的名義所發的《中華人共和國國防部告台灣同胞書》。

「戰略上藐視對手，戰術上尊重敵人」始終是毛澤東思想的重要元素，特別是1954年台美簽訂《中美共同防禦條約》以來，北京一方面想要窺視華府在兩岸關係的戰略意圖與底線，尤以「兩個中國」與條約是用的防禦範圍最為關鍵，因為金馬的地位牽動蔣介石心中「一個中國」的神經末梢，這是中共發動八二三砲戰最重要的戰略目標。直白說，唯有拉住國民黨長期駐軍金門才能維繫兩岸關係的「一中鑰匙」並打破美國製造「兩個中國」的企圖，因此毛澤東的就是以「民族大義」作為情緒勒索的資本，要蔣介石對美國「硬起來」。

另一方面，毛也明示國際輿論中美正在華沙進行，並指出美國侵佔台澎與台灣海峽，這更符合中共對台統戰的歷史敘述：「這是中國人的內戰延長，美帝無須沒有插手的正當性」；「在國際上，中華人民共和國代表一個中國」。換言之，毛的對話對象是雙重的，但是策略是兩手且軟硬兼施。

毛澤東版本的論述，全然符合冷戰時期的兩岸關係內涵：全面性的零合對抗、一中代表權的競奪、國共內戰的延續以及欠缺民間社會的交流。

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鄧小平：每逢佳節倍思親

1979年1月1日由人大委員長葉劍英名義所發出的《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》，則意味兩岸關係走入一個新的階段。國際體系雖然處於冷戰的高峰，然而美中關係已有新的突破與轉變，最關鍵的在於11屆三中全會的召開也意味鄧小平所主張的「改革開放」時代到來，中共對台政策的方針也需要大幅的調整，相較先前以「國防部長」此一肅殺的職銜公告，「人大常委會」則呈現了更多的政治與統戰意義。

由於中共結束了以階級都爭為綱的革命現代化路徑，取而代之的是以改革開放與物質生產力為主的新模式，因此對台政策與兩岸關係也必須符合中共政治發展的需要。在此背景下，此一階段的告台灣同胞書就可找到以下的政治脈絡：以「每逢佳節倍思親」與民族利益作為號召，結束兩岸軍事對峙、開放三通與擴大兩岸交流。

值得關注的是，雖然北京的調性放軟，但是也沒有改變一中原則、兩岸統一、國共內戰史觀與反對台獨的基本原則，在此背景下，「寄希望於台灣人民，同時也寄希望於台灣當局」是統戰作為主要的兩條軸線。

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胡錦濤：軟硬兼施

到了胡錦濤時期，為了表示自己是鄧小平改革開放與對台政策的執行者，胡以「攜手推動兩岸關係和平發展，同心實現中華民族偉大復興」為名，以座談會的形式紀念「告台灣同胞書發表30年」。

胡除了謹慎地延續鄧小平路線的對台論述內容外，面對兩岸關係「政經分離」的情勢也必須有所作為。台灣在民主化之後陸續終止動員戡亂與憲法增修條文的提出，這意味傳統兩岸關係「一個中國代表權」之爭已經逐漸被淡化，新的典範則融入更多台灣主體性與民主化的精神，對於北京而言台灣的政治現實與新民意不僅鬆動了「和平統一、一國兩制」的根基，同時也是「台獨分離勢力」的崛起，即使李登輝與陳水扁執政時期，兩岸經貿關係與民間社會交流其實更加緊密與熱絡。

在此背景下，胡錦濤首先在2005年透過人大通過《反分裂國家法》，並且在胡四點的基礎上，默認了過去中共向來否認的「國民版黨九二共識」的觀點（「各自表述一個中國」與「一個中國，各自表述」在語境邏輯上截然不同），並完成了連胡會與國共第三次合作的歷史里程碑。深入觀察，反台獨統一戰線的建立以及「寄希望台灣人民」的軟硬兩手是胡錦濤對台政策主要的內容，同時也推讓馬英九政府成為彼時的執政黨。

這些政治論述與政策內容，必然成為胡錦濤「另類告台灣同胞書」的重要政績，因此胡直接以「胡六點」的的內容作為概括，並且在戰略上改變了「促統」與「反獨」的順序。若以兩岸關係歷史地位來說，胡錦濤不僅守住了反台獨戰線，並在九二共識的基礎上讓「入島入戶入心」、「走進來引出去」成為可能，並在兩岸簽署各項協議中達到高峰。至於服貿所引發的太陽花學運的風暴也是習近平時期的故事了。

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面對告台灣同胞書的40週年，習近平的表達方式令外界好奇，或許我們在習近平日前紀念改革開放講話已看出端倪：民族主義仍是中國夢與偉大復興的基礎，經濟崛起是追求「中國製造2025」的條件，權力的集中則是習近平不可欠缺的鑰匙。兩岸關係仍是「和平統一與遏制台獨」的基調，但與十年前胡錦濤的說法相較多了更多的主動與自信。

因為北京手中已經握有更多的資源與籌碼，九合一選舉的結果也讓習近平的說法更有現實意義。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航