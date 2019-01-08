這股意識形態「小政治」風氣，是選舉手段還是法西斯的前戲？

文：林佳和（政治大學法學院副教授）

夜色茫茫，星夜無光，只有砲聲，四野迴盪，只有火光，到處飛揚……

2018年11月24日選舉，真的是夜襲風光，只有砲聲，只有火光，刀槍鑽向敵人的心臟，閃電攻擊打了一場轟烈的勝仗。藍營勝選，綠營輸到脫褲，已有許多文字加以討論。這篇文章來談些別的。

愛情摩天輪不是重點，小政治當道才是

選舉應談政見，不該是純粹意識形態爭戰舞台，口口聲聲稱「牛肉在哪裡？」，在1124的選舉中，卻弔詭的成為奇特「假面」：表面上談政見，實則推銷虛妄「小政治」，背後可能潛藏真正意識形態，或至少將由意識形態掛帥的小政治。

這是個小政治（small politic）時代，雖然其實有著大政治身影，但卻遭刻意藐視。

當代政治是種「符合市場的表面民主」，資本市場決定政治生活，不是人民對政治冷漠，相反的，人們事實上要求更多參與的參與，急切的期待更多的回應，這樣看來，1124選舉，其實一點都不冷，只是當代的政治反應能力，總落於經濟之後，這就給主張「政府不必太認真讓人民知道事情、不必太嚴格遵守報告義務、只要努力給人民過更好的生活」之人，更多藉口與鼓舞。

結果，就是社會更依賴那些「雖追求政治影響力，但行事風格卻一定也不政治」的力量，例如經濟行動者、企業與資本家，他們只對促進經濟感興趣，希望快速獲利，市場快速成長，最後的政治面貌，就當然是非政治、非政治性的政治、進而只剩小政治。在台灣，1124選舉摭拾可見，在特別是縣市首長競選舞台上，充斥著「人民要過更好生活」作為唯一政治目標的話語，說穿了，就是小政治。

在如此小政治背景下，不再有偉大的話語、激烈的姿態，隨波逐流的政黨們，自然樂得把繁複主張隱藏，留下迎合生活方式的簡單內容，黨綱與政策盡可能彈性，滿足民眾胃口，盡量綱領式，無須讓人民知曉清楚的政策思考，等而下之的，就只剩口號。看似天馬行空，實則荒誕不經或本無落實可能的「發想」——愛情摩天輪、高雄迪士尼、南海石油，whatever，當然躬逢其盛，樂此不疲。別以為台灣選民都是傻子，事實上少有人當真，但既然小政治當道，赤裸而無所忌憚操持這種語言的人，就當然放心大放厥詞。以高雄政見發表會來說，韓總的表現無疑正確，完全迎合小政治時代的主人胃口。

從後共產主義的俄羅斯民主經驗，亦可發現類似1124選舉的軌跡，而這種所謂的「負面動員模式」，通常是威權式的民粹主義者，樂於推動負面動員，否定現有一切，污名化舊執政者所作所為，為何愛河水現在不能喝？作為非政治之政治的激情回應，負面動員政治不提供理性言說空間，它讓人民能展現政治熱情，又不會傻到去承諾有吸引力、有意義的具體政治目標（選後韓總：我又不是傻子），只要使受排除或過得不好的階級感同身受就好，既然小政治，台灣復處處有人控訴賺不了錢，民粹式的小政治當然粉墨登場。

Photo Credit: 中央社

政治消費主義與台灣選民

批判理論學派的馬庫色，在《單向度的人》（Der eindimensionale Mensch）一書中，提到消費主義與政治。馬庫色說，在當代消費主義下，傳統的政治語言失去功能。自由與責任的偉大語言，僅空留無聲迴響，只有在宣傳煽動、做生意賺大錢、紀律與混亂之下，政治語言才有意義。

《聖經．創世紀》所載「利用語言的混亂，使人們語言不通，讓道德敗壞的巴比倫王國淪亡」，在此迎向新局：人們操持獨特的語言，說的其實只是有錢主子、有錢大慈善家、廣告台詞撰寫人的語言罷了。1124台灣選舉，可看到馬庫色眼中的消費主義與政治：政治不僅綜藝化，不僅小政治化，最重要的，與消費主義完美結合，狂熱的選民與媒體，日日夜夜的勤奮咀嚼、冒汗激昂的吞食著這些商品，一些更重要的政治議題——國家安全、國家經濟路線、轉型正義、環境永續，既非此類消費商品，當然要消失不見。

馬庫色繼續說：當代個人主體性，完全來自於扭曲的勞動與消費文化，人們在商品中找到自我，因人們向依商品形式而受教育，長大成人。進步的個人主義，剝奪人們成為獨立自主個體的機會：在勞動，在休閒，在需求與滿足，在思考與感官之中，只剩消費商品形式；當代社會，在政客與演藝人員的口中與笑容中，在知識分子的冷漠與巧詐智慧中，淪落只剩傷風敗俗。

台灣政治面貌，至少選舉過程中，呈現這類典型扭曲的消費文化：面對政治被期待應實踐的公共利益，應細加論辯的公共財，甚至是國家主體性，在選舉中，徒留商品形式的語言，錢進來，全台首富，大家要有錢。某些候選人政見空洞？其實一點也不，因為完美符合台灣選民期待的政治消費與商品形式，單向度的人，成為1124台灣選民的註冊標記。

馬庫色（Herbert Marcuse）｜Photo Credit: AP/達志影像

從夜襲到前法西斯？

1950年，同屬法蘭克福學派、批判理論的阿多諾，與3位學者合著《威權人格》（The Authoritarian Personality），提出法西斯主義量尺（Faschismus-Skala），描繪支持法西斯的威權人格特質。

量尺及相關論述中提及：擁護傳統保守主義價值，僵硬的堅持傳統拘束，對威權習慣性的卑躬屈膝，常以倨傲姿態攻擊不同想法的他人，過度主觀的防衛自我、被迫害幻想慾強，缺乏反思與自省習慣，喜四處發掘神祕事物，充滿怪異的想像力，迷信又守舊（如對占星術或算命深信不疑），崇尚大力士般的巨大力量，堅持教育的重要——但強調服從和尊重權威是兒童應學習的最重要美德，對破壞性之行為常不以為意，對犯錯常顯現玩世不恭或甚至厚顏無恥，認為災難也有其優美之處，強調性、充斥性的暗示與玩笑、喜歡描述性行為過程等，這些，都可能是典型的威權人格、會支持法西斯之群眾特徵。

法西斯研究者Reinhard Kühnl分析，法西斯之崛起，不外議會體系危機，特別在沒有深厚民主傳統的社會；經濟危機或不安，社會緊張關係；精神層面世俗化、虛無主義傾向，人們喜歡崇拜神祕主義（如「Seafood」們）；民族自信心的喪失等。法西斯支持者，口口聲聲民主無用，人民需要有行動力的領導者，即便是口出狂言之徒，只要有能創造秩序，掃除社會不安份子，最重要的：讓大家過得好、有錢。

總的來說，法西斯總吸引著社會生存遭威脅、被拋離時代軌道、或自認遭虧待而不滿的市民中產階級。法西斯常帶軍國主義餘孽，喜歡強調感官與想像世界的血腥化，人道規範的解構，時時彰顯軍人般威武、強調軍人服從與忠誠，喜歡到處唱軍歌，強調軍事紀律，武之善。

以軍歌夜襲為號召，以軍裝誓師為宣傳海報，支持者也樂得到處聚眾歡唱，對外凸顯「作為強大力量」訊息，「上任後不准政治性集會遊行」的典型面對「政治敵人」姿態，彰顯家庭、保守與傳統價值，卻又同時愛講陪睡、愛情摩天輪，到處性的暗示，這股「韓流」，是否會進一步發展並滿足法西斯四大元素：潮流，意識形態，運動，體系？還是僅僅作為打選戰的技術性操作？當然有待觀察。

愛唱軍歌，不代表軍國主義，保守主義者所在多有，愛家人人會講，不必然演變成恐怖的法西斯，然而，不論法西斯量尺或歷史經驗，乃至於後民主時代某些民粹者推銷的「柔軟的波拿巴主義」，搭配當代的小政治氛圍，仍然警惕著吾人：台灣社會，至少有著發展威權、通往法西斯的某些特徵，只看接下來是否出現支持它的群眾力量，形成群眾運動。它可能成為一股獨立的前／類法西斯力量，亦或許架設出連結中國紅色統治的橋樑。民主防衛台灣，找回真正的民主與政治，不再沈溺於單向度之政治商品消費主義，特別面對國家安全與主權威脅，不論是夜襲或明攻，恐為當務之急。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航