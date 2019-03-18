這場「超強只是沒有贏」的補選，對藍綠白都是重大警訊

立委補選之戰打得轟轟烈烈，終於3月16日正式落幕。包含台中立委補選在內，這場打了數月的立委補選之戰以「藍2綠3無1」作收，攻防過程雙方各有交火，然此次選舉亦為之後的政治局勢帶來些許啟示。

民進黨創造「反韓」成功止血

本次選舉被各界解讀為檢視「韓國瑜效應是否仍保有引起旋風的實力」之試金石。民進黨方面發動陸（議會質詢、新聞媒體、選舉活動）、空軍（網路）的兩棲聯合作戰，幾乎是傾洪荒之力，戮力於創造「反韓」趨勢，屢用台獨相關口號，輔以網路噱頭，將立委補選上升至國家乃至國族認同之戰，又有諸多韓國瑜哏的哏圖產生器推波助瀾等，再加上綠營借韓國瑜幕僚犯錯之力使力，終使此次綠營取得3席立委，已堪稱是2018縣市長全面翻盤後的成功止血。

民進黨用陸、空軍的兩棲作戰，讓韓國瑜效應在這次碰了個釘子。以結果論，民進黨確實斬獲甚多，然而在台南市這個不久前差點被翻掉的綠營大票倉，藍營謝龍介以個人名望魅力結合韓流，那樣的差距著實把綠營嚇得心驚膽跳，若非最後一刻綠營採用棄保戰術，說不準台南市會不會被翻盤。

是故，綜上，綠營雖然在總量上贏了藍營一席，亦可視為反韓戰略的成功，韓流卻仍有可能如某位這次補選上的立委說的「韓流不只是土石流」。

Photo Credit: 中央社

韓國瑜效應落不落「後」，得開始看施政成果了

藍營的支持者，或是各方相關人士於選舉後，紛紛拋出「韓國瑜神力不再」、「韓流受挫要跌下神壇了」等等論點，而此些論點基本上皆屬於認為選舉過後，韓流將受之前的政治支持度反噬，從而進入「後」韓國瑜效應。

政治學抑或是其它人文社會學科的專家學者，若是在某一名詞的前頭加個「後」字，原則上是指涉一種負面意思。以政治學而論，一名政治明星的光環減弱、開始出現「後」效應之前，須直接從該政治明星於政治蜜月期過後，是否仍持續高強度的政治作為、行動等來檢視，而非單從選舉來論之，原因是選舉的成敗牽涉到許多複雜的因素（且新北市的三重區本就被視為綠的鐵票倉），用單一因素導出某一政治人物必定是跌下神壇等隱含負面意思的結論，則是流於武斷。

韓國瑜上任後有無出包？有。

譬如說，不久前的瑪麗亞失言風波，韓國瑜大方認錯，承認確實失言，大而化之式的削減失言帶來的傷害。韓國瑜的幕僚卻於選舉前幾天給民進黨撿了個大便宜，即明星是否要代言高雄觀光一事，不論真相如何、潘恆旭所言是否為真，潘的危機管理失當衝擊到韓流力量發揮影響力的空間，進而直接影響選舉。

問題是潘恆旭事件的餘波呢？3月17日，韓國瑜同鴻海董事長郭台銘，一同舉行投資備忘錄簽署儀式，落實韓國瑜在選前講的「高雄發大財」，這一正一負之間似乎互相抵銷了。

綜上而論，韓流在此次立委補選受挫後會進入後韓國瑜效應嗎？筆者認為，仍須視韓國瑜能否維持夙夜匪懈式的高強度政治活動力而定，但是在政治蜜月期過後，選民必定會用更嚴格的標準檢視，反對黨也必定砲火更猛烈，韓國瑜可得小心接招。

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如果陳筱諭是柯文哲的「空戰試紙」，結果證明失敗

值得注意的是，民進黨在台南市鬧雙胞，原為民進黨籍的陳筱諭一怒之下憤而退黨，跟大老們屬意的郭國文互別苗頭。來勢洶洶的陳筱諭又在關鍵時刻得到柯文哲的力挺加持，本來在部分柯粉網友的聲援之下帶起聲勢，最後一刻遭民進黨用傳統的棄保戰略，狠甩其好幾條街。此事意味著當明星光環不再，政黨的棄保仍舊強過明星加持。此事一出，柯文哲競選總統的氣勢洩了不少。

柯文哲的著眼點應是將台北的空戰打法板模，套板到台南陳筱諭的選戰，視作一種「空戰打法能不能在南部奏效」的套板試驗，結果是——空戰打法的潰敗。

2017年7月10日，中時電子報釋出過一份民調結果，結果顯示柯文哲滿意度不僅遠高過蔡英文、吳敦義，幾乎從台灣頭贏到台灣尾，絲毫不受藍綠政治版圖影響，僅在嘉義市輸給吳敦義（2018黃敏惠回鍋嘉義市長，證明了吳在嘉義市的號召力），屏東縣輸給蔡英文（蔡籍貫為屏東縣，柯輸在地緣）。

時至2019年，韓流襲捲全台，另有新民調指出，柯文哲在南部比韓國瑜更受歡迎，陳筱諭的選舉結果顯示這種民調的推測、台北市空戰打法，可能只是一廂情願的自我膨脹，地區的差異讓不同打法各有不同的效果，在台北奏效不見得在台南同樣有用，陳筱諭即是被傳統棄保跟傳統陸地戰所擊敗。

從陳筱諭指標來看，柯文哲是否將投入總統大選，可能仍需觀察。依照台南補選經驗來看，全國沒有緊密陸軍組織的柯文哲，一旦投入總統大選，除了必須短時間建立一定的組織能量外，可能尚須出手奇招，以話題爭取廣泛支持，例如辭職市長投入總統大選，與其他候選人作市場區隔，如果採取這點策略，接下來副市長人選將是柯文哲是否投入總統的觀察指標。

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韓流警報已出，國民黨的太陽們卻仍只想自己

綜合前面的篇幅，筆者認為，韓流仍在，也還沒進入後韓國瑜效應，但能確定的是：它沒這麼管用了。然而，卻仍有某些國民黨顢頇的大老、小人們，還妄想著韓流無敵，得韓流者得天下，筆者在另一篇文章〈國民黨大勝後將走上團結之路，還是啟動2020大內鬥？〉提到，在2018縣市長選舉中，韓國瑜確實做到了「一人救全黨」，大大凝聚藍營選民的士氣，成功吸引中間選民投給國民黨，但須知那不是基於對國民黨的認同，而是對執政黨——民進黨執政無能的不滿。選後究竟是大團結，還是走回老路——「內鬥內行，外鬥外行」，全賴那幾個太陽願不願意各退一步，貫徹老二哲學。

立委補選以「藍2綠3無1」作收，顯示韓流不再無敵，縱然不發生反噬的後韓國瑜效應，它也不再是打天下最銳利的武器，警訊出來了，國民黨卻開啟大亂鬥模式，大老來爭個魚死網破，甚而有人妄圖將韓國瑜推上火線，種種可笑的政治操作恰好給了對手反攻的機會。

2020年一定是那幾個藍色太陽的嗎？又或是蔡英文笑到最後？賴清德宣布將參加民進黨總統初選，為民進黨內投下一顆震撼彈，是否意味著新潮流將主宰民進黨？結果出爐，方可得知。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航