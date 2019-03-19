對於深綠而言，蔡英文的兩岸論述已不是「認識幼稚」，而是「立場錯誤」

政治人物的理性選擇並非在真空狀態下進行，而是將其行為動機鑲嵌在特定的時空背景、制度環境與政治文化當中。賴清德宣布投入民進黨的黨內初選，必然有其脈絡軌跡可尋。

深入分析，綠營內部兩岸論述以及對於台灣未來民主政治的發展認知，從來就不是鐵板一塊，2016年之所以團結在民進黨以及蔡英文的旗幟下，是因為大綠小綠皆認為推倒國民黨的政經秩序的「大局」，其正當性遠超越了光譜上既有多元但衝突的意識形態的訴求。然而這種「妥協」隨著蔡英文執政，就埋下了路線分裂的伏筆。

為了鞏固民進黨的執政「大局」，同時顧及平衡國際、國內與兩岸政治之間的動態平衡，蔡英文提出了「中華民國憲政體制下維持現狀」、「新四不」與「台美民主戰略同盟」等說法，希望在均衡的架構下維繫台美、兩岸以及藍綠這三組關係穩定。

然而在深綠或小綠眼中，蔡英文的說詞不僅陳義過高而且構成要件過於複雜，這些語境顯然是「修正主義」的翻版，「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」的著墨，是從阿扁的「中華民國是台灣」路線朝李登輝早期的「中華民國在台灣」方向遊走，激進的獨派人士開始認為蔡英文承認中華民國的建制法統，是對正名制憲與獨立建國的反叛。即便民進黨執政台美關係已出現結構性的變化，高層互訪、軍事交流的程度更甚以往。

另一方面，十九大以來中國對台的各項銳實力攻勢，已經改變兩岸關係與台灣政治的基本內涵，台美關係雖然逐漸增溫，但隨著美中關係日益緊張下，中國對台遂行的外交打壓、文攻武嚇、經濟緊縮或內部滲透的諸多作為，業已引發綠營內部的質疑，他們認為民進黨政府主政下的台美關係華而不實，甚至口惠實不至，面對北京的積極作為國安團隊無力回應且不具治理能力，這一切的問題直指蔡英文的政治立場不夠強硬且用人不當，在最基本的主權議題中過度縱容藍營長驅直入。

這些批判情緒在去年九合一選舉空前挫敗後達到高峰，高層所釋放出來的「綠白配」的風向更是難以忍容的交易，對於深綠人士而言，蔡英文的政策路線已不是「認識上的幼稚」，而是「立場上錯誤」，兩者之間的矛盾已從「人民內部矛盾」上升到「敵我矛盾」，遂有賴清德婉拒慰留行政院長以及獨派大老的登報聲明的狀態，在這些行為中大抵嗅出「走自己路」的味道。

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隨然習五點的出手讓小英路上撿到槍，也稍微破壞了賴清德出手的政治節奏，但是伴隨著韓流而來的經濟物質主義浪潮，以及國民黨高層因為竟奪兩岸政治代理權逕行提出「和平協議」的主張後，綠營的支持者對於台灣主權地位香港化的焦慮也到了飽和的狀態，這些社會動能自然更強化了賴清德個人的政治意志，兩者之間交互作用後自然就可演繹出投入初選的行為動機。

任何政治選擇自然有其預期收益與風險計算，對於賴清德來說，民進黨的政黨文化更提供其進行理性選擇的制度憑藉。由於全民調設計對於未掌握行政資源的競爭者仍屬公平的機制，台南補選結果又給予「國文補選過關、馬上挑戰英文」的誘因，賴清德擁有力挽狂瀾以及綠營群眾「期待救世主」的氣勢與情緒，反而享有短期內線作戰上的優勢，賴清德初選過關成為新的綠營共主，國民黨那種怪異的「初選不排除徵召」或是「換柱換取團結」的劇本根本不可能出現在民進黨身上，因為綠營不存在「分裂黨團結罪人」政治邏輯。

值得注意的是，蔡英文仍享有行政與職務上的主場優勢，在民調過程中多少享有藍營選民進場干擾的另類紅利。如果賴落敗還可以成為副手熱門人選，在民進黨的接班梯隊上將領先鄭文燦、陳其邁與林佳龍等人好幾個車燈。此外，蔡賴競爭的過程與結果必然牽動藍營總統候選人的動向，一方面激發了基層徵召韓國瑜的呼聲，但也同步累積了天王共同封殺韓的可能性。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航