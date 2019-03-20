就算你挺英到底，還是可以正面看待賴清德的參選

對於民進黨黨內初選，大家請絕對不要用「污辱」的方式去攻擊不合己意的參選人。賴清德這一步棋，其實可說是打開泛綠的新局面，我們可以往下討論。這件事可以先粗分成「對敵」、「對友」、「對內」三種視角，今日泛綠的討論都集中在「對內」，也就是「必須團結」這一點。

所以賴參選第一時間，才會驚動所有黨內人士呼告「必須團結」，因為2008年的創傷經驗殷鑑不遠，倘若己方殺到見骨，還能怎麼應對襲來的國共勢力？但是，公平的領導路線競爭，是適當的。從太陽花被收割整地變成文青派對與撈仔許願池以後，獨派已經壓抑太久，在許多群組裡散播非常可怕的訊息，這股怒氣確實需要被處理。

我一介小咖當然不知道賴的想法，但是「賴參選」這一事實，開啟了鎮定與安撫獨派的可能性。首先，賴清德領表，就會讓忙著吵架搶印章的郭倍宏完全失去出來亂的機會，並且讓很多等太多年已經心冷的獨派再度燃起熱情。（忘記是不是在Emmy Hu那邊看到一句話：賴參選是用來燃起深綠小宇宙的！）

說實在獨派憎恨小英嗎？我倒不徹底這麼認為。人很多時候爭執不下，並不是爭那個標的物，而是想要爭個面子，想被尊重善待。對獨派而言，核心價值就是獨立，蔡不談台獨，賴敢談。

性別是不是問題？我認為當然有，但完全不是重點。重點還是在於政治權力流向是否與民眾期待相符，獨派這群選民就是要獨立建國。（扁案特赦是獨立建國的子議題。）

所以對內部團結而言，蔡英文登上一個獨派主動買票進場的舞台，可以宣揚他為台灣的主權做了什麼事。蔡英文在這方面並不缺政績，但先前的「辣台妹」網路行銷，並不是為獨派量身打造，今天與賴清德競爭，可以彌補這一個空白。

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民進黨還在第一線的大老，包含陳菊、蘇貞昌都是挺英，中生代也是一面倒挺英，只是民進黨的體質先天上就是尊重基層，黨內意見不能蓋過全民調初選機制。

「對友」而言，我們最核心的外交盟友就是美日，對選舉有直接影響的盟友則只有美國。這邊借用 Joe's investment的說法：

連美國都沒去的政治人物，出來說要選總統，我只會認為演的不夠出色，有時為了要壓制某些不受控的隊友，或者拉對手的強棒一起下來自爆，出這種招也是無可奈何，但如果能順利達成目的，就算用強棒打高飛犧牲打，賽局上未必不划算。

賴清德沒去美國，因此美國政府肯定是沒打照面了。而同鄉會、FAPA大約會踩在「堅定支持民進黨，柯文哲是王八蛋」這個立場上，因此同鄉會和FAPA最近與愛說謊的柯文哲相繼大打出手不是沒道理。獨盟的部分，高機率偏愛賴，但我猜測還是會旁觀。林右昌與鄭文燦出訪美國時，一直提起支持蔡總統，在對美官民關係上，蔡英文還是比賴清德穩定。

但「對敵」而言呢？這可就複雜了。

民進黨的選舉敵人現在有四：國民黨（藍）、韓國瑜與中天（紅）、統派小黨與黑道（紫）、柯文哲（紅綠燈）。

賴清德參選以後，國民黨大本營相當沉默，因為民進黨總體上走向「即使初選也不會打壞團結」的態勢，而國民黨自己要一路惡鬥到7月初選完畢，完全不敢說話。紅統方面，韓國瑜正受到賴清德蓄意的挑釁與刺激。賴狂捧韓，還要韓2020年出來跟他選，不管賴到底打什麼算盤，國民黨大本營與紅統本來已經出現的矛盾，正在加深。

但我方對敵下手，同時敵人也沒閒著，蔡正元、羅智強這些跟國民黨大本營有矛盾的人，正在狂吹賴清德出來選這件事，還強調賴民調更高，就是想操作泛綠矛盾。另一個敵人則是柯，雖然柯正在跟美台人混戰，小聖蚊這個柯網軍下線也沒有忘記重砲攻擊民進黨，大肆恭喜賴清德要讓蔡英文不能連任。

這很清楚嘛，敵人的直覺反應是蔡比賴更恐怖，所以要操作矛盾挺賴倒蔡。

所以我們更要挺英到底。

但我今天想了一天，最終結論還是很正向看待賴的參選。因為賴參選，連中天都不得不暫停播放韓國瑜偉人生平起居注。民進黨出現一個大機會，可以主動掌握選戰的節奏。希望民進黨掌握這個機會，藉著蔡總統與賴前院長競爭這個超級話題，讓社會目不轉睛地收看民進黨的意見。

搶走藍營、紅統與紅綠燈的鎂光燈與流量，甚至利用這個機會，讓蔡賴開雙主砲主動攻擊藍營，加大對手矛盾。搶先設定選戰議題，領先掌握選戰節奏，保持競爭與團結，那我們就會打下2020年。

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