為何曾經反共的國民黨，如今成為兩岸和平協議的擁戴者？

文：默聲（台灣大學碩士生）

日前國民黨吳敦義主席公開表示，若2020年贏得政權將考慮與中國政府簽訂和平協議。事實上，這已非中國國民黨第一次表態要簽署和平協議。早在1949年4月中國國民黨就一度和中國共產黨想洽談〈國內和平協定〉，一直到現今為止，國民黨忽而反共忽而想簽和平協議，實不知國民黨真正所要為何？但可以確定的是，中國共產黨意圖消滅中華民國的心絕對是始終沒有改變的。

中國國民黨中央今日會在台灣，中華民國政府會將首都暫定於台北，全都因為國共內戰敗退所致。然而，時至今日，兩岸關係到底該怎麼定位，牽涉複雜的國家認同與定位問題。但在此我們先暫不討論法律，先看看過往國共之間如何面對戰鬥與和平問題。

國共兩黨的恩恩怨怨，最初起於第一次國共合作失敗，蔣介石便一路清黨剿共，直到西安事變暫時告終。1945年日軍撤退之後，國共內戰一觸即發，但在美國當時對中國有強大影響力的斡旋之下，國共兩黨就各自擁有的軍隊分配問題簽訂《政府與中共代表會談紀要》（雙十協定）。當時中共承認的是國民黨合法領導的地位但希望召開政治協商會議。

但在政協會議未能順利，加上蔣介石認為有武力優勢及美國支援下，國共內戰再起。在1949年國民黨已失去大半中國之際，代總統李宗仁表達願與中共和談。然而，此次談判中共條件嚴酷，包含談判代表全由中共指定，且簽訂的《國內和平協定》首要就是抓拿戰犯，撤銷國民政府軍政及憲法，國民黨實在無法同意。最終結局就是國民黨七位談判代表全數投共，自此國民黨已無膽與中共和談。

在敗退台灣以前，國民黨事實上就已有過二次停戰協定的行動，但根本換不來和平。而蔣氏父子始終都是反對與中共和談的人物，在此倒不是要說他們反共多激烈，歸根究底仍是因為他們拒當戰犯或流亡之君。自此，國民黨除了戰場上和中共有接觸外，並無積極的往來，即使互有派遣密使終未能完事。

而自鄧小平於1970年代末期進行改革開放後，由於美軍正式撤出台灣，中共信心又來了，開始揮手與蔣經國提出和談協定。不管是《告台灣同胞書》也好，或是由黨國大老寫信心戰喊話也罷，中共要的就是一國，不管甚麼制，反正就是要取消中華民國國號。身為蔣介石嫡傳兒子，又豈能將中華民國葬送在自己手中？因此蔣經國才提出「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策。當然國民黨永遠談不贏共黨，這也是國民黨所自己承認的。

Photo Credit: AP/達志影像

時至今日，在1996年台灣進行總統直選，4年之後失去執政權，國民黨把自己頭號勁敵視為奪取其政權的民主進步黨，反之，中共已成為其次要敵人，必要時還是一股助力。因此，我們看到國民黨在2004年再度失敗後，開始勤跑中國，開啟第三次國共合作，接著三不五時就喊出和平協議，但這難道是因為中共基於仁心想照顧自己當年一手摧毀的政權嗎？

關鍵，其實是兩黨利益一致。

對中共而言，民進黨若不斷執政，這是助長台獨勢力，若台獨真能成，台灣就沒有所謂中國內戰遺留問題，兩岸統一將無正當性。而對國民黨來說，就算簽和平協議可能葬送中華民國主體，但至少或有機會在政治協商會議之中，和中共共治台灣。而這底線其實中共是很樂見的，甚至在台灣人當中隨意再找出一個挺共本土政黨共簽和平協議，那麼兩岸統一必將水到渠成。

過去，民進黨亦有想過提出類似和平協議的中程協議，但遭前美國總統柯林頓反對。關鍵仍是效力未定，且無人得以確保，尤其是一旦簽成，美方將無權置喙台海安全問題。自此，民進黨再無幻想與共黨簽訂和平協議之可能。但不論馬政府或過去的國民黨，無不大花心思在和平協議之上，不論是用公投或是其他方式，目的仍是希望得以簽成。

但我們必須正告國民黨諸公，台灣已是主權獨立國家，沒有內戰遺留問題。沒有人反對和平，但徹底反對與虎謀皮，唯有自立自強方能退敵於海峽彼岸。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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