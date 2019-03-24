韓國瑜一句「無聊」，充分顯現行前喊出「台獨梅毒」的政治目的

韓國瑜邪惡之處，就是將公共事務的理性論述結構予以扭曲，並透過「最大簡單化」悄悄抽離了箇中關鍵性質，最終達到「荒謬為事實、存在即和合理」的效應。結果就是，因為在置換的過程中理性與愚昧的邊界早被解構，邏輯上的因果關係則被挪移，錯誤百出或歧視性的言論成為生活日常，無知者振振有詞，歷史事件中的加害者反成了被害人。

這套煽動性的話術在韓國瑜本人脫口而出後，經由特定媒體瘋狂洗腦以及粉絲自我狂熱的集體催眠下，不斷在輿論市場中遂行「劣幣驅逐良幣」的政治社會化過程，最終吞噬的不僅是傳統菁英政治的內涵，同使時也使得公民社會中的反省批判功能失去意義，多元的社會文化樣貌逐漸走向同質化與弱智化，於是台灣走向了「單向度社會」的結果。

各種競選口號背後，指的其實都是同一個方向

韓國瑜競選時批評高雄「又老又窮」就是典型去歷史的典範，因為他刻意抹去國民黨過去在高雄治理的角色與責任，將高雄經濟發展的問題轉嫁在民進黨頭上，全然無視近年來港都經濟與社會發展的蛻變，一句「北漂青年」似乎就總結了所有的瓶頸與困境，「人進貨出發大財」成能唯一解方，即便內容空洞貧乏，韓國瑜始終不把「靠中國紓困」的真實意圖告訴社會大眾，為了掩飾這把萬能鑰匙，還特定喊出「經濟一百分，政治零分」的口號作為煙霧彈，但是「九二共識」通過密碼卻儼然浮現。

平心而論，「人進貨出」就是當下兩岸經貿交流的常態，然而韓國瑜從不說明其中複雜險惡的政治因素。

在威權政體與計畫經濟的本質中，處處存在政治干預的斧鑿，只有最天真與無知的人才會相信「政經分離」的可能，同樣的邏輯也出現在中共對台政策中，「以民逼官、以商為政、已經促統」都是典型的經濟統戰的作為，著名紅色學者胡鞍鋼（就是去年歌頌「厲害了，我的國」，盲目樂觀認為中國經濟可以超越美國那位）還舉過「糖尿病與胰島素」作為類比，形容將兩岸經貿搞成單向的依賴關係對於政治統一的實質意義，面對這些寄存事實，韓國瑜不是裝瘋賣傻就是絕口不提。

深入觀察，十九大政治報告提出後，非統即獨的二元邏輯已成為中共對台政策的表徵，亦即除非接受北京版本的九二共識與政治論述，其他有關兩岸關係的其他主張都是「台獨」的同路人，不論是蔡英文的中華民國憲政體制下維持現狀，或藍營所主張中華民國法統論，幾乎都被冠上「新型態台獨」或「台獨同路人」的帽子。

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最知道這些質疑不「無聊」的，就是韓國瑜

習五點提出後，「一國兩制台灣方案」已經成為中共對台政策的最高指導原則，韓國瑜口中的九二共識的各自表述的意義，早被一中原則所取代，韓國瑜在出訪中國前夕一番「台獨如同梅毒」的言論，其居心不難理解，但心態十分可惡可議。這就是典型將加害人與被害人角色倒置的錯亂語法，無視北京對台進行外交打壓、軍事威懾、經濟緊縮的事實，並將責任全盤推給民進黨執政。

請問韓市長，難道國民黨執政時期中共就不搞這套文攻武嚇的劇本？為何國民黨內的知識分子或媒體人對此言論視若無睹且置身事外，處處縱容韓國瑜毀壞中華民國主權與台灣民主政治的種種荒謬言行？

本次韓國瑜出訪中國，行程挑選港澳背後也有濃厚的政治符號。他明知道北京正透過大灣區計畫試圖經濟依賴與社會整合的過程，逐漸將彼時「一國兩制」的政經秩序夷平為「一國一制」，並以此成為未來兩岸關係的新典範。他內心不僅毫無保留的接受，並且選前喊出南南合作的口號自行對號入座，並以行程安排作為落實政策的必要步驟。

這些言行，充分顯現韓國瑜行前喊出「台獨梅毒」的政治目的，顯然是為了中共安排拜會港澳特首與會晤香港中聯辦主任的輸誠交心，這對北京而言簡直是請君入甕之舉。

韓國瑜自己過去就讀政大東亞所，碩士論文寫的就是台港航線談判，相信對於中聯辦這個太上政府的功能絕不生疏。然而面對外界的質疑，韓國瑜矢口否認絕口不提與王志民私下會面的內容，一句「無聊」就將所有責任抹個乾淨，在中字輩的電視與報紙的護航下，質疑批判者反而成了破壞兩岸和平發展，與經貿交流的加害人或兇手。

我們擔心的是，當荒謬為事實愚昧成為常態之際，所謂的「政治零分」就是不準社會輿論批評卻為自己種種行徑進行掩護，「經濟一百分」就是將台灣逐步納入中共所支配主導的經濟體制中，台灣的主權與民主政治的內容正在解體中。

有種邪惡，就是將犯行從台下的遮掩，昇華成為鎂光燈中的時境秀，沒有道德與良知的包袱，歹徒打劫後洋洋得意並大方離去；旁觀者不僅沒有報警處理，反而歇斯底里地視為英雄為其喝采，即使發現他搶的是自己的存款後，仍然麻痺不仁或是毫無知覺，這就是目前藍營與韓粉的心理寫照。

為什麼我要批評，因為我自己也是政大東亞所畢業的，我們學的中共黨史與政治統戰不可能不同，這些你知道我知道獨眼龍也知道的事，韓國瑜豈可能不懂？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航