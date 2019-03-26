中共統戰下的國民黨困境，以及「完美棋子」韓國瑜

文：趙唯淨

日前國民黨放出消息，要讓韓國瑜被動參加初選。這一手無論怎麼看，都覺得裡面有中共操盤的痕跡，而這背後正好反映出了國民黨目前最大的困境。不過造成這個困境的主要原因，就是他們自己。

一直以來，「中華民國」都是國民黨的一張大牌，利用中華民國召喚過去黨國教育下培養出來的鐵藍和軍公教，用「中華民國要滅亡」來喚起恐懼，用「消滅中華民國」來指責民進黨和台獨。然而很諷刺的，這張牌會踢到的最大鐵板，正是他們舔到不行的中共，所以在中共面前不能拿出國旗，不能說中華民國，於是這四個字就變成在島內謀取政治利益的工具，一到國際上一面對中共就自動消音，九二共識正是這種弔詭下的產物。

捏造一個九二共識，所以他們就能面對中共時講一個中國，面對台灣人時講一中各表，九二共識就是讓國民黨消費中華民國、在統一和維持現狀之間游移模糊、在中共和台灣人之間投機取巧的一張牌。（這樣一想，當年搞出這玩意的蘇起某種意義上說真的挺天才）

Photo Credit: 中央社

但是現在呢？從去年的1124大選開始，韓國瑜的成功證明中共已經能成功操縱台灣的選舉，證明他們已經掌握了台灣選舉的遊戲規則。因此，1124的另一層意義，正是讓北京意識到「不需要國民黨也能成功統戰」，他們不再需要國民黨作為代理人，國民黨在基層行政組織和媒體領域的實力，中共都已經有了替代品，他們掌握了地方派系、宗教體系、統媒，完全可以發揮出比國民黨更大的影響力。韓國瑜的成功，讓國民黨乃至柯文哲在北京的對台統戰佈局中全都被邊緣化。

所以北京的下一步是什麼？很簡單，逼國民黨表態。習近平在年初的談話其實就非常明顯了，北京不再容許國民黨像隻蝙蝠一樣投機取巧，挑明了說九二共識就是一國兩制，沒有一中各表，沒有兩個中國，一個中國只有中華人民共和國。從之前中共人大的發言到這次的歐陽家事件，其實背後的邏輯都一樣，都是明白表示只要不是「一個中華人民共和國下的一國兩制」，都是台獨，所以中華民國也是台獨，都是中共會消滅的對象。

再結合日前韓國瑜進中聯辦一事來看，整個局勢就更明顯了。對北京來說，他們已經有了韓國瑜，這人在國民黨內是邊緣人，不像其他那些太陽有大量政治經歷和資源，又是由中共自己一手扶植起來，所以絕對忠誠，不必怕他有自己的算盤，更不必怕他背骨（因為沒了中共他就什麼都不是），還在台灣有超越國民黨的高人氣和支持度，根本是一顆完美的棋子。既然有了那麼好的棋子，還要國民黨幹嘛呢？中共這次讓韓國瑜朝見，就是一條給國民黨的訊息：我已經欽點了下任特首，你們跟不跟看你們。要跟，就表態支持一國兩制，讓韓國瑜出來選總統，宣佈你們要把中華民國賣給中共；不跟，我也是直接派韓國瑜出馬，到時候他當他的特首，你們等著被清算。

Photo Credit: 中央社 韓國瑜在深圳會見國台辦主任劉結一。

這就是國民黨現在的困境，中華民國這張牌直接被中共給撕了，他們已經不能壟斷中共的統戰事業，因為自家出了一個韓國瑜。到目前為止，國民黨還是拚命用以前的老套來掩飾：靠傳統媒體洗板，拋鍋給民進黨，說都是蔡英文不親中挑釁的錯，假裝沒看到沒聽到中共的公開發言（從年初談話到歐陽家事件，他們講的話都如出一轍）。

當然，國民黨還是想繼續抱中共大腿，所以才冒出了和平協議，只是中共看樣子是不太領情。國民黨的中華民國牌能騙到的人會越來越少（蔡英文就是看準了這個機會，試圖拉攏部分腦袋清醒的華獨），他們在統一和維持現狀之間游離投機的空間將越來越小，中共的表態要求只會越逼越緊，屆時戳破國民黨長期以來欺騙台灣人的中華民國牛皮的，會是北京（當然，各位台派獨派們也請共襄盛舉，努力打爆國民黨的謊話）。

國民黨的初選將會是接下來的一大看點，黨內親共的一派會繼續努力拱韓國瑜出來，白賊義就算想出來，在打不過朱王的情況下很可能會轉向讓韓出線，他最近對徵召韓的表態就是一例；至於朱王馬當然會努力反對，這些高級外省人和老牌國民黨怎麼可能讓一個草包佔了這次的大好形勢，搶了自己的總統夢？所以啦，這場狗咬狗應該還有好一段時間可以演，中共插手的力道可能會是關鍵。

仔細想想，國民黨真的是一個集邪惡、可悲、愚蠢於一身的政黨。七十年前被共產黨打爆，用台灣人的命作反共的代價，結果今日爭相舔共；拿著中華民國的招牌，跟中共騙吃騙喝，結果玩到快要被中共翻臉不認人。很好奇啊，這些國民黨的政客，到底有多少人心裡真的還有中華民國呢？如果真的在乎這個「國家」，那你可知道你喊著要徵召的韓國瑜，就是中共屠城的木馬、就是要取代你們的替代品嗎？難道你們看不見，中共已經在中華民國的脖子上綁上絞繩、已經準備把你們兔死狗烹了嗎？那可是中共啊，是七十年前曾經一手瓦解你們的黨、奪走了你們江山的強敵啊，你們真的以為還能在他們眼前繼續招搖撞騙、繼續投機取巧嗎？

但我想，某些清楚事實的人也不在意吧，也許他們已經準備好錢和綠卡，也許他們早已談妥了統一之後的酬庸和官位，所以盡心盡力地當個賣國求榮的買辦。在下位看不清真相的人蠢，在上位知道事實卻依然故我的人壞，中國國民黨，就是這樣一個又蠢又壞的政黨。啊，只不過呢，中共最厲害的就是清算、鬥爭和整頓，所以妄想在中共統治下繼續吃香喝辣的，我會期待你們的報應之日。

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本文經趙唯淨授權刊登，原文發表於此

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