從太陽花到九合一（上）：「台灣主體大聯盟」如何成為主流，又為何逐漸裂解？

文：西涼寺

台灣自馬英九執政後期以來，包括太陽花、民進黨全面執政、白色力量崛起、以及1124韓流等指標性政治現象，背後其實均存在物質條件層面的經濟成因，亦即現有以GDP為導向的傳統經濟典範，存在以下兩項內在的結構性危機，分別是：

產業外移造成GDP成長與本土經濟動能脫勾 經濟型態轉變造成越來越多的民眾只能撿拾日益縮減的經濟利益

而這兩項危機的惡果，又主要是由年輕世代與社經地位中底層的民眾（這兩個群體有一定重疊但本質上可以區分）所承擔，前者因而發展出以柯文哲為代言人的雙核心政治思維模式（在國家認同上擁抱天然獨，但多數時間期待政治領袖就事論事、厚積國力），後者則形成以韓國瑜為代言人的政治議題去優先化投票型態（只要有人幫我解決經濟問題，講什麼鬼話我都不管）。

上述的經濟面結構性危機對台灣社會帶來了一個重大的風險，亦即雖然多數民眾在國家認同層次上早已形成基本共識。

「台灣主體大聯盟」如何成為主流，又為何逐漸裂解？

用極粗略的方式來說，所謂「台灣主體大聯盟」可以簡單區分為深綠、淺綠、為數可能不多但應該還是存在的中間、以及少部分願意跨越藍綠界線的淺藍選民等區塊。「台灣主體大聯盟」內不同區塊的共通點，是在國家認同層次上，共同認為台灣（不論國號為何）是一個與對岸彼此分離，不相隸屬的個體，政府的任何施政，都應從最大化這塊土地上2300萬人生命共同體的福祉角度出發，而非將台灣想像為一個更大範圍的政治中國概念下的一個地方，從預設兩岸中國作為一個整合體（例如一國兩區、終極統一）的角度，來思考台灣的前途與發展。這些不同區塊在太陽花後實現政治結盟，也讓中共在2016後陷入民進黨恐長期執政的憂慮。然而才短短兩年，這個「台灣主體大聯盟」已呈現近乎全面潰散的狀態，太陽花以來所匯聚的台灣主體意識，也似乎在轉瞬間就被韓流徹底打垮。

「台灣主體大聯盟」的快速崩壞，一大原因當然是蔡政府的內政失當。但另一項主要的結構性原因，其實是「台灣主體大聯盟」內部其實存在國家認同（以及衍生兩岸路線）的尖銳分歧，此一分歧具體又主要存在於深綠與「台灣主體大聯盟」其他成員之間。相較於「台灣主體大聯盟」其他成員，深綠對於國家的想像存在其特殊性，也就是大體否定中華民國的統治正當性，認為台灣並非正常國家，而認為需要透過制憲正名，以台灣取代（即消滅）中華民國。

相較之下，雖然同屬綠色，但深綠與淺綠之間，在國家想像的距離上，反而可能比淺綠與淺藍間的距離遙遠。淺綠與淺藍的共通性，在於共同接受台灣這塊土地「已經」具備了國家的四個構成要件，分別是：

領土（台澎金馬）

人民（2300萬）

主權（不隸屬中國）

政府（中華民國）

兩個區塊間的差異，主要在於國號的優先順序，淺綠基本較偏好以台灣為國家名稱，但同一時間也不（完全）排斥深綠極度厭惡的國旗國歌等中華民國象徵；淺藍則偏好中華民國為名，熱愛中華民國象徵的國旗國歌，但也認同自己是台灣人，接受台灣跟中華民國其實是一體兩面、互為表裡的概念。

淺綠與淺藍的區分，長遠來說其實是會衍生兩岸政策上的細微差異，淺綠大體偏好維持現狀後漸趨獨立，淺藍則傾向先維持現狀，但未來不排斥看看要不要統一。但在現階段的國家想像上，兩個群體在本質上其實並沒有太大的差異。

而在年齡層上，認同台灣/中華民國國家地位的淺綠與淺藍，相當程度又以年輕族群為主。這群人成長經驗中的關鍵事件，是1996年的總統直接民選。總統直選作為國民主權的直接行使，對年紀較輕，世界觀尚未定型的族群來說，很自然產生一種以總統直選之人口（2300萬）與地域範圍（台澎金馬）為界線的共同體想像，並透過選舉中華民國總統，對中華民國政府的統治正當性產生了正當化的效果。此一重要的歷史經驗，於是在台灣年輕族群中形成前述領土（台澎金馬）、人民（2300萬）、主權（不隸屬中國）、政府（中華民國）的主導性國家想像。

深綠國家想像在「台灣主體大聯盟」成員中的差異，使得長遠來說，深綠與其他區塊終需一戰，以搶奪「台灣主體大聯盟」的主導權。而此一主導權的爭搶，具體就表現在深綠自柯文哲兩岸一家親言論開始對柯的一系列批判與挑戰，相關爭議尤其在DPP北市自提姚文智及吳祥輝活摘器官案後達到最高峰。然而，由於上述深綠在國家認同的獨特性，以及深綠和其他「台灣主體大聯盟」成員在經濟與世代議題上的不同立場（詳後述），使得該陣營對柯文哲的攻擊並未能在淺綠民眾引起共鳴，反而愈打愈將淺綠這個區塊的選民往外推，而造成深綠與其他「台灣主體大聯盟」成員路線日益分歧（柯粉與台獨吉娃娃壁壘分明），以及同一時間淺綠淺藍界線逐漸模糊，形成藍綠以外另一塊（白色）政治力量的態勢。

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到頭來，問題還是經濟

人民的經濟困境，可能使得「台灣主體大聯盟」的選票基礎在2020選戰中分崩離析，使得抱持少數國家認同的黨派或候選人能在選舉政治上勝出，而將台灣帶往與多數民眾對國家想像相反的方向。同一時間，「台灣主體大聯盟」現階段的主要政治代言人民進黨——尤其是蔡英文個人——卻又因為對上述深層的經濟面結構性危機缺乏足夠理解，而遲遲無法提出有效的反制方案，令人無比憂心。

因為國家認同的差異，其實只解釋了深綠與「台灣主體大聯盟」其他成員間矛盾的一個部分。在台灣社會常被忽略的，是深綠與「台灣主體大聯盟」其他成員（尤其是淺綠）在國家認同想像上的差異，其實又進一步與物質條件的經濟因素連結，而在不同世代間形成巨大的世界觀差異，最終形成無法化解的「台灣主體大聯盟」內部路線之爭。

經濟大環境的變遷，在台灣以約略40~45歲為界，形成了明顯的世代思維差異。此一年齡門檻以上的族群，是民國7~80年代台灣經濟奇蹟的主要受益者，整體而言仍持續主導台灣社會的社會與經濟資源，個人生活條件也因此較不易受到近20年台灣所面臨經濟大環境變遷之影響。與此同時，這個年齡層不論是因為發展階段（認知框架改變的彈性降低）或生命經歷（可能經歷過228與白色恐怖）的關係，在理解政治的視角上較為僵固，而構成過去20年間台灣政治一般所理解的藍綠基本盤主幹。

與此相較，40~45歲以下，在經濟奇蹟末尾或之後出生或進入職場的世代，則開始面臨台灣產業大量外移（尤其往中國移動）所造成的經濟生活條件持續惡化。產業外移除了直接造成本土工作機會的減少，也導致1至2百萬具高度消費力的人口必須長期在中國或東南亞國家就職，造成本土經濟動能明顯下滑，GDP成長與一般庶民生活條件的提升脫勾，而衍生出薪資停滯、低薪過勞、貧富拉大等現象。再加上近年的高房價現象，將年輕世代的生活壓力繃緊到極限。

因此，蔡要再次整合「台灣主體大聯盟」，也不可避免需要正面挑戰韓流，爭取那些曾經同屬「台灣主體大聯盟」，但因為經濟壓力而被韓流吸引的中底層經濟選民。

韓流的根源，其實是既有以GDP導向的經濟發展模型存在嚴重的內在結構缺陷（包括GDP成長與本土經濟動能脫勾，以及比例越來越高的民眾只能撿拾日益縮減的經濟利益）。面對這些困境，政治議題在越來越多中底層民眾的生活世界中被去優先化，而轉化成「只要有人幫我解決經濟問題，講什麼我都不管」的投票型態。

要擊敗這樣一隻肇因於底層經濟因素的怪獸，代表「台灣主體大聯盟」參選的政治領袖（不論是蔡或賴），必須要能夠從兩個方面來與中底層經濟選民直接溝通：

第一，蔡（或賴）必需要讓民眾知道他們對民眾的痛苦感同身受，而相較於韓只會訴諸本能性的草根用語，蔡（或賴）必須要有能力從經濟大結構的角度，向民眾說明為什麼人民的生活條件會惡化至此；

第二，在感同身受之外，蔡（或賴）更需要具體說出如何能夠在既有GDP導向的經濟發展模式以外，創造出以庶民為本的經濟動能。事實上，蔡英文在2016就已經提倡過在地經濟的論點，嘗試將經濟的果實留在台灣本土，而在美中貿易戰的脈絡下，過去出走的台商，也確實已經有部分回流台灣。這些努力的具體成果，符合將經濟果實留在台灣的大方向，仍然可以作為政績來加以宣傳。

Photo Credit: 中央社

除了統獨議題，民進黨是否能提出創新經濟思維？

不論蔡或賴都應該仔細思考，即便有台商回流與在地經濟，現在這種越來越多民眾撿拾越來越少經濟利益的頭重腳輕經濟結構，是否真能永續存在？若答案為否定，政府在幫助高端產業的經濟火車頭之外，針對中底層民眾的生活，又該有什麼樣的創新經濟思維？例如蔡政府減輕中底層選民所得稅負擔的措施或許就是正確的方向，而過去長期被認為是資源浪費的旅遊或特定產業補助，在越來越多民眾只能撿拾越來越少經濟利益的時代背景下，是否應該從更正面的角度來看待，將其理解為「以人為本」的有意義浪費？政府面對產值雖低但涉及眾多人口的產業（例如農漁業、觀光業、計程車業），又該如何確保這些中底層民眾的基本生活水準？

「以人為本」的創新經濟思維，進一步甚至可能讓我們思考過往完全不存在的政策選項。例如，21世紀的今天，我們是否可能為育兒、家管、照顧家人等原本不被列入GDP計算、但對社會具有重要價值的活動創造經濟價值？或者，現在先進國家面對即將到來的AI時代，已經開始出現國家是否應不論就業均保障個人基本收入（universal basic income）的論辯？這些21世紀的論辯或許不一定能夠在2020的選戰就成為可以具體倡議的國家政策，但其背後所反映對現有經濟典範之侷限的思考，會是代表「台灣主體大聯盟」參選的政治領袖（不論蔡賴）都必需要積極正視的議題。唯有如此，「台灣主體大聯盟」的政治代言人，才能夠真正從根本出發面對韓流，將韓國瑜檔在總統府的大門之外。

筆者期望蔡能利用此次初選的機會，系統性提出上述包含國家認同、內政經濟、與兩岸政策面的完整論述。若此，則蔡應有可能繼辣台妹後再拉一波聲量，這波聲量的影響範圍主要會落在年輕世代，在選票的數量結構上，這些選民的回流，應有機會讓蔡能夠在全民調中與固守深綠的賴奮力一搏進而勝出，形成以蔡賴配對決國民黨候選人的絕對多數戰局。而就算最後勝出的是賴，蔡所發展出的論述，至少也會為賴未來搶攻中間選票，事先發展出可靠的論述基礎。

若蔡真的能夠透過提出本文所建議的各項通關密語而順利勝出，那麼即便深綠屬意的賴落敗，民進黨的深綠與淺綠仍然很有機會成功整合，團結支持反對和平協議的蔡英文。一旦此一狀況出現，蔡的民調回復，柯就會像自己所說，「皇上如果英明神武，鬼才要當乞丐」，參選的機率就會大幅降低，否則，2020目前的局勢對本土派極為不利，也讓台灣的未來，處在十分危險的方向上。

從太陽花到九合一（中）：年輕世代的「雙核心」政治觀，成為柯文哲最強武器

從太陽花到九合一（下）：韓流除了藍營基本盤，還吸納了中底層民眾與「草東世代」

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航