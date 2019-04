從太陽花到九合一（中）：年輕世代的「雙核心」政治觀，成為柯文哲最強武器

文:西涼寺

台灣經濟過去20年間的發展,凸顯出我國(乃至全世界)長期追求GDP導向的傳統經濟發展典範,已經出現以下兩項持續惡化的內在結構性危機,分別是:

產業與資本的全球移動,造成一國GDP的成長與本土經濟的動能失去連動 經濟型態的轉變,造成越來越高比例的民眾只能撿拾日益縮減的經濟利益

嚴格來說,這兩項經濟結構危機所帶來的影響,並無法完全用世代差異來完整呈現,許多社經地位底層的中高年人口,一樣會承受台灣整體經濟條件惡化的苦果(後者也正是韓流的主要對象)。然而自馬政府執政後期開始,台灣社會對整體經濟局勢不滿的反撲,一開始主要是以世代戰爭的型態出現。這背後的結構性原因,是前述年輕世代與社經地位偏高的中老年人口在經濟安全感受上的差異,加上目前台灣社會長期由後者(不論是老藍男或是老獨男)掌握權力的政經現實,導致大量年輕人的痛苦無法在政府體制中獲得系統性代言,而形成一個十分不穩定、隨時可能引爆的民主結構。

這顆炸彈在太陽花首次以世代戰爭的方式引爆。台灣社會一般將太陽花理解為天然獨世代主權意識的展現,但這樣的分析仍停留在傳統的藍綠架構,而忽略了前述經濟與世代因素對台灣政治板塊產生的結構性影響。更精準地說,固然太陽花發起者很多是深綠立場的獨派青年,但整場運動後續引發的社會動能,反映的卻是年輕世代(包括淺綠與淺藍)將馬政府以兩岸政治整合為終極目標而全速前進的兩岸經貿整合步調,理解為台灣近年勞動階層經濟生活條件快速惡化的重要原因之一。

正是順著馬政府施政期間台灣勞動階層累積的深厚民怨,由深綠獨派發起的攻佔立法院,也才能一舉燎原,轉瞬成為深綠、淺綠、淺藍、中間選民共同結盟的經濟政變。進而在兩年後,打破台灣政治的藍綠基本盤框架,讓柯文哲入主台北市府,並將民進黨送上全面執政。

面對執政後的經濟挑戰,執政者卻開始「步步錯」

低薪高房價的挑戰,勝選的民進黨當然有看到,但民進黨的全面執政很快在幾件事情上——尤其是一例一休的修法——讓年輕世代感到失望。在選票結構上,民進黨的基本盤是平均年齡層偏高的深綠,尤其是長期支持台獨的小資本家或中小企業主。但不幸的是,在改善勞動階層生活條件的這個議題上,這個族群恰恰與作為太陽花主力的年輕勞動族群站在對立面。

為了調和此一對立,民進黨政府因此提出「一例一休」的折衷方案,立意固然良善,但其一方面過於複雜,無法充分因應不同產業的個別狀況,甚至逼得賴清德接任閣揆後馬上再次修法。更重要的是,民進黨公職自身或挺綠資本家在修法期間的不合理發言,讓期待民進黨改善其生活條件的勞動階層年輕人,感覺民進黨終究與資本家站在一起,而深感遭到背叛。其中最經典的,自然是彰化縣小英後援榮譽總會長「沒有人過勞死,是勞工本來就有病」的談話,以及小英本人「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」和「勞方都不自己去跟資方說」的失言。

新仇舊恨,一例一休也因此成為這個群體裂解的第一步(而非常可嘆的是,民進黨仰賴的中小企業主深綠鐵票在1124一樣沒開出來,讓人深感早知如此何必當初)。

一例一休讓這樣的年輕區塊產生明顯鬆動,但真正讓年輕世代徹底對民進黨感到絕望,讓先前的「團結」進入不可逆土崩瓦解的關鍵事件,還是白綠分手——以及後續的吳祥輝與葛特曼之亂。

Photo Credit:中央社

因為只講統獨,所以無法與年輕人溝通

民進黨深綠基層自柯文哲兩岸一家親的發言以來,就憂慮柯與對岸關係過近,而嘗試透過自提姚文智與主打活摘器官議題,阻擋柯文哲的連任之路。然而深綠對柯文哲的攻擊,非但未能達成阻擋柯連任的目標,反而將已經因為各種內政議題而對民進黨感到極度失望的淺綠+中間+淺藍選民進一步往外推,在1124選擇不投票或甚至改搭韓流,而直接間接促成民進黨全國大敗的結果。

深綠對柯的攻擊之所以無法在淺綠引發共鳴,甚至引發反效果,除了深綠的國家認同在「台灣主體大聯盟」成員中具有獨特性,也包含雙方在經濟與世代議題上的不同立場。這些差異具體衍生出兩種截然不同的政治思維模式,對年輕層平均偏低的淺綠+中間+淺藍選民來說,相較於經濟條件相對穩定的中高年齡層,年輕人由於直接承受台灣社會近20年整體經濟條件惡化的衝擊,因此在思考政治議題時,往往很自然地會將經濟與社會生活條件的改善,提升至與國家未來方向(統獨)的相同高度,而發展出一種雙核心、雙變項的政治思維。此一思維模式具體又可以用以下三點來約略概括:

在深層國家認同的層次,年輕人(淺綠+中間+淺藍)基本擁抱中華民國=台灣的主權國家想像,支持兩岸不相隸屬,厭惡對岸打壓。

然而,雖然同意主權的重要性,甚至不反對未來獨立,但年輕人認為並非每件事情都應從統獨的角度來思考,相反地,年輕人普遍認知道兩岸關係是對台灣來說十分嚴峻艱困的持久戰,執政者應避免輕率地在統獨議題上引發衝突,而應在現階段將重點放在厚植國力,改善台灣整體的經濟與社會生活條件,增加長期談判籌碼。

因此,年輕人極度厭惡在面對任何公共議題時,只會反射性從統獨立場出發,將對手批判為急統急獨,而完全沒有能力針對事務的專業內涵來進行討論的傳統政治人物(也就是只問藍綠,不問是非),而十分渴望能夠出現就事論事、尊重專業、精於數字管理的政治領袖。

若試著用一句話來概括上述年輕世代的主流政治思維,就是在國家認同上不避諱天然獨,但在施政時追求厚積薄發,期待看到領導者展現理性、解決問題的治理能力。這是一種同時處理雙變項的複雜思考模式,也就是在多數時間,年輕世代認為政治人物應以穩健態度厚植國力(蔡英文兩岸政策的維持現狀立場,相當程度就成功回應年輕人對厚植國力的期待);但在少數涉及國家主權的時刻,年輕人還是會站出來,力挺中華民國=台灣的天然獨國家想像(蔡在習告台灣同胞書後能急拉一波網路聲量,便是因為年輕世代面對一國兩制,瞬間從內政思維切換到國家認同層次,而支持蔡的發言)。

藍綠都沒有跟上的政治觀,就是柯文哲的最強武器

相較於年輕世代漸漸發展出雙核心、雙變項的政治觀,傳統藍綠政治(尤其是深藍深綠族群)的思考模式,相當程度仍停留在單核心、單變項的簡化思維模式,也就是以推動台獨/統一作為一切思考的最終依歸,一切事務均需從是否有助台獨/統一的角度來加以檢視。這種思維模式容易發生的弊端,是在論述公共議題時,為了服務一時一刻的政治鬥爭需要,而產生不同時點之間自打嘴巴,前言不對後語的現象,若用年輕人習慣的語言來形容,也就是只問藍綠,不問是非。

深綠基層發動的姚文智、吳祥輝與葛特曼之亂,正恰恰踩到年輕世代的上述底線,讓他們極度、無比、非常、咬牙切齒式的反感與痛恨。年輕世代對白綠分手的感受是,原本深綠出身的柯文哲,一旦因為兩岸一家親的發言而成為台灣獨立的敵人,深綠就必須在其壯大前加以消滅。而為了消滅這位台灣獨立的敵人,即便動用當初綠營自己全力辯護過的活摘器官案,也可以因為服務了台灣獨立的終極目標而被正當化。就是這種為了服務特定鬥爭目的,而完全不顧邏輯上前言不對後語的自我矛盾,徹底激起了年輕族群對只問藍綠不問是非的深惡痛絕,讓許多原本還對民進黨抱有一定期待的年輕人徹底成為「討厭民進黨」。

除了活摘器官案外,同樣讓年輕世代感到不同程度反感的,是北農、拔管、與促轉會張天欽事件。相較於活摘器官,這些事件踩到的,是年輕世代不認為每件事情都應從統獨或藍綠鬥爭角度來思考的底線。年輕人無法理解,為什麼在國家還有這麼多事情需要處理、需要厚積國力的時刻,民進黨卻會舉全黨之力,去爭搶北農董事長和台大校長的位置(為什麼推動同婚時不這麼認真呢?)。先不論這樣的批評是否公允,這些新聞確實在年輕世代間產生了相當的負面印象。而促轉會的張天欽事件,更是在社會其實具有一定共識的轉型正義議題上,因為個人的不當發言,而進一步坐實了年輕世代認為民進黨只懂得從統獨或藍綠鬥爭角度來思考的刻板印象。

Photo Credit: 中央社

年輕世代與民進黨決裂的反面,是白色力量崛起成為一股獨立於藍綠以外的可觀政治力量,這股力量雖然有強烈的屬人性(專屬柯文哲),而尚未能發展成一個有能力爭取政權的政治集團,但其背後所反映的選民——尤其是年輕世代之——期待絕對不能小覷。

可惜的是,台灣社會在解讀柯文哲現象時,往往都偏向從網路宣傳的技術層面,將柯文哲理解為單純的網紅政治人物。這樣的簡化觀察,和台灣社會將太陽花單純等同於天然獨一樣,都忽視了近年台灣幾波指標性的政治現象,包括太陽花、白色力量、與韓流崛起,其實背後都受到了同一股經濟結構性因素的影響。

簡單來說,柯之所以崛起的真正理由,是因為相較於其他國民兩黨政治人物,柯是目前檯面上唯一真正系統性呼應年輕世代雙變項思維模式的政治人物(至少一開始如此)。正是因為順著此一時勢,柯才能在個人的能力與條件其實存在諸多侷限的狀況下,一躍成為橫跨淺藍淺綠年輕世代的重要政治代言人。

柯文哲以「厚植國力」為核心的主論述,才是民進黨的最大危機

柯的施政理念與年輕世代之間的共鳴,具體又反映在柯「心存善念,盡力而為」、「Do the right thing. Do thing right.」、「把所有小問題解決就沒有大問題,解決人民的小事就是政府的大事」、「在台灣,什麼是對的,什麼是錯的,大家都知道,但是對的事情沒有人做,錯的事情每天在做」的諸種發言。這些發言或網路宣傳背後反映的選民期待,並非主權或國家方向不重要,而是希望在大多數的時間,施政者應該聚焦在一件一件的改善人民的經濟社會生活條件,厚植國力,厚積薄發。

甚至在網路宣傳技術面上,柯最能獲得點閱的網路影像(例如一日幕僚或市長給問嗎),也往往都是將公共政策的處理拆解成細節,討論如何藉由數字管理加以一步步解決的政策影片。這些一般政治人物可能會覺得枯燥的影片之所以竄紅,同樣反映是年輕世代渴望政治領袖實際解決人民問題的普遍期待。換言之,對許多挺柯的年輕世代而言,柯(至少在台北市長層級)是個做實事、有在實際努力改善人民生活的政治人物(持平而論,柯在市政上確實也相當勤奮)。柯更是一個不會每件事情都只從統獨或藍綠鬥爭角度來思考的政治人物。柯正是透過順應這些選民期待,而將自己與其他政治人物區隔開來。柯的崛起,絕對是時勢造英雄,而不是英雄造時勢。

從時勢造英雄的角度來理解柯文哲,也幫助我們理解柯作為政治人物要更上一層樓的弱點何在,亦即:柯既然是順著「天然獨年輕世代期待執政者厚積國力」的時勢而得勢,一旦柯偏離了這股時勢,自然也會快速的失勢。事實上,柯文哲在2018與2019的一些舉措,已凸顯出柯於對推著自身上位的這股背後力量缺乏足夠的認識,而過度認為是他自身的才幹創造了時勢(想想柯的偶像是毛澤東,似乎也不需要意外)。

想抓三股力量交集的蔡英文,卻抓到了空集合

深綠、白色(橫跨淺綠、中間、淺藍)、與中底層經濟選民這三個區塊,對政治人物各有不同的期待。其中原本最難處理的,是否定中華民國正當性的深綠選票。此一立場不僅與多數年輕世代的國家認同想像矛盾,也與不排斥中華民國國號國旗國歌的蔡英文個人立場衝突,使得主張維持現狀(中華民國台灣)的蔡長期被深綠理解為外人。假若深綠此時堅持建國或制憲正名、以台灣取代中華民國的傳統立場,將會使蔡成功整合深綠的可能性趨近於零。

然而,感謝賴清德在三點務實台獨的第一點內涵——台灣已經是個主權獨立的國家,名字叫中華民國,與中國互不隸屬,不必另外宣布台灣獨立,為蔡英文大方站上中華民國=台灣的立場提供了無縫接軌的上台階。蔡只需全盤接受賴的此一主張,將賴的主張作為蔡維持現狀的延伸,應該就暫時毋須擔憂深綠的質疑。

站穩國家認同的立場後,蔡想真正整合深綠的關鍵通關密語,是其必須對兩岸和平協議議題做出更清楚的表態。蔡必須清楚認識到,深綠基層核心焦慮的來源,就是隱含一國兩制的和平協議議題。面對國民黨政治人物依序提出與對岸洽談和平協議的論述,蔡政府對此議題的立場,雖然包括了對一國兩制的明確反對,但同一時間又主張和平協議需要經過(在1124被徹底凸顯出很容易被輕易操弄的)公投程序,而對蔡自身在其任內是否堅定拒絕與對岸進行和平協議的協商鄉愿地避而不談。也正是這最後一點,讓深綠陷入集體焦慮。

蔡在此議題上的保守,反映其一貫謹慎的行事風格。然而蔡若清楚瞭解自身核心支持群眾(高知識的天然獨年輕世代)的屬性,就應該知道其若為了整合深綠,而提出在對岸承認中華民國台灣存在之前、拒絕任內進行和平協議協商的主張,非僅不會傷害其群眾支持,反而很可能會進一步強化其辣台妹的意象,擴大其選票基礎。因此在此議題上,蔡實在無須過度謹慎,反而應大膽領導。若能在初選中有效緩解深綠對和平協議的疑慮,那麼即便深綠屬意的賴最後落敗,深綠也會認為初選至少達到一定的效果,而願意重新回到蔡的身邊,甚至促成蔡賴配的成形。

Photo Credit: 中央社

當時支持蔡英文的那群人,能被喚回來嗎?

整合深綠之外,蔡也同時需要挽回年輕族群的信任與熱情。雖然這個族群並未完全離開蔡英文(辣台妹期間有挽回一部分),但其支持度相較於2016仍無疑是重傷,而且對此族群來說,柯目前的順位也仍然優先於蔡。再加上年輕世代經歷民進黨一例一休、同婚、白綠分手等政策或政治失誤的精神折磨,目前年輕人願意支持蔡的整體比例相對偏低(更遑論回來支持民進黨)。

然而筆者認為年輕族群對蔡的信任與熱情絕非無法挽回,而是蔡必須知道走向年輕人心中的通關密語。而要理解與年輕人對話的通關密語,就必須回到之前多次提及的年輕世代雙核心政治思維與治理邏輯,也就是在國家認同上不避諱天然獨,但在施政時追求厚積國力,期待看到領導者展現理性、解決問題的治理能力。

其中在國家認同部分,年輕族群的國家認同立場原本就與蔡相對貼近,蔡惹怒年輕人的點也不在於此(否則辣台妹就拉不回聲望)。因此蔡只需順著賴的務實台獨論,大方將台灣已是個主權獨立的國家,名字叫中華民國,與中國互不隸屬,不必另外宣布台灣獨立的主張,作為其維持現狀主張的延伸,基本上對這個群體來說就已經過關。

而一旦這樣的論述能被提出,考量柯近期在兩岸與社會議題的不斷失分,蔡就算無法直接取代柯成為年輕人的首選,也至少能侵蝕柯的支持基礎而使其打消參選念頭,讓2020回到兩黨爭搶絕對多數的態勢,提升蔡成功整合「台灣主體大聯盟」的機會。而事實上,賴務實台獨的第三點內涵,也同樣包含「台灣當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民,壯大台灣」,不論賴蔡誰最終出線,都必須知道厚積國力、壯大台灣,是年輕世代的殷切期待,唯有重視這點,才能得到年輕世代的信任。

從太陽花到九合一(下):韓流除了藍營基本盤,還吸納了中底層民眾與「草東世代」

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航