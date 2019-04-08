文：陳方隅、葉耀元（休士頓聖湯瑪斯大學國際關係研究中心）、王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系）、吳冠昇（普度大學政治系）

最近關於兩岸關係以及台美關係的新聞和事件很多，尤其集中在國家安全和軍事議題的討論，這相當地反映了兩岸關係在國際上的重要程度（以及最重要的，統獨和中國因素真的不是假議題啊！是台灣所有面對最真切的議題）。在美國的政策界以及幾個主要的國關政策期刊上面，針對兩岸關係的討論相當多，我們幾位政治學研究者投了一篇文章到「太平洋論壇」（Pacific Forum）這個總部位在夏威夷的智庫，剛刊登在他們的PacNet刊物上（標題為"Self-Defense in Taiwan: New Findings from Surveys"）。

這個刊物是以亞太區域為主要關注對象的政策圈學者和實務工作者們都會訂閱的，我們的內容主要設定的對話對象也是這些對政策有實際影響力的人們。不過，自我防衛決心在台灣的國內政治也是非常熱門的話題，尤其有許多台灣人都會自我懷疑自己的防衛能力和態度。因此我們把文章內容摘要成中文，這篇的內容應該可以回應許多方面的討論。

在這篇文章中我們的重點是：台灣人的自我防衛決心，遠比大家想像得還要高。

我們主要是想要回應，長期以來都有一種聲音是說，台灣人不想自我防衛、很多人又很愛談台獨去刺激中共、惹中國不開心。我們首先回應了先前一些調查研究不足之處（尤其是用「開放式答題」，會讓跳題的人高達四分之一），並指出，自我防衛決心在各種調查當中的回答比例本來就會差距相當大，從三成多到七成都有可能出現，因為題目本身就會帶來不同的回答效果，這在美國做的調查也是一樣。

我們認為，台灣人的自我防衛決心是個複雜的議題，因為它牽涉到台、美、中三邊關係，因此我們設計了一個全新的「問卷實驗調查」（survey experiment）來解答我們的疑問，希望能問到不同面向的因素。我們委託國立政治大學選舉研究中心收集調查資料，在2018年七月，一共收了1001個樣本。該調查可以達到60歲以下公民接近「全國代表性」。幾個研究發現已分別投到《國家利益》National Interest和《外交家》Diplomat等國關政策刊物（連結1、連結2、連結3），摘要如下：

美國的安全承諾，會顯著增加台灣人的自我防衛決心。 即使兩岸軍事實力在「量」的方面差距愈拉愈開，但台灣人表達出願意承受戰爭傷亡的程度是非常高的。 超過六成曾當過兵的人表示，當兵訓練是有助於上戰場的，並不像一般人的印象認為當兵訓練沒有用。同時，人們愈覺得當兵訓練有用，自我防衛的決心愈高。更重要的是，人們對當兵訓練的有用程度評價，是超越黨派的，並不因政黨認同或自我認同而有不同。

更有趣的是，人們的自我防衛決心並不會因為「政府是否宣布台獨」而有所不同。我們的研究發現，就算在最壞的狀況下，台灣人認為是宣布台獨而造成中共攻打台灣，人們也不會因此而不願意防衛。同時，我們要回應許多人指責「台獨造成戰爭」、「台獨不負責任」這樣的說法。我們認為「台獨會引起戰爭」這是非常誤導的一個論述，因為中共才該為侵略負責，而且中共在各方面不斷推進統戰的壓力，台獨與否根本就全是中共定義的，對中共來說只要不統就是獨。許多「統媒」都在講說蔡政府拉高抗中態勢，事實上，不斷在統戰方面進逼的是中共，改變現狀的也是中共，區域和平的破壞者是中共，不是台灣。

我們的研究成果主要是想要告訴台灣的盟邦政策界菁英：台灣人的自我防衛決心，遠比大家想像得還要高。而且，這個防衛決心是跟民主價值有高度相關。根據台灣民主基金會的調查研究，人們愈支持民主政治，自我防衛的決心愈高。這個關聯很重要（原本我們沒寫這點，但編輯特別指出來問自我們防衛決心的意義是什麼），代表台灣人們是會願意付出心力去守護現有的民主體制。

接著我們把研究成果和現實狀況做一些連結和討論。近期軍事防衛議題受到的討論非常多，台灣政府已表現出高度的承諾和決心，要提升自我防衛的能力，例如行政院長蘇貞昌回應立委質詢時說，假設中國侵略，我們即使只剩掃帚也要戰到最後一刻。總統最近才又重新強調要全面加強訓練方式和戰備，例如在和傳統基金會的視訊連線當中也再次提到；國防部也才剛送出戰機和戰車的採購意向書，要升級防衛武器。這些都是台灣展現防衛決心的環節。

不過，最後要給政策界菁英們的重點討論是，台灣的反對黨仍大力反對軍備升級，原因是不要惹中共不開心，仍然把兩岸關係改變的責任歸究於台灣這邊；同時，已經有大量的假資訊在攻擊軍事政策（例如國防部還要開設假資訊澄清專區，針對軍購和許多議題做澄清）；最近解放軍一直派軍機和軍艦在繞台，甚至才剛發生戰機穿越海峽中線的挑釁行為，而且他們同時也在挑戰日本和韓國。如同最近廣被政策界討論的兩篇文章（來自顏文德Wendell Minnick和Josh Rogin）所說，台灣面對的情勢很危急，該做的事情還有相當多。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航