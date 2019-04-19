為什麼「照制度走」乖乖初選的人，反而會被冠上「卡韓」標籤？

文：米嘴（國家發展研究所碩士，自由撰稿人）

盱衡目前各種民調，韓國瑜的確是到郭台銘宣布參選以前藍營最強的總統候選人，藍營在取得勝利的前提之下，當然會想支持韓國瑜直攻2020年的總統大位，但這就表示國民黨應該直接徵召他嗎？

舉個簡單的例子，今天小明要考大學，第一志願是台大法律系，他看著公布的簡章資料，按照規定加強考試科目，並且增加其他加分資料，努力念書與準備就為了考試時能勝出。結果，監考官突然跟他說，沒關係，你就持續準備，但是如果有比你更優秀的人要進來，我們會優先錄取他。螢幕前的各位看到這個例子，是不是都為小明抱屈？是不是都覺得主考官不公平？如果如此，那大家又為什麼可以接受國民黨直接徵召韓國瑜呢？

一定會有人說，按照目前《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》第四條後段規定「必要時得辦理徵召提名」，但這應該理解成類似民進黨的防貪污霸王條款，又或者是該選區完全沒有競爭者的情況之下才得適用。回顧1998年台北市長選舉，那次是馬英九第一次參選台北市長，眾所期待、萬眾一心，其當時情況與今日韓國瑜類似，黨內從上到下都希望他出來選，媒體也是不斷地報導渲染。當時黨內有意參選台北市長的優秀同志眾多，有丁守中、胡志強、蔣孝嚴等人。最後，馬英九也不是被徵召出線，而是去登記參加初選，黨內其他同志紛紛讓賢，當時的國民黨似乎更尊重規章制度。

為什麼「照制度走」的人，反而會被冠上「卡韓」標籤？

這次總統大選，不管你喜不喜歡朱立倫、王金平、周錫瑋，和日前宣布參選的郭台銘，但這幾位都完全按照初選制度來，按照規則準備總統選舉。他們什麼事情都沒做錯，卻被冠上「卡韓」的莫須有罪名，相當無辜。試想，如果不給這幾位一個公平競爭的機會，直接就徵召了韓國瑜，你認為朱、王、周的支持者能服氣嗎？這股不服氣難道不會成為大選時的分裂嗎？如果真的為了國民黨整體好，長遠發展來看，制度的建立遠比一時的勝利來得更重要，這也是反轉國民黨長期因人設事形象的重要作為。

況且，我們常說球是圓的，比賽沒到最後一刻不知道勝負。選舉也是「緣」的，他講求的是人緣、機緣，這些都是瞬息萬變的。韓國瑜當初參選高雄市之初，也沒人看好，但短短的幾個月就徹底翻轉。

或許有人會說目前所有一切，都是要讓韓國瑜免於被扣上放棄高雄市民的帽子，所以國民黨徵召就可以解決這問題，此種立論未免也太小看高雄市民與韓國瑜了。

因為不管是徵召還是初選，只要韓國瑜參選總統就一定會面臨這樣的問題，但高雄市的發展遲滯積重難返，而韓國瑜先前提出的「四個一」：一座國際大機場、一個完整捷運線、一個自由經濟貿易區，一個專屬的石化專區，的確需要中央的配合與主導。今天韓國瑜要選總統，更應該好好地跟高雄市民溝通，說服並保證他們，選總統更能解決目前高雄市的困境。

Photo Credit: 中央社

綜上所述，我反對用徵召的方式讓韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選，從整個國民黨的團結角度，以及從必須給予參賽者公平競爭機會的角度而言，都應該要辦場初選，大家公公平平的打過一戰，願賭服輸，降低撕裂，全力支持勝利者，萬眾一心為了國民黨爭取2020總統大位，這才是該行之道，更是真正對韓國瑜最好的方式。

想想看，就連這幾天郭台銘宣布參加國民黨內初選，都強調絕不接受徵召，一定會加入初選，這就是為什麼我反對用徵召的方式決定候選人。

初選就是提供一個公平的環境給大家競爭，勝者為王、願賭服輸，大家都有機會拚一拚，這樣才不會有不服氣的狀況發生。目前國民黨呈現天下大亂的局面，越是這樣渾沌的情況，就更需要一個「制度」來處理，不論是朱立倫、王金平、郭台銘，我都欣賞這種願意按照制度來，不論你支持誰，大家公平競爭，畢竟支持最後初選勝出的人，才是最重要的事情。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航