有高人操盤的郭台銘，正一步步奪回韓國瑜的「制空權」

文：高立南

國民黨總統初選遊戲規則底定後，近來黨內局勢又出現微妙變化！原本領先群雄的高雄市長韓國瑜，由於受到市議會質詢表現不佳影響，聲勢及人氣明顯下滑；反觀，鴻海董事長郭台銘透過積極下鄉勤跑各地營造「接地氣」形象等，支持度已顯著回升，民調支持度甚至與韓國瑜在伯仲之間。

郭台銘廣告資源鋪天蓋地，韓國瑜不再有絕對優勢

據了解，在郭陣營強力大打媒體戰後，傾藍媒體已經不再一面倒力挺韓國瑜，甚至出現愈來愈多的批韓聲浪，唯獨與郭台銘有心結的旺中老闆蔡衍明旗下媒體——中天、中視及《中時》仍然獨鍾韓國瑜，其餘有線電視頻道均明顯轉向。其中最關鍵的是，此次郭台銘陣營為搶攻媒體版面及網路聲量所撒出的龐大資源及用力程度，嚴重削弱了韓國瑜陣營長期掌握的空軍作戰優勢，包括趙少康、唐湘龍、陳文茜、陳鳳馨等「少康幫」藍營重要意見領袖，幾乎全倒向挺郭，他們除扮演郭台銘「抗韓」選戰策略的智囊角色外，不少媒體及公關公司，也為了搶下郭董豐厚的選戰資源，展開一場激烈競逐大戰。

熟知郭陣營選戰策略的黨內人士透露，由於國民黨內初選確定改以「全民調」方式產生總統人選，因此，有沒有能見度，才是決定勝負的關鍵。為此，郭陣營第一步是先積極拉攏立法院長前院長王金平及新北市前市長朱立倫合作，藉此劃分出黨內「挺韓vs非韓」兩大陣營，也一舉吸收泛藍的反韓票源。因此在近期的民調顯示，朱立倫的聲勢明顯遭到壓縮，支持者流向郭台銘的態勢非常清楚。

接著，郭陣營也撤換掉原先以商業廣告見長的公司，改換攻擊火力更強大的政治公關及媒體購買公司，並投入大量資源強打媒體及網路空戰，大力塑造郭的正面形象。據了解，長期為藍營政治人物選舉操盤的戰國策團隊就是幕後主力。

以5月26日的平面四大報及晚報為例，就有以「郭台銘後援會」名義所刊登的頭版半版系列廣告，斗大標題訴求「信賴郭台銘，保護軍公教」，便不難看見郭陣營為攻進挺韓深藍族群的大手筆，就連一向挺韓不遺餘力，與郭勢如水火的旺中集團旗下的《中國時報》也大篇幅刊出郭董的半版廣告，由此足見郭、韓兩陣營在空戰資源上的實力懸殊差距。

Photo Credit: 中央社

全台跑透透，成功營造「接地氣」形象

不僅如此，韓國瑜獨占鰲頭的網路聲量方面，近來更發生有不少原為韓國瑜後援會的粉絲團或臉書社團，一夜之間倒戈，突然統統改名為郭台銘網路後援會。而發動更名的，則是國民黨籍台南市議員李文俊的幕僚林群峰所為。此舉雖被朱嫡系子弟兵、新北市議員江怡臻痛斥為「假郭粉」，欺騙支持者的情感，但對郭台銘的網路聲量拉抬，已造成一定的效果，根據《網路溫度計》分析，韓的網路聲量雖仍維持第一名，但原本上個月還在第19名的郭台銘，竟已躥升到第四名。

由於韓國瑜目前仍受限於高雄市長身分及市政總質詢期間，無法到處跑行程，郭台銘則把握機會，積極下鄉全國各地跑透透，營造「接地氣」形象，不管是開口吃草、替記者綁鞋帶或是舔盤子推銷在地生技產品等，雖遭到外界嘲諷矯情或有過度包裝之嫌，但郭董願意彎下腰，他展現「棄商從政」的強烈參選意志及決心，也的確令人印象相當深刻。以5月26日郭到嘉義市拜訪為例，除了在地重要的政治人物外，也特地安排與許多地方文化工作者見面，可見其背後操刀的團隊，絕非省油的燈。

此外，郭台銘一方面強力訴諸「下架蔡英文」，包括抨擊蔡「親美抗中」路線、痛批蔡「做衰台灣」外；另一方面，郭董更定調自己參選總統，就是為了替韓國瑜解套，唯有他選上總統、韓繼續留在高雄，才能確保藍營中央、地方「雙贏」。這些論述，對於泛藍選民，有一定的吸引力。

另一方面，過去曾力挺韓國瑜的幾位「好友」，包括「網紅」館長陳之漢、撰寫韓國瑜自傳的資深媒體人黃光芹及高雄市政府兩岸工作小組副召集人、前高雄縣長楊秋興，近日也接連出面公開批韓，均對韓的人氣下降、郭董支持度回升，有相當程度的影響。

國民黨內總統初選局勢變幻莫測，郭台銘與韓國瑜的兩強對決，未到終點前，勝負仍難預料。唯一可確定的是，未來這場仗，勢必愈打愈激烈。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航