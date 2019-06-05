郭台銘初選民調穩居第二，靠的是四招行銷「定位理論」

文：吳宗倫 Louis Wu

今年以來，各式民調只要假設國民黨派出韓國瑜，幾乎都開出韓國瑜大勝的結果。TVBS在5月10日的最新民調，也顯示同樣的結果。

如果柯文哲也參選 | 資料來源：TVBS民調中心

如果柯文哲不選 | 資料來源：TVBS民調中心

網路聲量結果相同，就是韓國瑜一路呈現輾壓式的領先，唯一打敗過他的，竟然是在4月17號宣佈參選，同黨的郭台銘。

郭台銘是目前不分黨派的天下第二，從民調、新聞與網路的討論度來看，這個結論都是毫無疑問的。

作者截圖提供 韓國瑜聲量落後的黃金交叉，在4/17日當週首次出現，但也是稍縱即逝

筆者認為，郭台銘近兩個月來不斷出招，中間包含了四大策略。「其效果不止打綠、同時也技術性打藍」。本文會用個人的行銷背景，分析對郭台銘目前為止的觀察：

短期與長期目標 四大策略 潛在的優勢與劣勢。

郭台銘的短期目標，是在7月底贏得黨內初選；長期目標是在初選得勝後，得到韓國瑜支持，嬴得大選

目前國民黨民調取得領先，贏得黨內初選，就很可能贏得大選。郭台銘目前是最強的挑戰者。

但如果郭台銘要贏大選，就要取得中間選民的支持以讓傳統藍營歸隊。比較尷尬的是，郭台銘最大的阻力是來自於同黨的韓國瑜。

如果為了贏初選狂打韓國瑜，未來就算贏了初選，韓粉與傳統藍營的票也不見得會轉而投靠郭台銘。

所以，不能只贏初選，贏了還要得到韓國瑜的真心祝福，才能得到韓粉及傳統藍營支持者的票。不然目前才1%的優勢隨時可能翻盤。

不過，憑什麼郭台銘第一次參與選舉，就取得一定優勢，一直維持在第二名，他的秘訣是用上四個定位技巧，而這四招對藍對綠都產生了一定效果。

作者提供 過去一個月郭台銘持續維持網路第二的聲量

技巧一：打造「經濟標籤」成為最強的定位堡壘

而這個堡壘難以模仿、難受攻擊，以沒有基礎的素人，從遊擊戰開始是好做法，首先，要先建立一個無法被攻下的堡壘，再從基地往外擴張，而郭台銘身為全台首富，「成功商人、強悍執行力」的形象早已深入人心。他大玩個人身分，不斷告訴你：「我對經濟有解方」。無論你支持與否，「你都會想知道成功企業家的見解，這就是他的優勢」。

這個定位厲害之處，在於他幾十年來的成功的有絕對的獨特性、及不可抺滅性，這不是攻擊或是質疑就能夠抵消的。

這個無法被模仿、不易被抺滅的身分，就是他最強的根基與堡壘，足以為郭台銘建立起一個強力的經濟標籤。

你可以質疑總體經濟與企業經營不同，但他沒有要回應大家質疑的意思，反正會質疑的又不會投給他。

這麼好用的經濟標籤優勢，他一定會一直用，天天用，反正別人用不贏他，除非效果變差了，他才會變招。

Photo Credit: 中央社

技巧二：話語權的重點是速度，先搶先贏兵貴神速

其他候選人的痛點就是太忙了，所以他就不停談經濟，如果他是第一個談的，也是唯一在談的，他就已經拿下話語權。要被記得，就好的方法就是成為第一個講的人。

因為大家都被事情綁住了，只有他沒有。

柯P天天嗡嗡嗡，沒空搞大選；蔡總統有國政，而且還要喬初選；賴清德被架空，尋求不到黨內支持；韓國瑜被議會與市政壓著打，還要安撫粉絲；至於各個太陽們就不討論，民眾顯然沒興趣。

他真的比大家閒，所以「他不斷的創造話題」，累積社會討論與聲勢。他一下青年對談，一下創業對談，一下學生對談，偶爾談一下中美，下一秒又討論東西南北向，反正就是各種談經濟。

我根本不記得他談了什麼，重點也不是他說什麼，重點是只有他在說。他一直談經濟。如果沒有人在講，那重點就不在於講多好，而是先講先贏。

就算目前為止他沒有在經濟層面提出完整論述，但畢竟初選尚未啟動，沒有人在談政見，「所以他只要不斷的釋放自己對經濟的理解，搶得話語權，就足以創造出他是領域專家的身分」。

技巧三：大家都很忙，他就率先開啟大選模式

老二哲學的精髓是：「落後者要創造領先者做不到也給不起的價值」，如果成本太高，領先者做不來就只好觀望了。簡言之，他一直在做韓國瑜做不到的事。

這幾天大家都看到非常神奇的事情，明明還沒啟動初選，他就已經開始掃街，跑去南部和鄉親聊天和握手了。

為何要去南部？除了象徵性去對手的地盤玩玩，重點還是在於南部人不吃他電視上那一套阿。觀察網路討論度，郭台銘／柯文哲都是越南部越弱勢。我身為一個南部鄉親，我們就是比較不喜歡大家在電視上唬爛，至少先來當地走走才能展現一下誠意吧！

作者製作提供 以各縣市的討論度滿分為100%，來看此表 | 資料來源：Google Trend

提早開啟選戰，取得聲勢，在對手尚未準備好之時出招，逼對手也要進入準備戰鬥位置，如果成功，就足以打亂別人的步調。

有效嗎？當然有效！你看韓國瑜是不是急了，6月1日到台北造勢了。

技巧四：擁有最強的網路團隊，打造別人沒有的話題優勢

用網路社群成為話題的核心，打造網路成為自己的相對優勢屬性，不斷創造話題，避免被媒體牽著走。

先用結果來看，他的每一篇貼文的平均互動數上萬，一點都不輸給其他候選人，即使他的粉絲數連別人的1/10都不到，但以數據來看真的非常理想。

從新聞報導中得知他有六個小編。這些人都是數位行銷專家。他們可以幫他創造話題，打造形象，還能找到話題切入點，放大聲量。

如果綜合比較各大候選人的社群及網路經營。

兩個市長們普通太忙，並不是沒有更新，但如果要連續創造有利話題，成本很高，真的很辛苦。 總統有行政優勢，最近頗有神作，以調性與走向來看，對年輕人效果極佳，但對中年人可能會比較沒有效。 至於賴清德，他真的很需要有人幫他。 不討論其他太陽。

郭台銘雖然有四個清清楚楚的定位策略，但仍不足以勝出

目前看來，郭台銘具有以下優勢：

一個難以被打擊的經濟標籤，綁著他的首富身分。 先發話先贏，搶下經濟的話語權。 先掃街，拉高對手的成本，耗他的能量。 建優勢，打造社群力，一波波不間斷。

策略非常成功，討論度持續上升，「話題都在經濟，這就是他要的標籤」，各種民調也反應出他的進展。

郭台銘打經濟籤標，不止打到民進黨，更大程度的打擊到韓國瑜。國民黨選民如果要在韓與郭二選一，那郭的經濟籤標越有力道，韓就會越吃力。

韓國瑜的經濟力表現在夜市與農業訂單，但仍不如預期。支持者沒人會相信選前支票會一一兌現，但還是期待大幅的經濟成長。但韓國瑜目前連議會備詢都很吃力，甚至在部分民調顯示出不滿意度高於滿意度，成為罕見剛就任就出現滿意度死亡交叉的人。

所以郭台銘會繼續大打經濟牌，因為這才是韓的痛點，他會不斷更新經濟論述取得初選優勢。但，這是不夠的。因為民調數據差異仍大，如果郭台銘要勝出，甚至要其他陣營敵軍協助，在初選時幫他打韓。先決條件是：其他陣營的人，覺得大選對決郭台銘比對決韓國瑜容易。就會在六月底七月初圍攻韓國瑜，增加郭台銘初選得勝的機會。這招於國民黨聲援賴清德是一樣的道理，他們在創造支持者內心的矛盾。

Photo Credit: 中央社

就算郭台銘初選得勝，還是有兩劣勢。

中南部還是要花很多時間克服。 美國的態度：郭台銘已經創造出美國很信任的形象，但如果美國在大選前有機會出手影響，做球給柯或民進黨，會直接打擊到他的選情。

這都是郭台銘這階段無法掌握的變數。

台灣的大選太難預測，從一開始朱立倫可望穩定操作，到韓國語異軍突起，到沒人關心的太陽戲碼，到郭台銘同黨相爭，甚至是民進黨的初選之爭，一路一直變，民調上上下下一直跑。

其實民眾只關心牛肉，不想知道你們在鬥什麼。選民的意向變這麼快，反應出來選民什麼都不滿意，回頭來看，對經濟分配不均的不滿與痛苦，可能才是主因。

真心希望台灣更好。

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本文經吳宗倫 Louis Wu授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航