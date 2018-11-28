從《希望旅行社》與《流浪到瑞典》看歐洲難民危機

文：徐曉強

自2014年以來，近2百萬以敘利亞、伊拉克和阿富汗為主的中東難民跋山涉水，就算冒上生命危險也要遠離飽受戰火摧殘的家園來到歐洲，只為追求一個更美好的生活。但歐洲各國顯然沒有準備好在短短幾年內接納如此大量的難民，邊境失控、財政負擔、文化差異和工作機會被奪走等恐懼使得以民粹主義、民族主義為號召的反移民政黨勢力興起，傳統左、右派主流政黨在過去3年大大小小的選舉中則節節敗退。

其實從紀錄片的名稱就可以看出保羅-艾瑞克．海布思（Poul-Erik Heilbuth）和喬治．拉森（Georg Larsen）這兩位導演試圖凸顯難民議題的矛盾之處：對歐洲各國的警檢單位而言，協助難民和非法移民偷渡進入歐洲的人蛇集團是不折不扣的犯罪組織，他們唯利是圖、根本不在乎難民的死活，為了國家和社會的安寧，必須儘速將他們繩之以法。

但從人蛇集團的角度想，他們的工作其實就像是「具有人道關懷情操」的旅遊顧問業，不同於我們一般想像誘拐哄騙、強迫社會弱勢者的人口販子，他們販賣的是一張張可通往更好生活的門票給主動上門、有需要的人，畢竟誰不想過更加安全、富足的生活呢？

Photo Credit：2018世界公視大展精選 《希望旅行社》劇照

販賣「希望」也可以是門好生意，於是從土耳其購買救生衣開始，搭小船進入希臘，再搭飛機或是陸路交通進入其他歐洲國家，《希望旅行社》不但提供思考難民議題的全新視角，更詳盡呈現各種偷渡的手段，確實令人防不勝防，也難怪難民問題會成為歐盟領導人至今揮之不去的夢魘。

歷經千辛萬苦，總算到達最終目的地的難民又會對收容國的政治造成什麼影響呢？導演邁克爾．林格倫（Mike Lindgren）和瑞典知名喜劇團體Grotesco所共同創作的音樂劇－《流浪到瑞典》－透過RAP、歌劇等各種不同音樂風格生動地呈現瑞典執政黨在面臨難民議題時的糾結，從起先堅持不會「築起高牆」將難民拒於門外、並以身為「人道主義大國」為榮，最後卻受到權力的誘惑而向現實屈服，音樂劇所營造歡樂氣氛背後其實盡是赤裸裸的政治算計。

雖說是一齣音樂劇，但《流浪到瑞典》的內容緊扣瑞典時事及其政治發展。瑞典身為平均每人接納最多難民的歐盟會員國，族群融合的問題與每位瑞典公民切身相關，反對瑞典接收過多難民的瑞典民主黨（Swedish Democrat）因而乘勢而起，並在9月初的議會大選中迫使執政的社會民主黨（Social Democrats）稍微緊縮其移民政策，以免選票流失過多。

在劇中前首相施特凡・勒夫文（Stefan Löfven）受到瑞典民主黨黨魁伊米・奧克松（Jimmie Åkesson）化身成的「魅影」誘惑，最後為了執政權不得不妥協。諷刺的是，勒夫文能否繼續連任瑞典首相還是未知數，因為雖然瑞典民主黨最後的得票率並沒有想像中的高，卻讓不論是中間偏左或中間偏右的政黨聯盟都未能在國會中取得過半多數。

在所有政黨都不願意和瑞典民主黨合作的情況下，瑞典政治目前陷入僵局，極有可能在未來3個月內再次舉行大選。

Photo Credit：2018世界公視大展精選 《流浪到瑞典》劇照

一部是人蛇集團視角的寫實紀錄片，一部是高歌政治人物心聲的詼諧音樂劇，兩部風格截然不同的影片巧妙地串起歐洲難民危機中兩個對立的角色，並將該議題的矛盾與威脅清楚呈現在台灣觀眾眼前。

名稱：2018世界公視大展精選

台北場：2018/11/09－11

高雄場：2018/11/16－18

台中場：2018/12/14－16

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航