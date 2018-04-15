條條大路通奇幻：朝聖西門町都市傳奇

「影展咖的奇幻 MAP」前情提要

春雷乍響，2018金馬奇幻影展歡天喜地邁向第九屆！電影內容無須多言（自己看選片指南），本文是為獻給已深陷「奇幻地盤」不可自拔的你我他！不落俗套之「攻略圖」是作者一步一腳印，精心為各位大德挑選的八大奇景——看影展也要全方位兼顧出遊品質，除了提升自我修身養性，還不忘吃喝玩耍顧眼睛⋯⋯總之「奇幻影展」已開跑！滿場慶、冷場慶都有禮物或紅包（超誇張），至少去玩一次才不枉此生，順便也深入淺出走訪台北西區，親身體驗文化多元交雜的瘋狂西門町。

用手機看地圖眼花撩亂嗎？歡迎擷取圖片跟路人問（ㄉㄚ）路（ㄕㄢˋ）

這短短十幾年來，影展文化早在台灣遍地花，相較之下，比筆者更加熟門熟路的瘋狂影迷應該不在少數。來自世界各地的超冷門電影皆有機會來台映演，更甭提影展單位廣開「許願池」——想看什麼稀奇古怪的片在大銀幕放映，現今是「有看不到的片才怪」（頂多搶不到票，捶胸頓足一番）。

金馬奇幻影展的花樣特別多，首先在台北帶起《洛基恐怖秀》Cult片互動熱潮，進展到各式神片之「K歌場」、「跨夜場」、「神秘場」、「驚喜場」⋯⋯另有紀念商品琳瑯滿目（請參考下列北斗七星示意圖），吸引到場觀影的恐怕已不只是文青影迷了。在這裡「什麼都賣，什麼都不奇怪！」而根據可靠消息指出，在金馬奇幻找到另一半／靈魂伴侶的機率也逐年攀升，若你在戲院門口看到以「洛基」扮相拍婚紗照的「闇黑系」新人也別太大驚小怪，只須誠心祝福他們一起奇幻到老。

Photo Credit：鹿鹿桑手繪 金馬奇幻影展紀念商品之北斗七星示意圖

至於在影展手冊中隱形的「神秘場」：《離經叛愛》（Disobedience, 2017）居然是「雙瑞秋」（瑞秋懷茲 VS. 瑞秋麥亞當斯）聯手演出，獻上「雙主菜」電影示意圖，以示炫耀。

而原先未搶到開幕熱門寶座的筆者，最後居然得神助，手持天上掉下來的票趕上開幕片《犬之島》（Isle of Dogs, 2018），只可惜「滿場慶」既沒抽到機票也沒有高級牛排，但這回合已心滿意足（感恩合十），祝大家奇幻祭愉快！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航