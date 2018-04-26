專訪《羊之木》導演吉田大八

「每部電影我要探討的人性都不一樣，《羊之木》是要探討人與他人之間的關係，人與人是什麼樣的存在。」經常於電影中挖掘人性不同面向的導演吉田大八，將他對於人性的觀察與研究，以細膩的影像敘事剖析人類內心的深淵。

55歲的吉田大八畢業於早稻田大學第一文學部，曾以廣告導演身份奪得坎城影展廣告大獎銀獎，在日本及海外獲獎無數。2007 年他首次執導的電影長片《窩囊廢們，讓我看看悲傷的愛吧》便入圍第60屆坎城影展國際影評人周，後續拍攝了《結婚詐欺師》、《野薔薇理髮院》等電影。

曾經以《聽說桐島退社了》橫掃日本各大電影獎項，採取非線性的時間軸與多視角的敘事手法，刻劃眾多角色的劇情發展，被部份影迷視為神作，也是吉田大八的代表作。之後他又改編作家角田光代的《紙之月》、三島由紀夫的科幻小說《美麗之星》，也獲得了多項電影獎。

「我的七部長片作品全都是改編，所以等於是日本電影的現狀（改編），也反映在我的作品上。」

吉田大八的第七部作品《羊之木》，為山上龍彥與五十嵐喜夫聯袂創作，原作在2014年得到第18屆日本文化廳媒體藝術祭優秀獎，作品深層剖析人性的話題性也引起極大的迴響。看完原著後，吉田大八便被書中獨特的世界觀所吸引，於是決定將它改編成電影。不同於以往的風格，《羊之木》是他的首部懸疑作品，也是他所有改編作品中構思最久的一部，整整耗費了兩年的時間。

吉田大八指出，目前日本電影圈的現狀是，改編小說或漫畫的作品比較容易得到各種資源，可以得到各界優先的處理。他開玩笑自嘲「很懶」，坦言如果他真的想要拍原創作品的話，可以利用拍片的空檔編寫劇本。「但是通常這段時間我都在做其他的事情，所以也不是很積極在做這件事情。」

Photo Credit：天馬行空

「人是沒有辦法獨立生存於這個世界上，個體都是反應於群體之內。人類還是要在一定的文化、制度、社會下才能夠生存，人類世界才能夠成立，才會觀察到有所謂的對立、矛盾情形的發生。」《羊之木》的主題是關於社會中善與惡、生與死、罪與罰、相信與懷疑、普通與異常、自己與他人、地方與中央⋯⋯各種對立的矛盾。

導演認為，《羊之木》即為表現出人生不同的矛盾與差異，呈現善惡黑白之間灰色地帶的複雜性，戳破現實的虛偽與社會的殘酷，「打造一部雖然黑暗但又多彩，雖然恐怖但又不乏幽默的作品。」

吉田大八認為，當一個人越想要去理解另一個人或是接近時，就會察覺到某種極限。他強調，你會發現你跟他者之間還是會有一定的距離，無法拉進。或是你以為你懂一個人，但是發現其實你並不是真正的了解他。因此，你若要與對方保持良好的關係，不見得要完全了解他。

「你跟你之外的人要保持什麼樣的關係或是距離感，就是我在這部電影裡要探討的東西。我並不想要用電影來闡述我的想法，但是創作電影的過程就是我思考的過程；而我思考出來的結果，就是你們看到的電影。」

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外界的干擾使認知改變，片中每個旁觀者都因為新發生的事件，產生了前後態度的變化，善與惡只是一念之間。「難道他們沒有重新改過的權利嗎？是否他們曾犯過的錯，將導致他們永世不得幸福呢？」《羊之木》大膽地拋出另一個觀點，從犯人的立場來看他們的身不由己，讓觀眾開始對所謂的正義與善惡產生反思。

吉田大八表示，《羊之木》的原作就丟出來「人真的有辦法去完全包容一個犯過錯的人嗎？」這個命題，他覺得這是一個很大的命題，而他接受了這個命題把它拍成電影，也把他自己想到的答案放在電影裡面。「但實際我並沒有在電影裡做出結論，而是可能藉由電影又做出了一個更大的命題再丟給觀眾⋯⋯人真的可以包容罪犯嗎？之所以沒有具體的答案，是因為原作本來就沒有答案。」

吉田大八自認是一個很靠感覺的人，對於挑選原作並沒有特定判斷的基準或原則。「我就像個廚師一樣，若是送過來的魚我並沒有特別的感覺的話，就不會去處理它。如果我對於烹煮的方式有很多想像的話，我就會去進行。」他認為「原著小說」是否有趣不是判斷的基準，而是這個作品讓電影創作者有沒有想法，翻拍成影像是否有更多的可能性。「至於其他部份我刻意沒有標準，選擇很開放。」

吉田大八的電影偏好觀察人的不同面向：「不一定是黑暗面，有時候人的喜怒哀樂或是親疏關係，會讓人的感覺或是表情、臉孔變得完全都不一樣。把人在相異時刻的不同面向呈現出來，是我喜歡看，也喜歡拍的部份。」

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拍廣告像是短跑，拍長片像是馬拉松，一開始的困難是，如果用短跑的方式去跑馬拉松，這樣子很快就會累了。「因為你沒有好好的配速。」

如同一般拍廣告出身的電影導演，吉田大八拍片時的影像也比較風格化，特有的形式與手法並豐富了電影本身的意涵與詮釋，音樂方面更有他的獨到之處。

本片是以多視角拍攝來各個人的故事。吉田大八表示，在拍片時並不會特別注意誰是主角或是配角，「多視角會讓電影看起來比較立體，不那麼平面，還可以讓故事的完整度更高。」

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這次並集結了錦戶亮、木村文乃、松田龍平、北村一輝、優香與市川實日子等實力派演員，詮釋出人性在面臨極端處境下的種種矛盾心理。松田龍平、北村一輝原本就擁有變色龍般的演技，木村文乃及市川實日子在《石之繭》、《伊藤君A to E》及《UNNATURAL》演出極為精彩；而身為傑尼斯演員擔綱的錦戶亮，在《對不起青春！》、《雙頭犬》的表現也是非常出色。

以往吉田大八合作的大都是堺雅人、安藤櫻、滿島光、永作博美、神木隆之介、宮澤理惠、池松壯亮、Lily Franky等演員為主，近來龜梨和也、錦戶亮等傑尼斯的藝人也扛起電影主役，難道不擔心會偶像演員有偶像包袱？

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導演笑道「其實傑尼斯的偶像有時候比其他演員的感受力更強，他們很快可以catch我要的東西，對方很快就能夠進入角色，所以在合作上很順、非常愉快。」

平常吉田就喜歡看很多不同的作品來觀察演員，所以當他看到這個故事的時候，就會在心中有某個演員的形象。「但我對演員先入為主的想像，並不代表他就可以勝任這個角色，所以在拍攝現場，我希望他真的能夠符合這個形象。」

原本對電影真人化感到擔憂的五十嵐喜夫，看完電影後還讚美「充滿緊張、刺激與懸疑感，電影比原作還要出色。」吉田大八微笑表示：「我以往作品中的主角都是性格狂放、自我強烈的人物，這是第一次拍到平凡的主角被捲入事端的故事，用與以往相反的視角觀察人性，可以看到許多有趣的地方，特別新鮮。我覺得《羊之木》帶領我到一個新的境界了。」

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航