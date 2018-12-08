紀錄之光《蚵子寮漁村紀事》：你相信我嗎？一萬塊拿來，我再跟你說要幹嘛！

文：溫若涵

蚵寮漁村小搖滾，如同參加的志工媽媽們所說：並不知道自己在寫歷史——蚵子寮位於台17線邊，高雄市梓官區一個漁港。從市區開過去，沿途有耐著海風舊蝕的鐵皮屋，一些不高不矮的半新建案，港邊的工業區風景。走台17，看到通安宮牌坊高高突立，就知道可以轉往海岸了。

若是沒有轉進去，可能很難想像：就是在此處，誕生了台灣近年來最貼地氣的傳奇音樂祭——蚵寮漁村小搖滾。2012 年，毫無經驗的居民們憑著一股熱情籌辦小搖滾，原先只為了好玩，不料來者奔相走告、大受歡迎。後來第二屆、第三屆陣容更加豪華，從一天變兩天，邀來了巴奈、林生祥等人，也影響、啟發了其他地區性的音樂祭。

「那時候的構想是，叫些樂團來，我們在旁邊烤肉喝咖啡⋯⋯躺在海沙上不是很舒服嗎？」一群不知道什麼是音樂祭的人，卻辦出讓大家驚喜的活動，為什麼？導演施合峰從籌備作業開始完整跟拍第二屆小搖滾所完成的《蚵子寮漁村紀事》，或許可以給一點線索。

一如所有讓人有點想哭的熱血故事，《蚵》在揮棒那瞬間到來前，以淚水、迷惘和笑點鋪陳，敘事流暢，且被攝者即使是素人，在攝影機前都情感真摯可愛（忍不住想稱讚鄉親），創造了一隻理所當然能感動全場的全壘打。

Photo Credit：giloo紀實影音提供

影片中我們可以看到，這真的是一場什麼也不需要懂，只要做好做滿的盛會。腹地超小、居民完全不認識什麼獨立樂團，覺得大家看起來都像流浪漢。他們不需了解音樂祭是什麼，只需要「挺你、挺蚵寮」的精神，最重要的是懂得相信。

「你相信我嗎？相信的話，一萬塊拿來，我再跟你說要幹嘛！」 影片由幾個關鍵角色的生命故事，與第二屆小搖滾的籌備過程交織。其中，蔡登財本業是營建公司，父親曾是蚵子寮當地討海人。他雖然不懂獨立樂團是「殺毀」，但依然勇於支持新事物、出錢出力。

我們看到他號召鄉親們參與，一邊安撫媽媽們說結束可以回家煮飯囉；一邊發下即使標會、也要請到陳昇的豪語（希望後來沒有標）。但其中我最喜歡的一刻，是他也承認：熱血之中，他還有困惑。蔡登財知道這是一個讓地方凝聚、創造機會的活動，但在「讓大家看見蚵寮」的過程中，他也持續發問「所以蚵寮的文化是什麼」？他說，他也還在找。

Photo Credit：giloo紀實影音提供

曾芷玲（Kirin）、余嘉榮兩人則是小搖滾團隊的返鄉青年代表，在這場漁村旋風中，像是引入外來氣流的風洞口。兩人先後因家庭因素，不想再錯過忽然離開的親人、不想父親孤單終老，而回到家鄉。返鄉青年曾經往外闖的身體先回來了，但心還需要一點時間重返，而小搖滾無疑在那個階段承接了歸返的心意，為了一件事一起奮鬥，就是最好的接納與聯繫。

《蚵子寮漁村紀事》呈現出非常不同的生命們交錯的特殊時刻。那時，每個人在蚵寮都有不同原因。有人不曾離開，有人終究回來；生活的軸線在此交織出一場無可取代的運動，其中的精神是：沒有人可以獨自終好。

像是當一行人要去拖吊一艘老舊廢船放在入口處擺設。但嘉榮看到那廢船，建議不如做為舞台背景，蔡大哥也真的就這麼被說服，和其他說要來幫忙重新粉刷的居民說：哎呀，就是要這麼舊的才好。

具體而微地，第二屆小搖滾那個很狂的廢船舞台，像是蚵子寮兩代之間的合作關係：當新一代也發自內心認可老舊事物的美好，讓在地居民能肯認自身的光榮，兩者才有機會，在同一個地方、用更好的方式生活。

也因為音樂祭的表演本身反而不是重點，我們看樂團表演的段落其實不多。影片所紀錄的音樂祭當下，觀眾先是跟著攝影機在場邊看老照片展覽，看當地居民開始指認塵封記憶中的人事物。舞台上或許有著寫下新一頁歷史的畫面，但舞台下，歷史才正要活過來，更新自我，再次活在人們心中。

除了人的互動，攝影機也同時瞄準蚵子寮這塊土地。透過居民導覽，我們看到許多蚵子寮生活場景，不只表演所在地，還看舊時漁會大樓，看網子整補場，看萬事都得請示一下的通安宮；更重要的是，看海岸，以及大家對海岸的緬懷。

Photo Credit：giloo紀實影音提供

影片中眾人指認進逼的海、消退的海岸線，原來我們曾經不只擁有消波塊。一如Kirin說，回來可能可以聽鄰居說說逝去阿嬤的事吧；那我們前往蚵子寮、看小搖滾，甚至是看這部紀錄片，可以做的最好的事，就是聊一聊海。

於是，《蚵子寮漁村紀事》不僅是記錄下這場活動，它補述我們對小搖滾的認識，為「蚵寮的文化是什麼」提供一點回饋，也為「我們的文化是什麼」提供一些思考。在城鄉發展差距不減、資源失衡已久的現在，小搖滾本身就像是一場帶著地方「希望自身被看見、希望問題被看見」期許而來的能量釋放，而《蚵》在看似熱血的敘事裡同時要呈現的，就是那股外顯的熱情以及內蘊的不滿足。

搖滾樂的鼓點，要到影片最後30分鐘才落下。返鄉的寂寞、定居的心酸、對於故鄉海岸不再的惆悵，都是音樂要動人最有力的醞釀。如果說音樂祭的魔力，在於一場發生可以改變許多人，小搖滾也真的讓蚵子寮的名字被聽到了，改變了蚵子寮、改變了許多樂團⋯⋯

謝銘祐被此啟發也開始在台南舉辦「南吼」，甚至也改變了原本幾近放棄拍攝紀錄片的導演。在小搖滾暫時停辦的現在，我們看著《蚵子寮漁村紀事》，或許能繼續感受這股改變的力量。

今年初，曾唱出〈台十七〉並且三屆小搖滾全參加的拍謝少年，回到蚵子寮舉辦發片演唱會。地點「意滿漁」同樣是由蔡大哥和Kirin營運，面海空間舒適。結束後，外面草地可以看到夕陽波光粼粼——那時我們可以感覺，小搖滾沒有結束，小搖滾依然在。「小」並不單指規模，我總覺得，那種「小」表示能量可以棲息在每個人心裡，不會一下天翻地覆，但持續地，小小的搖晃、小小的滾動，醞釀著下一次發生。

作者簡介

溫若涵，曾任出版社銷企劃，編過書，現任藝文網站BIOS Monthly編輯。不小心成為各種文字工作者，和所有人一樣喜歡電影，譯有《梅莉史翠普：永遠的最佳女主角》。

※本文經過Giloo紀實影音授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰