【高雄電影節青少年影像培力計畫】為何雄影要做兒童評審團？

文：施孟彤

高雄電影館在影像教育耕耘多年，電影節與法國克萊蒙費宏短片節連續3年合作下，影展期間推出親子與兒童的動畫短片單元，因此累積短片與教育的厚度，奠定影像教育計畫的基礎。選擇短片作為兒童影像教育媒材，主要因為其時長適合教學，對兒童來說較易抓重點討論，再來是短片的形式多元，以此特性讓孩子多接觸不同材質的影像，刺激他們對電影的各種感受力。

史惟筑是初始時期電影、當代影像、影像美學與教育的研究專家，從法國盧米埃第二大學拿到文學與藝術博士學位後，回來台灣推廣影像教育，曾任職於高雄市電影館教育推廣部組長，現在則在國立中央大學法國語文學系擔任專任助理教授，是本次高雄電影節兒童評審團的發想者。

今年開始為了將影像教育向下扎根至更低的年齡層，電影館打造親子共賞的「長（tn̂g）短（té）腳電影院」活動，每個月放映國內外短片，邀請家長與孩子一同感受電影美學，還有兒童影像工作坊，透過手作課來認識電影。為了拓展小評審們的深度與廣度，兒童評審團夏令營的課程設計是上述活動的延伸，也為今年高雄電影節開啟不一樣的新嘗試。

透過電影，保留珍貴的想像力

談到兒童評審團的起源，惟筑老師從我們的時代與環境說起：「現代人看影像，可能比去博物館看畫、家裡看書多，一星期可能看2、3部電影，但不見得會看一本書，我們已被影像包圍，去了解影像是必要的，每個年紀都需要有影像教育，增強內心的感受力。」

Photo Credit：高雄市電影館提供

兒童的年紀，是種下種子的教育階段，讓往後獨立思考的能力萌芽。老師認為兒童保有更豐富的想像力，相對於青少年、成人，他們會想到什麼就說什麼，在這個珍貴的階段，將影像做為媒介，引導他們更完整表達心中的想法。

認識電影，從電影史開始

「電影經過120多年的傳承，才成為我們現在看到的模樣，了解電影前先了解電影史，就像和外國人介紹台灣是什麼樣的國家，我們多少得知道台灣的歷史背景。」

的確，追根溯源能認識一件事物的基本，從歷史中看見古人的智慧，認同電影這門藝術，以在現代探討它哲學與美學的意義。惟筑老師也坦言，孩子上課時常會分心，這次雖然想教他們電影史，卻無法完整教授。

「我知道放那些黑白無聲的影片，孩子們一定覺得很無聊，可是我覺得這些事很重要，讓他們去看電影剛被發明出來時的質感、色彩，和現在有什麼差異，孩子還是可以從中看到些什麼。即便他們未來看的是當代電影，但至少可以給他們一絲印象，讓他們知道早期影像的感覺是什麼，有一點點記憶就夠了。」看過的數量並不是重點，重點在於讓孩子觀察到老電影與現代電影的不同處，能欣賞與感受這些前人流傳下來的經典作品。

不只是評審

「兒童評審團最重要的不是讓孩子學會當一個電影評審，而是學會成為一個能建構自己觀點的人。」兒童評審團是影像教育的媒介，從營隊、電影節開始，慢慢訓練孩子思考與表達，電影是出發點，學習解構影像，再轉化成屬於自己的解釋。

「孩子看電影一定會有喜好，接下來就是試著說出喜歡或不喜歡的理由，希望他們可以透過電影去練習表達這件事，引導他們在未來發現自己的喜好，進而選擇人生方向，要不斷地去問問題，才有可能替你的人生去問更多問題。」

兒童階段，史惟筑的影像教育重視「素養」，這是一種對世界、美學、哲學的感知能力，除了單方面接收電影傳遞給我們的訊息，我們是否能用更多角度去思考眼前所看的事物？

練習接受眼前的「不習慣」

Photo Credit：高雄市電影館提供 史惟筑接受青少年記者採訪

訪問的最後，談到史惟筑心中理想的影像教育是什麼，她回答：「就是大家在看到一些自己看不懂的電影，不會第一句話就說好無聊。」

「其實會說無聊，只是因為不習慣它說故事的方式，並不代表它本身是無聊的，透過不同導演的風格或是敘事能力，電影可以跳脫原本接受影像框架，因為每個人的思考模式不同，看到其他人的思維可以增加你的想像力和聯想力，幫助了解不一樣的節奏，表達能力也會因此更多元。當接受事物的範圍越擴越大，就會發現自己的世界增加很多新元素，有時候我們太習慣去看一個好看的故事，往往會忘記電影其實是一個複雜的藝術形式。」

影像之於人

史惟筑老師希望人們不要太習慣於某種電影類型，電影是一門很棒的藝術，不僅僅是娛樂，它能扎下哲學性思考的根。

也許兒童一開始接觸影像教育時，會不懂電影，也不懂為何學電影，但隨著營隊課程與評審任務，他們認識電影史、電影語言，學習自己解析電影後，慢慢會發現電影藝術的迷人之處。惟筑老師說：「影像是幫助我們理解世界、表達人類情感很重要的一個媒介。」如果每個人都能學習感受影像的魅力，人生都會是一場精采的電影。

雄影國際短片放映時間：10月27日（六）10:30

長(tn̂g) 短(té) 腳電影院：11月11日（日）14:00｜11月25日（日）14:00

地點：高雄市電影館3F放映廳（高雄市鹽埕區河西路10號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航