【高雄電影節青少年影像培力計畫】你以為不在的，其實一直都在

文：陳美瑜

陳嘉暐是一名聲音設計師，大學畢業後前往英國讀聲音設計碩士（Sound design），現於高雄自己成立「無差別音像工作室」，並於義守大學任教。聲音作品涵蓋短片、長片和動畫片，如《新年快樂》、《保全員之死》、《白蟻：慾望迷惘》等。

要再像台北一點？

陳嘉暐老師在高中時期便因緣際會與廣播有接觸，在電台當配音員，可以說是很早就對「聲音」有了領悟。他說，配音員大多分為兩種，從高雄出發的配音員、和從台北出發的配音員。

進入配音領域一段時間之後，他就經常聽見老闆說：「你們可不可以配得再像台北一點？」這也讓他進一步感受到主要服務電視台的「北部配音員」和主要服務電台的「南部配音員」口條上的不同。奇怪的是，雖然會被要求「像北部一點」、但從南部發跡的配音員熟悉電台模式之後，要再往上打通台北市場也是可行的。

「北部配音員」在早期必須是配音班出身才能接工作，相關知識嚴重封閉，嘉暐是到學成歸國之後才體認到南、北資訊的不對等有多嚴重，甚至在國外，關於「聲音」的專業知識只要是學電影相關的學生都能略知一二，在台灣卻不然。「不過現在講這些都是老掉牙了。」他說，現在網路資訊發達，不管是相關知識、軟體的運用，都能找到學習的門路。

聽起來「假假的」

在感慨資訊逐漸發達的同時，他又有些希望專業的配音員能漸漸被淘汰。例如之前《幸福路上》的導演找了非配音專業的演員來配音，「其實裡面我最喜歡桂綸鎂的聲音，雖然很多人都說聽起來『假假的』。」他說，雖然非專業的配音員需要花比較多的時間指導、但很值得，因為專業配音員太熟悉如何用聲音製造情緒，反而會將情緒制式化，所以在快速產出成品的同時也顯得單一。

觀眾過於熟悉這些發聲的方式，反而在聽見自然的聲音時覺得它「不自然」了，嘉暐說，他期待有更多類似《幸福路上》的動畫片出現，「因為這樣觀眾才會慢慢調整自己的聽覺。」

除了聽覺，還有更大的問題是，「台灣人其實找不到自己講話的方式。」

中國那邊的講話方式十分鮮明，一聽就會讓人覺得「他們講話就該是這個樣子」，反觀台灣，台灣本色出演的語氣放進電影裡反而有種讓人說不出的怪異感。這讓他繼南、北配音的差別之後浮上更大的疑問，到底要以怎麼樣的發聲方式，才會是台灣人原本的樣子？

聲音是種「感受」

嘉暐老師在為兒童評審團上課的時候，為了讓孩子們了解影片中有多少種聲音和聲音在影片裡的重要性，一層一層抽掉音軌，讓孩子知道聲音有許多層次。這麼做雖然是和孩子剖析電影中的聲音，但他說：「其實我比較關心大家日常生活中的怎麼聽聲音。」畢竟影片裡的聲音設計主要仍是來自於生活，「這個才是美感經驗的培養。」

陳嘉暐提到他最喜歡聽的聲音是環境音，他也曾帶著學生走到戶外一起安靜閉上眼，「我想做的事情是讓人在空間裡慢慢打開感受。」他說，理解聲音和聲音所帶來的感受，才能在影片裡透過製造聲音創造感受。例如在《白蟻》裡，他透過幫浦馬達的聲音去製造焦躁的感覺，雖然畫面中並沒有幫浦存在，「但重點不是有沒有發現那個幫浦的聲音，而是有沒有感受到那份孤獨。」

但是「感受」要怎麼教？嘉暐說，在義守教書時他發現，真正要讓他們領悟這件事最好的方法就是當他們的作品需要聲音設計的時候讓他們親自體會。所以在兒童評審團的課程裡他讓孩子試著為影片「擬音（Foley）」，讓孩子親自體驗聲音一層一層疊上去的感覺，也讓他們感受自己平時在生活裡忽略掉多少聲音。

雄影國際短片放映時間：10月27日（六）10:30

長(tn̂g) 短(té) 腳電影院：11月11日（日）14:00｜11月25日（日）14:00

地點：高雄市電影館3F放映廳（高雄市鹽埕區河西路10號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航