【高雄電影節青少年影像培力計畫】讓小孩兒尋找內心深處的力量

文：陳美瑜（國立成功大學心理學系｜大三生）

2018慕尼黑兒少影展主題為「Strong Stories for Strong Children-Resilience and Storytelling（尋找勇氣故事）」，圍繞著屬於孩子自己的勇敢故事展開。2017年在全世界選擇30幾國舉辦「說故事工作坊：那一天，我變勇敢了」，邀請孩子講述自己的勇敢故事，並選擇其中幾個故事作為原型、拍成短片，在世界各地播映。

知名兒童節目製作人林曉蓓和世新大學黃聿清老師在參加過2017年7月在台灣舉辦的工作坊之後，針對台灣的情況加以改良，在今年高影節兒童評審團的培訓營上首次登場。曉蓓老師是兒童節目製作人、而聿清老師則是推動兒童媒體素養計畫多年，從兩人上課的模式便知道他們很清楚如何帶領孩子進行深入思考，因此整場活動下來仍游刃有餘。

「說故事工作坊：那一天，我變勇敢了」系列課程起源於慕尼黑兒少影展主席馬雅．歌慈博士，最早選擇的對象主要是來自難民營的孩子，這些孩子看過太多超乎年紀的可怕事情，透過這一系列課程，歌慈博士教導孩子遇到困難時回歸內在尋找力量，建立起自我修復力，以大大增加面對恐懼之後還能越挫越勇的可能性。

「我們需要的是他們內在的力量，所以我們從來不會對他們說你要勇敢，而是讓他們去回想自己曾經勇敢的時候。」聿清老師說，無論多小的事情都可以，包括自己一個人睡覺、一個人搭公車⋯⋯等等，透過這樣的挖掘讓孩子知道自己本身就擁有勇敢的力量。

說故事工作坊原本是共8次、一次2小時的系列課程，林曉蓓與黃聿清2人將課程刪刪減減、並適當加進台灣獨有的元素，這才變成了本次一天8小時的課程。課程從認識自己開始，透過他人眼中的我和我眼中的我發現自己，接著慢慢回歸內心，仔細回想關於自己的故事、進而找到自己的勇氣，並透過講述自己的故事去激勵別人。

我很喜歡在一開始林曉蓓老師和大家訂下的約定：「不要嘲笑他人的恐懼。」課程中老師反覆提起這句話，讓孩子降低心裡的防衛、增加打開內心的可能性。

林曉蓓説：「這個時代的孩子比較少和自己對話的時間，尤其在3C產品的影響、世界運轉非常快速的時候。」她說，安排課程的挑戰在於，要不失去對孩子的吸引力，還要讓孩子靜下心了解他們的內在世界，這樣兩難的境地讓課程的尺度較難以拿捏。曉蓓老師還提到，未來他們想將這套課程推廣至國小，一方面讓更多孩子重新認識自己，一方面讓國小老師了解更多藏在孩子靈魂裡的聲音。

Photo Credit：高雄市電影館提供 林曉蓓與黃聿清2人共同策劃屬於台灣的「說故事工作坊」

黃聿清表示，整個課程是一個讓孩子尋找勇氣、並將勇氣具體化的過程。了解自己以外，更大的意義是孩子把想說的事情用語言完整表達出來了，我想起有人曾說過：「你說不清楚，代表你根本還沒搞懂。」說清楚自己的故事，孩子才能真正搞懂——當時驅使他們面對恐懼的力量就叫做「勇氣」。

看著孩子一個個上台分享，並在過程中學會如何用言語表達出自己心中所想，雖然仍會時常停頓，但我想，在面對大家說出自己曾經面對的恐懼的同時，無論故事是否成功地被說出來，他們已經獲得了一份新的勇氣。

雄影國際短片放映時間：10月27日（六）10:30

長(tn̂g) 短(té) 腳電影院：11月11日（日）14:00｜11月25日（日）14:00

地點：高雄市電影館3F放映廳（高雄市鹽埕區河西路10號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航