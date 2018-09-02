【高雄電影節青少年影像培力計畫】影像世代「動」起來

文：施孟彤（國立成功大學都市計劃學系｜大一新生）

吳彥杰是共玩創作有限公司的創辦人，除了致力於定格動畫製作，教學推廣也已深耕多年。動畫作品方面，共玩創作得過許多國際影展肯定，也曾在東森YOYO台、公共電視等頻道播出，知名作品有《廚房裡的戰爭》、《夢遊動物園》等。教學方面則曾經多次在府中15動畫館開辦動畫營隊，將影像教育拓展到更多孩子的心中。

營隊期間，吳彥杰老師帶著孩子動手製作定格動畫，引導小評審用「手」學，了解動畫的製作原理，還有用「心」感受，體會影像更深層的概念。

回歸基本的影像素養

「我一直在推廣的是素養教育，台灣影像教育大多集中在高中職、大學，有數位多媒體科、廣告科等等，大部分集中在職業訓練，教育多以職場需求為主，但現在，我們會面臨到一個不太需要專業訓練的媒體影像世界。」

近年來YouTuber、網紅竄起，非影視相關科系的素人也能自己學拍攝、剪接，人人都有成名的機會，自媒體逐漸成為市場重心。拍片工具變得越來越簡單，用手機就可以拍片剪接，不須到外面花錢上課也能學會。

過往可能會開很多專業軟體課程，但現在美圖秀秀出來，還需要Photoshop嗎？軟體已經簡單到你不需要去學，那現在要做什麼？要學故事、表演，感受美是什麼，回到最基本，不一昧強調技術層面的教育。

吳彥杰帶來美學賞析和編劇課程，讓高雄電影節的小評審了解故事、表演美學，對影像會更有感覺。「開心的是，大部分小朋友在聽我講故事和表演時，有接收到我想傳達的概念。」

素養：是培養對事物的感覺，技術會慢慢被取代，但美感、概念性的想法不會，這是只有個體才會擁有的創造力。

從電視時代到網路時代：開展教育之路

原本是電視編劇的吳彥杰，為何會轉到動畫與教育界呢？「我發現電視劇的收視率越來越低，2011年底決定離開當初待的公司，專心作共玩。但那時收入不穩，還是有回去兼差寫電視劇本，當時的電視劇狀況又更糟了，我們寫的東華春理髮廳收視率只有0.7，而且還不是最後一名喔！是中段班⋯⋯破1的時候還卑微的切蛋糕慶祝。」

老師苦笑談著電視劇產業的沒落與心酸，但這也成為他邁入新領域的轉機。共玩創作的作品越做越好，受到大小獎項與電視節目的肯定，老師卻不因此滿足當時的景況。

Photo Credit：高雄市電影館提供 吳彥杰帶給「兒童評審團」關於美學賞析和編劇的課程

「我們公司的作品常常得獎，可是我每次被邀請演講，都會發現大家一部都沒有看過，我開始思考這些動畫得獎的意義是什麼，總覺得最後好像都到了垃圾筒一樣，而且影像產業真的越來越辛苦，會堅持是希望能用影片產生影響力，可是當沒有影響力的時候，我到底在做甚麼。」

時代改變，根本不看電視了，大家使用網路看影片很方便，那時發現這個不可逆的趨勢，做電視只會越來越少人看，又那麼辛苦，在這年頭，必須思考一個有受過職業訓練、職場經驗之人的最大化發揮是什麼？

現在都講求自我表達，一定會想跟其他人不一樣，但資訊傳遞那麼快，流行的事物相似度高，在一個大家都一樣的環境，那種「我是誰？」的焦慮感開始浮現，如果想跟大家不一樣，影像的老師在這時候是必要的。

因此，彥杰老師開始不停鑽研最新的傳播方式，決定轉化過去在業界受過的專業訓練為簡單的語言，套用在潮流軟體上。這些新興網路平台的影響力擴及新一代的青少年與兒童，影像教育的概念結合網路傳播，除了能更有效地把正向的理念傳達出去，也讓孩子了解影像是如何被製作出來的，進一步用這些工具，加上想像力和創意，讓自己成為一個與眾不同的人。

是老師，也是學生

抖音是我和孩子們學的，和他們一起玩的時候我就不是他們的老師了，反而成了學生，他們比我還厲害。後來玩一玩我就去想抖音能不能做一個對世界有正面意義的教材，用這個當紅軟體做正向傳播。」

Photo Credit：高雄市電影館提供 吳彥杰接受青少年記者採訪

做了多年的影像教育，彥杰老師從孩子身上得到許多創意上的啟發與情感上的回饋，享受和孩子們一起合作、學習的時光。「比如說真人動畫好了，有一些像是借位的點子，是小朋友教我的，當教到一定的程度，總會有人想出些新的東西，這些就會進入到老師的資料庫。」

小孩會自己發明動畫的新作法，老師覺得有趣的也會想把它分享出去。例如有一個點子是小朋友想到用手把一個人抓進手機， 再從手機把人抓出來，這些都是孩子的創意，技巧上孩子的發揮是很多的，感情上的回饋當然就更多了。

到偏鄉教學，因為偏鄉的孩子對於資訊的接觸量相對較少，或是很偏食，雖然有些孩子也有手機，但是他們都在玩電動，沒有拿去做其他的事情，也不會查資料，所以當講師帶入這樣的課程到鄉下時，這種新的東西對小孩子來說會有很強烈的新鮮感，看到他們開心的樣子對我們就是最大的回饋。

與新世代「共玩」

吳彥杰經歷過各世代的科技變化，隨著這股脈動，在人生中每個轉換期都是他的轉機，雖然不斷改變自己正在做的事，但初衷都是希望影像能為兒童、青少年帶來不一樣的人生體驗。

「這時代像我這種老頭子就是要向小孩學這些。」老師笑著說。能感受到他不斷求知的熱情，不因為年紀侷限自己與新一代的交流場域，這是彥杰老師對教育與學習的態度，追求新鮮事與創意的精神。

世代的隔閡造成許多磨擦，但我們有「共玩」這瓶潤滑劑。同時，每一代、每個人的故事，都能透過影像薪火相傳，向下一代訴說我們曾經的記憶。

雄影國際短片放映時間：10月27日（六）10:30

長(tn̂g) 短(té) 腳電影院：11月11日（日）14:00｜11月25日（日）14:00

地點：高雄市電影館3F放映廳（高雄市鹽埕區河西路10號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航