「三幕劇」形式於電影中的組成與調配

如果改寫「所有愛電影的人最終都會走到小津安二郎的境界」（羅傑．伊柏特在他的影評集《偉大的電影》前言這麼說的）。
大概可以說「所有的商業敘事最終都會偏愛三幕劇結構」，儘管三幕劇不是敘事佈局的鐵則，但也確實在絕大多數的編劇工具書都不會略過這一章節。
何謂三幕劇？顧名思義有三幕。籠統來説，可以將一部片分成四等分，前四分之一為第一幕，佔影片總長一半篇幅的中間為第二幕，餘後四分之一為第三幕。亦即，以一部120分鐘的影片來看，前30分鐘為第一幕，到90分鐘為第二幕，最後30分鐘為第三幕。
一般來説，有三個時間點相當重要，第一幕轉第二幕的地方可稱為「第一情節點」，第二幕中間，也就是影片的幾乎正中間點，有一個明顯轉折，再來當然就是第二幕轉第三幕的「第二情節點」。由於中間點日益重要，所以經常有人又以為四幕劇來稱呼更合適；事實上，分成四幕更接近我們常用的「起、承、轉、合」，這也就能說明為何商業敘事如此偏愛三幕劇。
三幕的功能一般是：第一幕為鋪陳、設定、墊基，在這一幕中差不多主要人物都登場了，並且主角的基本情況（往往是困境）也差不多展示出來，乃至於主角的目標、連帶著動機也都交代得差不多了。
但問題一般就是主角（們）可能會做出一個錯誤的抉擇，成為第一情節點，因而通向代表「衝突」的第二幕；第二幕的衝突經常會有前半與後半的差異，以中間點為界，所以中間點常又有「折返點」（U-turn）之稱，比如像日本電影《小偷家族》兩場有明顯「身體接觸」的戲就在影片中間點，尤以那對假的夫妻真的發生關係來將抽象的家人關係引到（相對）具體的家人關係中。
衝突繼續發展，經常會讓人物陷入絕境，此為第二情節點，而絕境也將迫使（或啟發）主角做出改變，如此通往象徵「解決」的第三幕；唯「解決」不見得總是能好好解決問題，所以有的是悲劇，有的是喜劇，並且，「解決」有時也以抽象方式完成。
理解三幕劇與掌握一部影片的三幕結構，其實有助於我們找出影片中的「隱情」，那是電影創作者希望直接透過作品（虛構故事）來跟觀眾溝通而不便明說的東西；否則，他們還不如直接寫篇論文來表達。
以美國動畫片《腦筋急轉彎》為例，這部片的佈局大概是20、44、22分鐘（佈局的時間安排見下表），符合我們上述三幕劇的基本時間安排。不過，在表格裡，我們仍試著保留一些變動的空間，因此在這個表格中有虛線和紅字，個別表示出在為影片結構分幕時，可以有的彈性空間。但總之，這並不妨礙最後對影片意義的探詢。
|分幕
|比重
|內容
|
時長
|
意義
|第一幕
|20分
15分
|序幕．片情介紹
|6分40秒
|搬家－憂憂擾亂
|8分20秒
|危機
|5分
|樂樂沮喪－惡夢好夢
|5分
|過場：樂樂沮喪
|第二幕
|44分
58分
|第一天上學－爭吵－到記憶庫
|6分40秒
|晚餐大戰
|4分
|沒人可取代對方
|頑皮島崩壞
|3分20秒
|倒時計時開始
|頭腦工－友誼島崩壞－冰棒出場－曲棍球島崩壞
|13分
|頭腦運作的「鐵面無私」，朋友主題
|火箭被丟，憂憂安慰－夢工廠
|12分
|中間點在樂樂發現憂憂有安慰功能
|植入逃家念頭－誠實島崩壞
|5分
|從夢到植入，時間快沒了
|第三幕
|9分
|掉落遺忘谷－脫離
|9分
|過場：樂樂絕望
|22分
13分
|回到總部－萊莉回家
|11分
|兩種「回家」
|尾聲
|2分
|工作人員名單
|9分
我們可以看到在第一幕結束前，是萊莉抵達新家的當晚，樂樂明顯感到無力，因為萊莉的遭遇，沒有一件事是能讓她出場激勵萊莉的（我們也可以從滿牆不同顏色的記憶球看得出各種不同情緒的經歷）。
而危機則是他們意識到憂憂會讓本來是快樂的記憶球變色，但是卻沒有人對這件事真的採取行動，這是一個錯誤。
另外，樂樂還持續在萊莉熟睡時，叫喚出溫馨的回憶，試圖始終維持萊莉的好心情，這點再次看到樂樂的獨裁；再有，在第二幕一開始，就是樂樂表示她想了一整晚，想到要怎麼樣在萊莉第一天上學時，給其他伙伴分配任務。
於是我們就了解到，當情節開始顯現出樂樂的能力有所侷限時，她採取的方式是忽略它，並且更加獨裁——儘管我們從她的「理論」可以得知，她之所以特別重視這一天，是因為「美好的一天，然後變成美好的一週，再變成美好的一年，最終實現美好的一生！」
樂樂始終善於放大一些事實。但是衝突也由此而來：正因為她重視這一天，所以才會完全忽視了必須去解決問題。
第一情節點通常也順勢提出影片重要的設問，比如這裡，可以是「樂樂的獨攬大權顯然無法讓工作順利進行，並且明顯暴露了無力感；但，我們能對這個問題不聞不問嗎？」就像在台灣電影《愛的麵包魂》第一幕結束時也提出了問題：「（女主角）曉萍會嫁給誰？」為了論證此點，馬上讓另一個重要人物（布萊德）登場以將提問修正為「曉萍會選擇嫁給誰？」
不過，之所以保留了分幕的另一種處理方式，那是因為這部片嚴格檢視，或許並沒有死守佈局原則，所以我們會看到，其實第一幕的危機是出現在稍前面一些，那一場戲結束時大約是在影片的15分鐘處；相對地，第三幕前的那個絕境，也較緊貼在第二幕。於是，這就有可能讓整個第二幕顯得非常龐大，佔據58分鐘，第一幕和第三幕各佔15和13分鐘。
然而，不論是20－44－22還是15－58－13，其題旨還是不變的，特別是樂樂的絕境，是因為她拒絕與憂憂一起通過記憶球輸送管回到控制中心，所才會掉落在遺忘谷；而冰棒（bing-bong）剛好也不小心墜落。
同樣地，第一幕的提問沒有得到回答，所以問題就變得更加嚴重，為「樂樂明知自己無力，也知憂憂可能幫得上她，她竟還是執意要忽略合作的重要性？」
就像《愛的麵包魂》中糕餅輸掉了麵包比賽，也輸掉了作為「獎品」的曉萍，讓他進入絕境，也讓影片的問題變成「曉萍放棄交往十年的未婚夫而變心認識數週的布萊德？」這個問題背後隱藏的，正是十年未變的糕餅需要改變了。
來到在遺忘谷，樂樂才意識到「團隊合作」的重要性，於是先是與冰棒合力脫離了遺忘谷（但卻犧牲了冰棒；但關於他的隱喻，也是可以與同學分享的切入點），接著再以樂樂既有的機智，救回因自責而遠走的憂憂，回到控制室後，再和憂憂合作將離家出走的萊莉帶回家。
所以第二幕轉第三幕的這個關鍵點，基本上還是回應了第一幕轉第二幕的困境。再者，我們也可以從中間點找到證據。
中間點的位置大概是在冰棒的那個衝鋒車被掃進遺忘谷，他難過但樂樂卻無法使他開懷；相反地，憂憂陪著他一起難過了一陣子後，冰棒又打起精神了。於是，第一幕最後的無力感，來到中間點，發現樂樂原本以為自己「獨有」的能力，居然可以被憂憂取代；最後才在遺忘谷，以一種最為沮喪無力之姿，發現了與憂憂合作的力量。
這麼一來就說得通了，全片主旨依舊是皮克斯（Pixar）的既有主題：合作。
只是這回以更極端的方式，給團隊中每一個角色都賦予了獨特且無法被人取代（也無法取代人）的特質，所以唯有齊心合力，才有辦法好好去完成一件事——維持好萊莉的正常情緒表達。同樣地，在做出改變之後，糕餅最終也重獲曉萍的心，第一幕的問題得到解決：「曉萍嫁給了糕餅」。
責任編輯：游千慧
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：