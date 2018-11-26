「三幕劇」形式於電影中的組成與調配

何謂三幕劇？顧名思義有三幕。籠統來説，可以將一部片分成四等分，前四分之一為第一幕，佔影片總長一半篇幅的中間為第二幕，餘後四分之一為第三幕。亦即，以一部120分鐘的影片來看，前30分鐘為第一幕，到90分鐘為第二幕，最後30分鐘為第三幕。

一般來説，有三個時間點相當重要，第一幕轉第二幕的地方可稱為「第一情節點」，第二幕中間，也就是影片的幾乎正中間點，有一個明顯轉折，再來當然就是第二幕轉第三幕的「第二情節點」。由於中間點日益重要，所以經常有人又以為四幕劇來稱呼更合適；事實上，分成四幕更接近我們常用的「起、承、轉、合」，這也就能說明為何商業敘事如此偏愛三幕劇。

三幕的功能一般是：第一幕為鋪陳、設定、墊基，在這一幕中差不多主要人物都登場了，並且主角的基本情況（往往是困境）也差不多展示出來，乃至於主角的目標、連帶著動機也都交代得差不多了。

但問題一般就是主角（們）可能會做出一個錯誤的抉擇，成為第一情節點，因而通向代表「衝突」的第二幕；第二幕的衝突經常會有前半與後半的差異，以中間點為界，所以中間點常又有「折返點」（U-turn）之稱，比如像日本電影《小偷家族》兩場有明顯「身體接觸」的戲就在影片中間點，尤以那對假的夫妻真的發生關係來將抽象的家人關係引到（相對）具體的家人關係中。

衝突繼續發展，經常會讓人物陷入絕境，此為第二情節點，而絕境也將迫使（或啟發）主角做出改變，如此通往象徵「解決」的第三幕；唯「解決」不見得總是能好好解決問題，所以有的是悲劇，有的是喜劇，並且，「解決」有時也以抽象方式完成。

Photo Credit：博偉，Pixar Animation Studios

理解三幕劇與掌握一部影片的三幕結構，其實有助於我們找出影片中的「隱情」，那是電影創作者希望直接透過作品（虛構故事）來跟觀眾溝通而不便明說的東西；否則，他們還不如直接寫篇論文來表達。

以美國動畫片《腦筋急轉彎》為例，這部片的佈局大概是20、44、22分鐘（佈局的時間安排見下表），符合我們上述三幕劇的基本時間安排。不過，在表格裡，我們仍試著保留一些變動的空間，因此在這個表格中有虛線和紅字，個別表示出在為影片結構分幕時，可以有的彈性空間。但總之，這並不妨礙最後對影片意義的探詢。

分幕 比重 內容 時長 意義 第一幕 20分

15分 序幕．片情介紹 6分40秒 搬家－憂憂擾亂 8分20秒 危機 5分 樂樂沮喪－惡夢好夢 5分 過場：樂樂沮喪 第二幕 44分

58分 第一天上學－爭吵－到記憶庫 6分40秒 晚餐大戰 4分 沒人可取代對方 頑皮島崩壞 3分20秒 倒時計時開始 頭腦工－友誼島崩壞－冰棒出場－曲棍球島崩壞 13分 頭腦運作的「鐵面無私」，朋友主題 火箭被丟，憂憂安慰－夢工廠 12分 中間點在樂樂發現憂憂有安慰功能 植入逃家念頭－誠實島崩壞 5分 從夢到植入，時間快沒了 第三幕 9分 掉落遺忘谷－脫離 9分 過場：樂樂絕望 22分

13分 回到總部－萊莉回家 11分 兩種「回家」 尾聲 2分 工作人員名單 9分

我們可以看到在第一幕結束前，是萊莉抵達新家的當晚，樂樂明顯感到無力，因為萊莉的遭遇，沒有一件事是能讓她出場激勵萊莉的（我們也可以從滿牆不同顏色的記憶球看得出各種不同情緒的經歷）。 而危機則是他們意識到憂憂會讓本來是快樂的記憶球變色，但是卻沒有人對這件事真的採取行動，這是一個錯誤。

另外，樂樂還持續在萊莉熟睡時，叫喚出溫馨的回憶，試圖始終維持萊莉的好心情，這點再次看到樂樂的獨裁；再有，在第二幕一開始，就是樂樂表示她想了一整晚，想到要怎麼樣在萊莉第一天上學時，給其他伙伴分配任務。

Photo Credit：博偉，Pixar Animation Studios

於是我們就了解到，當情節開始顯現出樂樂的能力有所侷限時，她採取的方式是忽略它，並且更加獨裁——儘管我們從她的「理論」可以得知，她之所以特別重視這一天，是因為「美好的一天，然後變成美好的一週，再變成美好的一年，最終實現美好的一生！」

樂樂始終善於放大一些事實。但是衝突也由此而來：正因為她重視這一天，所以才會完全忽視了必須去解決問題。

第一情節點通常也順勢提出影片重要的設問，比如這裡，可以是「樂樂的獨攬大權顯然無法讓工作順利進行，並且明顯暴露了無力感；但，我們能對這個問題不聞不問嗎？」就像在台灣電影《愛的麵包魂》第一幕結束時也提出了問題：「（女主角）曉萍會嫁給誰？」為了論證此點，馬上讓另一個重要人物（布萊德）登場以將提問修正為「曉萍會選擇嫁給誰？」

不過，之所以保留了分幕的另一種處理方式，那是因為這部片嚴格檢視，或許並沒有死守佈局原則，所以我們會看到，其實第一幕的危機是出現在稍前面一些，那一場戲結束時大約是在影片的15分鐘處；相對地，第三幕前的那個絕境，也較緊貼在第二幕。於是，這就有可能讓整個第二幕顯得非常龐大，佔據58分鐘，第一幕和第三幕各佔15和13分鐘。

然而，不論是20－44－22還是15－58－13，其題旨還是不變的，特別是樂樂的絕境，是因為她拒絕與憂憂一起通過記憶球輸送管回到控制中心，所才會掉落在遺忘谷；而冰棒（bing-bong）剛好也不小心墜落。

同樣地，第一幕的提問沒有得到回答，所以問題就變得更加嚴重，為「樂樂明知自己無力，也知憂憂可能幫得上她，她竟還是執意要忽略合作的重要性？」

就像《愛的麵包魂》中糕餅輸掉了麵包比賽，也輸掉了作為「獎品」的曉萍，讓他進入絕境，也讓影片的問題變成「曉萍放棄交往十年的未婚夫而變心認識數週的布萊德？」這個問題背後隱藏的，正是十年未變的糕餅需要改變了。

Photo Credit：博偉，Pixar Animation Studios

來到在遺忘谷，樂樂才意識到「團隊合作」的重要性，於是先是與冰棒合力脫離了遺忘谷（但卻犧牲了冰棒；但關於他的隱喻，也是可以與同學分享的切入點），接著再以樂樂既有的機智，救回因自責而遠走的憂憂，回到控制室後，再和憂憂合作將離家出走的萊莉帶回家。

所以第二幕轉第三幕的這個關鍵點，基本上還是回應了第一幕轉第二幕的困境。再者，我們也可以從中間點找到證據。

中間點的位置大概是在冰棒的那個衝鋒車被掃進遺忘谷，他難過但樂樂卻無法使他開懷；相反地，憂憂陪著他一起難過了一陣子後，冰棒又打起精神了。於是，第一幕最後的無力感，來到中間點，發現樂樂原本以為自己「獨有」的能力，居然可以被憂憂取代；最後才在遺忘谷，以一種最為沮喪無力之姿，發現了與憂憂合作的力量。

Photo Credit：博偉，Pixar Animation Studios

這麼一來就說得通了，全片主旨依舊是皮克斯（Pixar）的既有主題：合作。

只是這回以更極端的方式，給團隊中每一個角色都賦予了獨特且無法被人取代（也無法取代人）的特質，所以唯有齊心合力，才有辦法好好去完成一件事——維持好萊莉的正常情緒表達。同樣地，在做出改變之後，糕餅最終也重獲曉萍的心，第一幕的問題得到解決：「曉萍嫁給了糕餅」。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航