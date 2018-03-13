【人生。大港】要聽大港開唱，也要大港開吃！

【大港開吃】序言：

樂迷們矚目的大港開唱即將開始，表演團序也已經ON上官方網站。是時候該來排聽團順序，以及在空檔賞味高雄鹽埕區美食囉。到底大港會場周邊該吃甚麼，這篇美食指南一次告訴你。

Photo Credit：廣東汕頭勝味火鍋店 FB粉絲專頁

電話：(07) 551-1352

地址：高雄市鹽埕區七賢三路65號

濁水溪公社小柯說：「我走進來一聞到味道，就知道這家店一定好吃。」勝味是許多樂團的愛店，更是表演結束經常辦慶功宴的地方。來這裡碰到表演者和樂迷的機率超高。主打溫體牛肉鍋，汕頭口味的湯頭偏單純，淡淡鹹香，再點幾個快炒是行家常客們的享用方式。除了美味餐點，想碰到樂團的你可以來碰碰運氣。

Photo Credit：素食真的很好吃 FB粉絲專頁

幸福水煎包

電話：0975-620799

地址：高雄市鹽埕區大公路67號

有時候美味不是來自於高檔食材，而是每一個細節都用心到位，讓人一口咬下心中膨湃：「對，就是這個味道。」幸福水煎包的煎包、煎餃、麵線糊都是這種路線，價格公道實在，高麗菜新鮮爽脆，麵皮Q彈甜香，加上甜辣醬醬油膏，更是讓人想立刻在鹽埕區買房入住的一品。

Photo Credit：鴨肉珍 FB粉絲專頁

電話：(07)531-4630

地址：高雄市鹽埕區五福四路258號

鴨肉珍菜色不多，但路邊小店該有的那幾種都有。醬油口味帶點南部必備的甘甜滋味，大口扒飯就是要找這裡。原本位於高雄市鹽埕區新樂街231-1號的舊店，移至五福四路258號，喜歡那種牆壁油油的老店風味的人可能一時不習慣，但新址店面有衛生乾淨的感覺也是不錯。

新樂街大冰奶！

新樂街又叫奶茶一條街，各家飲料店一應俱全，手搖茶 A 級戰區。這一帶較為知名的奶茶為樺達奶茶、香茗茶行、雙妃奶茶。種類不多，甚至香茗和樺達糖冰的調整範圍還非常有限，但就是這樣才有名品的感覺啊。如果不喜歡茶類，附近還有天池冬瓜茶，熬煮的時候附近瀰漫著濃濃冬瓜甜香，非常誘人。

Photo Credit：截圖自Google地圖

桃樂絲便當專賣店

電話：(07)551-3526

地址：高雄市鹽埕區大公路56號

這是鹽埕區早期的高級便當店，從外觀上都還是可以找到曾經風華的軌跡。便當的菜色在今日雖然已經變成大眾的選項，如烤雞腿、咖哩飯等等，但是在調味上還是可以吃得出日式洋風料理的調味。同場加映小西門便當，不同於桃樂絲的細緻口味，小西門就是道地南部滋味，夠油夠香夠甜夠便宜夠份量，加挑的小菜盤還有雙拚的選項，海派的很可以。

Photo Credit：高雄美食地圖 FB粉絲專頁

千葉素食自助餐

電話：(07) 521-3365

地址：高雄市鹽埕區大義街131號

一點生的阿昌曾在臉書上表示：「大港就靠你了。」千葉不只離會場距離很近，

而且他是大排檔餐廳，包子饅頭壽司生菜沙拉粽子麵食粥品快炒應有盡有，蔬菜水果吃再多還是身心清爽，來這裡大吃之後下午還是可以精神奕奕再聽一PART。 婆婆媽媽煮食風味，用餐環境寬闊整潔，歇歇腿也相當合適。

Photo Credit：Natacha Yee 攝影

電話：(07) 521-2590

地址：高雄市鹽埕區七賢三路255號

雖然也是一桌共鍋附快炒，但和勝味完全不同路線。水源的藥膳湯頭就是台式那種鹹香甘甜微辣七雜八味的路線，但是這種湯頭煮高麗菜和麵線就是好吃。

Photo Credit：沙普羅糕餅小舖 FB粉絲專頁

電話：(07) 551-1352

地址：高雄市鹽埕區新樂街198-18號

當年叱吒一時的三郎餐包年輕輩所開的甜點店，依然是走外觀樸實，用料實在的口碑路線，尤其乳酪控絕對要前來一試，只用純雞蛋跟乳酪下去製作的乳酪蛋糕， 略帶酸度，口感綿密，很適合當帶給家人的伴手禮。

Photo Credit：我們都是火星塞人 FB粉絲專頁

電話：(07) 551-1352

地址：高雄市鹽埕區鹽埕街40巷10號

前一陣子聲名大噪的舊式咖啡館，推開店門就像打開時光隧道，咖啡只有冰的和熱的兩種選擇，早上有附贈簡單西式早餐，下午開始則是附贈蓮花餅乾。令人懷念的舊式吃法意外對拍，原來這就是從前人的尊爵享受。店老闆”二姊”細說從前 的故事也相當耐人詢問。在這裡的時間流動緩慢而舒適，讓人不自覺浸沐在照進小巷的陽光之中。

Photo Credit：蟲蟲大濕天地 FB粉絲專頁

電話：0963-350335

地址：高雄市鹽埕區必忠街51號

離會場稍遠的老字號店家，但身為在地人真的是比較推薦這裡。大手大腳的台味日式料理，生魚片的切法完全是刀工於無物，炒麵、涼拌菜、醬料充滿濃濃的台味，桌子是流水席那種大紅桌，餐具是衛生筷，從餐點到擺設都是大港鄉親豪邁作風。

Photo Credit：高雄美食同好會 FB粉絲專頁

電話：0981-615230

地址：高雄市鹽埕區富野路70號

攤車升級店面的傳奇點心，中午十一點開賣，售完為止。真材實料，口味非常少見，值得採點的一品。

Photo Credit：一等一咖啡茶飲 FB粉絲專頁

電話：(07) 532-0909

地址：高雄市鹽埕區新興街28-1號

豪爽的系列到此為止，文藝青年該有的品味也是有的。一等一除了咖啡、紅茶都有人推薦之外，還有老闆自己做的優酪乳。店裡面有許多老闆的收藏，來這裡喝喝看看，沉澱彭湃的心情非常適合。

Photo Credit：Do good coffee&dessert FB粉絲專頁

電話：(07) 521-3635

地址：高雄市鹽埕區必信街116-1號

在同等級的咖啡廳中，飲品和甜點的價位非常平易近人，同時提供 WIFI、插座和插座，座位又十分寬敞舒適。筆者私心推薦撒著糖霜的磅蛋糕。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航