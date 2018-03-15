【人生。大港】大港開唱爆卦

文：呂岱芸

秘Ｏ：倒數一週，第十屆大港開唱即將在高雄港邊盛大開場！

今年的活動票券依舊在活動開始前便早早銷售一空，創下連續三年全面完售的傳奇話題，熱度持續燃燒，每年三月底的高雄港匯聚數萬搖滾男女已成固定場景。

一路走來並不簡單，在第十屆這個值得慶賀的時刻，外界對於大港始終有著許多好奇，也流傳著不少鄉野故事，自己的八卦自己爆，大港團隊決定組成謠言終止隊，娓娓道出不為人知的大港秘辛。

秘一：兩日限定騰空出世的大港橋，到底是怎麼來的？

Photo Credit：大港開唱 大港橋連接了兩地，讓活動場域擴大。

2017年首次出現的「大港橋Mega Bridge」，是當年最大的驚喜之一，將大港開唱地景跨海延伸兩岸連結。 大港團隊建橋跨海這個想法其實掙扎很久，一開始的起因，是隨著大港的觀眾逐年增加，一定需要一個可容納上萬人的大型戶外舞台，2016年的南霸天舞台原本是停車場，但是在大港結束之後便圍起進行工程不得使用。

與高雄市文化局拿著地圖琢磨許久，若是找不到適合場地，大港勢必又要面臨停辦危機，幸好當時文化局局長史哲（現任高雄市副市長）天外一筆大膽提出：「如果我們在海上蓋一座橋，讓場域延伸到對岸呢？」這想法一提出，在場參與討論的團隊眼睛都不驚瞪大，覺得是否太誇張了，「辦音樂祭辦到蓋橋？」，之後在文化局的大力協助下，確認蓋橋的可執行性與施工須注意細節，才拍板定案這座「大港橋Mega Bridge」的誕生。

在「大港橋Mega Bridge」蓋好之前，其實大港團隊也無法想像到底是怎樣進行工程，而成果又會是如何。直到在活動開始前五天，負責建橋的團隊首先是在愛河上進行拼接，花費數日拼接好之後，再用船隻拖曳至大港開唱位置，確定好地點，同時確保兩岸的出入口平行，再補強安全機制又是耗費數天的工程。想得簡單，做起來卻不容易。

Photo Credit：大港開唱

「大港橋Mega Bridge」是台灣首度為了音樂祭而搭起的橋，而放眼全世界音樂祭，應該也是創舉。只是今年將是臨時搭建的「大港橋Mega Bridge」最後一次出現，明年在高雄市長陳菊的指示下，將真的蓋一座可以開合的橋樑，平日供市民及觀光人潮使用，至於是否還是會叫做「大港橋Mega Bridge」，就不得而知了。

秘二：海上舞台「大雄丸」差點就是不只是舞台而是皇宮

海上舞台「大雄丸」是從2016年開始的，會有這個想法是來自大港團隊在港邊工作時的望海奇想：「事情做不完，好想要逃到公海啊！」、「大港如果有個海上舞台一定很嗨。」，把幹話化為實作一向是大港的才能之一，接著團隊就開始想辦法到底這個海上舞台該怎樣呈現。

最先想要用的場地，其實是曾為高雄著名餐廳景點的「海上皇宮」。2000年聲勢浩大的從香港拖來高雄港的高級餐廳，餐廳經營不到一年便荒廢，十幾年來都是呈現廢墟的狀態閒置在高雄港邊。復辦前的大港開唱其實一直都在海上皇宮旁邊，港邊入夜時，海上皇宮龐大的建體與陰森的氣氛，是工作人員在港邊納涼小憩看到忍不住打冷顫的景色。可惜的是海上皇宮於2013年因黃色小鴨的大舉進駐，便將遷移至旗津港。

Photo Credit：前景娛樂

沒了皇宮的選擇，大港選擇的是小一點的皇宮——「遊艇」，作為台灣首要港口高雄港，港口周圍有許多觀光遊艇提供旅客遊覽行程。

「大雄丸」原本不叫大雄丸，而是大港吉祥物，阿飛西雅吉他手吳逸駿（錯號小花）想的「行路人」，只是這名稱實在太文青，後來被否決，在當屆節目統籌Kat的發想下才定版為「大雄丸」此名。

Photo Credit：大港開唱 旺福小民與推機在大雄丸上熱力放送金曲

第一次就上手，「大雄丸」從首次舉辦就好評不斷，除了遊艇內別具心裁的DJ演出外，同時還可以乘著海風觀賞高雄港壯闊無比的港口景色，堪稱大港開唱最具特色的舞台節目，也無怪乎每次「大雄丸」票券開賣也都早早完售。

Photo Credit：大港開唱 在「大雄丸」上將高雄美景盡收眼底

秘三：把鯉魚旗當作海洋圖鑑在畫

在Instagram上搜尋 #大港開唱 照片，很容易找到許多大港客拍攝的鯉魚旗照片，是來到大港必拍的景點之一。

每年大港入口處一片醒目的鯉魚旗海，是由大港工作人員同時也是藝術家的陳云設計，是大港設計總監張世和與陳云討論現場佈置該有什麼樣的元素，靈機一動想到鯉魚旗非常適合海港意象，之後陳云便開始著手設計。

Photo Credit：大港開唱 初代鯉魚旗最終定案設計圖樣

總監要求很高，不是一般的海洋生物就可以登上大港鯉魚旗，當年陳云為了畫出總監想要的圖樣，畫出近百種海洋生物圖鑑的手繪稿（因為一直被退稿），最後才百種選三，確定鯉魚旗初代版本圖樣。

鯉魚旗也是大港客首要順手帶回家目標，為了保護鯉魚旗，團隊也組了「護旗小隊」，為防止鯉魚旗被破壞捕撈走，逐年增加保護鯉魚工作人員。在此也提醒每個想要鯉魚旗的大港漁夫，拜託手下留情，別讓大港光禿禿。

Photo Credit：大港開唱

秘四：「船鳴了，船來了」人人都想要當鈴聲的船鳴汽笛聲

講到大港感動場景之一，就是每個舞台演出開始前的船鳴汽笛聲。船鳴一響，台下的人歡呼、尚未趕到舞台前的大港客拔腿就跑，也是每年大港後，眾多觀眾希望能開放下載的夢幻逸品。

話說這入場船鳴旋律是怎麼來的？要時光回推倒2012年，團隊找上金馬獎最佳音效得主盧律銘創作。 一開始的想法是想要設計一段專屬大港的intro音樂標誌，有這想法是來自日本Arabaki Rock Fest.的啟發。Arabaki的intro音樂是將當年所有參演名單唸過一次並搭配上三味線演奏，在音樂的最後一刻唸出 「Arabaki」，充分表現Arabaki只邀請日本藝人樂團演出的精神主張。

大港開唱一開始也是朝著「代表性樂器」的方向發展，只是想到無論是「港口」或「人生」，都很難找到一種樂器可以完整詮釋。後來才想到也許能用「大船入港」的方式，而盧律銘便親自到高雄港邊採集船入港和出港時的船鳴作為素材。而旋律的中段，也結合了台灣在地的廟會文化元素，親自採集屏東市的廟會神明巡禮聲音，將其融合進入intro船鳴聲。沒有想到這個開場音樂，一用就用了好幾年，不只是大港的傳統，更可以說是大港標誌性的聲音記憶。有機會來大港，絕對要仔細聆聽這段開場音樂。

秘五：「校長兼撞鐘」，身兼藝人的大港工作人員趕場接力

在大港工作團隊中，歷年來皆有許多人同時也是樂團好朋友，包括滅火器的鄭宇辰、皮皮，一點生的阿昌、榮彥，巨大的轟鳴的侯柏第，必順鄉村的紀豪、害羞踢蘋果的坡坡、KoOk的阿哲以及拍謝少年的宗翰⋯⋯等，族繁不備載。

同時身兼演出樂團與工作人員身份的結果，就是一邊得顧及各種現場狀況的處理同時還要應付舞台演出的壓力，不得不滿場飛，在登台前最後一刻以跑百米的速度衝刺到後台準備，而表演一結束又要旋即回到工作崗位。

而拍謝少年今年之所以排在第二天演出，是因為拍謝去年擔任第一天南霸天舞台開場演出，鼓手宗翰，同時也是大港主要工作人員，演出一結束後赫然發現手機有二十幾通未接來電，演變成演出後比演出前還挫的狀況，今年不得不排在第二日待大港緊急狀況緩和的時段演出。

秘六：2017年謎樣的奇怪姿勢男子

如果對2017年大港有印象，或許有注意到當年大港的主要視覺是使用阿飛西雅吉他手吳逸駿（小花）國中時的照片，鋪天蓋地，從第一波早鳥票公布、海報以及入口處巨大的拱門皆是。小花是從大港開唱第一屆便開始參與的好朋友，因為有很多意見，同時也是「大港開唱」及「人生的音樂祭」此名發想者，一直是團隊心目中的最佳吉祥物。

這批被2017拿來使用的小花國中吊嘎聞腋照，是小花的弟弟偷偷在家裡翻拍掃圖並傳給大港的設計總監張世和手上，其中，團隊完全沒有人詢問過小花肖像使用權。一直到海報公佈的那刻，他才知道自己的駿臉廣佈在全台各地藝文場所。而大港入口處，團隊戲稱為「進擊的小花」的巨大拱門，也是完成後才讓小花參閱。

Photo Credit：大港開唱 直到印出來才知會小花的2017大港開唱海報

謝謝小花，沒有你，就沒有「人生」。

Photo Credit：大港開唱

秘七：南霸天的頭像到底是誰?

在大港開唱的設計元素當中，多數都是與海港意象有關，也不難判別，唯獨南霸天舞台的Logo不太一樣。圖中是一個男性的頭像，在團隊間的流傳曾經有過：「是魯邦三世吧！」，「不對，我覺得是JoJo冒險野郎」，各種揣測在工作人員間竄流著。在撰寫大港秘辛文的前夕，終於與原設計師仰德挖掘到真相。

仰德表示：「參考北斗神拳。」「因為他有一種拳霸四方的感覺。」（該題秘辛其實是也解大港團隊的惑）

南霸天Logo，Photo Credit：大港開唱

秘八：硬派又熱血的音樂祭，工作人員應該都是男性吧？

偏偏與事實相反，大港團隊隨著規模的擴大，工作團隊也小規模擴編，不變的是，這樣一個充滿陽剛味的音樂祭工作團隊其實是由八成女性組成。意外嗎？

Photo Credit：大港開唱 附上大港團隊在熬夜辛勤工作的照片，團隊成員不好意思露臉，如果想認識的話可以來信到：lovemegaportstaff@gmail.com （不保證會收信）

以上です。

2018 大港開唱也請多多關照！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航