【人生。大港】2018大港開唱參戰總攻略

文：呂岱芸

最後二日，2018大港開唱即將盛大登場，今年將是大港開唱自開辦以來最盛大的一年，除了人數最多，門票也創下活動前兩週全數完售的火速熱銷速度。為了迎接數萬名大港男女，整體音樂祭場域也再擴大，除了延續之前好評不斷的海上舞台「大雄丸」、娛樂滿載「藍寶石」，今年大港新增——主題區域「MegaFun」，提供如按摩、親子區、現場塗鴉、夜市套圈圈等休閒項目。

而今年演出陣容更是空前壯盛，近百組國內外樂團，還有陳昇、瑤瑤、蔡振南、王彩樺、麻吉弟弟、何韻詩等知名藝人參戰，完售之後才公佈的彩蛋波則是空前巨大的驚喜，國際巨星淺野忠信將與他的樂團SODA!首度參與台灣音樂祭，集結台灣、日本、香港、韓國、澳洲各路樂團與藝人。堂堂邁向第十屆的大港開唱以全台最狂之姿即將橫掃三月，在出發前夕，本篇將全方位分析本屆參戰攻略，鉅細彌遺，不讓你錯過大港開唱各種好玩的細節。

Photo Credit：大港開唱

自2016年起，大港每屆都新增一舞台，2016年是海上舞台 「大雄丸」、2017年則是融合綜藝實驗表演的「藍寶石舞台」，而今年則是與主要贊助商TOYOTA合作，推出全新舞台企劃「豐田祭」。由獲得2015年Red Bull 3Style台灣冠軍的知名DJ MR. SKIN／賴皮擔任豐田祭「大頭目」，率領南台灣各路嘻哈好手，推出兩大主題活動：國語作業簿 VS.下港體制，刷碟、free style饒舌、金曲取樣拼接輪番登場。在港邊海浪的衝擊之下，節奏音浪也不遑多讓，大港開場將全面掀起派對狂潮。

顧聽覺、顧眼睛、顧你的歡樂享受：「MegaFun」全新登場

「MegaFun」是繼豐田祭之後第二個登場的大港特別企畫，旨在打造完全娛樂特區。MegaFun包含充滿驚恐和見鬼了的人生場景——「鬼屋」；連續三年登場的「湯牡熊」這次以「金屬甩頭王二世生死鬥」VS.「地獄吉他速彈王」兩大主題格鬥賽強勢再戰。

另外還有由高雄在地物理治療師組成的「大港鬆一下」，處理你瘋狂甩頭每小時幾千步的痠痛肌肉；而帶著小小搖滾客來大港的爸媽也有福音，在Megafun裡有「大港親子區」，備有適合小朋友的遊戲區、簡易哺乳室、飲水機、溫奶器與消毒鍋等設備，讓攜家帶眷的袋鼠大港客在聽音樂之餘也可以遛小孩；來自日本的藝術家silsil也將在MegaFun進行Live Art，融合港都的氛圍與大港客的熱情現場即時作畫。全方位的娛樂休閒區域，就在2018大港開唱初次登場的「MegaFun」。

音樂祭辦到蓋橋拉！大港橋Mega Bridge再次登場

Photo Credit：大港開唱

今年將是臨時搭建的大港橋最後一次登場，明年原地高雄市政府蓋起一座真正的跨港大橋，尚未體驗過走跨港巨大浮橋的人，千萬不要錯過今年的「大港橋 Mega Bridge」。

去年首次登場的跨港臨時浮橋「大港橋 Mega Bridge」，再次龐然登場。「大港橋 Mega Bridge」全長120公尺，肩負在大港中將數萬人次往返輸送至左右岸，直達最大戶外主舞台「南霸天」。凡參加必留下記憶，去年參加大港的觀眾皆表示走浮橋的感覺實在太神奇，是人生參加各種音樂祭的經驗中，數一數二震撼的印象。

驚喜特典，大咖藝人在大港才看得到的限定演出

邀請知名藝人設計特別演出已成大港開唱近年來的特色之一，因應舉辦第十屆的慶典氛圍，今年更是擴大邀請盛況空前。在《花甲男孩》中以魯蛇光輝老爸深入人心的「蔡振南」，將與呢喃電氣「法蘭黛樂團」合作演出；曾在2015年大港演出的「陳昇」，這次不只把「新寶島康樂隊」完整帶來港邊，更將與香江女俠「何韻詩」共演。

三棲小天后「郭書瑤」也將化身本屆大港女神，以「通靈搖滾」霸氣十足飆唱整個港口線；轟動一時的饒舌神童「麻吉弟弟」也將重磅回歸，與永遠的大港女神阿桃姊接帶來最意想不到的驚奇合作；保庇天后 a.k.a. 台灣濱崎步「王彩樺」首次現身大港，一向以喜感與親和力著稱的彩樺姊也誠意滿滿，將與「四分衛」共同演出，日前兩組人馬彩排時，王彩樺更是烙下不當濱崎步改扮「安室奈美惠」，將以性感熱舞饗宴所有大港客。

東洋進擊，淺野忠信率領10組日本樂團前進大港，史上最多

Photo Credit：大港開唱

音樂祭一向是國內外樂團互相觀摩交流的絕佳場域，大港開唱歷年邀請過許多國家優秀樂團前來大港演出，與本地獨立搖滾樂團與樂迷激盪出熱烈的火花。今年大港開唱總計邀請共10組日本樂團與藝人，為開辦10屆以來數量最多的一次。以下10組日本平行輸入樂團，即將在大港帶來最猛烈的東洋巨浪：

從國際巨星「淺野忠信」所率領的「SODA!」、日搖霸主「Acidman」、原東京事變吉他手浮雲領軍的傳奇樂團PETROLZ、因演唱《火影忍者》片頭曲〈青春狂騷曲〉與電影《電車男》片尾曲而名聲大噪的Sambomaster、日本近期大注目新鮮搖滾樂團04 Limited Sazabys、平均年齡僅16歲，聲優系偶像團=Love。

Photo Credit：大港開唱

還沒完，結合少女與奇怪大叔的綜合藝能團體DESU. RABBITS、來自沖繩以一把吉他直搗主流的魅力系創作歌手Anly、持續在日本街頭進行17年演出以「雜草魂」獨特魅力廣受樂迷歡迎的富田麗香＆The Rolling Gypsys，最後，則是秉持著「贊成再生能源」以使用太陽能發電之主張貫串創作的TAIJI SATO（THEATRE BROOK）。

大港大船，海上舞台「大雄丸」三度

海上舞台「大雄丸」是將大型遊艇延伸為舞台使用，由6組DJ輪番帶動氣氛，將海的鹹味、啤酒的爽度、跳動的節拍與高雄港壯闊地景，各種迷人的元素在大雄丸上共冶一爐，使大雄丸成為大港開唱最具特色的舞台之一，同時也是票券銷售速度最快的節目。

今年大雄丸將由新任丸長「柯家洋」繼任導航，DJ陣容包括以上班不要看的知名網紅BA傑 ROSS、文青女神鄭宜農、龐克暴女白目樂隊主唱高小糕、Trash鼓手金魁剛與大象體操驚奇合體、初代丸長DJ Mykal a.k.a. 林哲儀、以及最後一組由新任丸長柯家洋與法蘭黛主唱Fran法蘭連袂刷碟。每趟出航皆為60分鐘，最狂的海上舞台，只有登上大雄丸才能一窺明白。

會場定番限定，大港門外漢理容院 VS. NGO議題村

大港客來到大港，除了看樂團演出，必定排除萬難安排兩個私房行程：一是去大港理容院剪個年度最夯的大港頭，二是去NGO議題村吸收一下島內議題。

大港門外漢理容院是從2010年開辦，到今年已進入第七屆，是由一群在不同髮廊工作的熱血髮型設計師所組成的「門外漢義剪」團，每逢大港前夕由知名髮型設計師Tyker一聲令下號招，於港邊集結義剪，眾家高手於大港二日間，齊聲開剪，而在大港所得的所有義剪費用也將捐助給需要的社福單位。

髮型設計師平日在髮廊看起來都相當酷，但是來到大港每個人都是愛心與熱情滿載。針對每屆大港，理容院也會設計年度免費的「大港頭」，今年將會是「花媽頭」，只怕你不敢，理容院絕對不會下不了手，頂著「大港頭」在港邊遊走，你就是最道地的大港客。

Photo Credit：大港開唱

大港開唱開辦以來，一直希望在每個參與的大港客心中植下關心島上議題的樹苗。自2012年起開辦的NGO議題村，便是在這樣的精神下開啟。今年NGO議題村，將有12組非政府組織進駐，同時舉辦柯金源 「台灣三十年環境變遷攝影展」，熱烈邀請所有來大港客在趕場行程中間，一定要安排一個時段來大港NGO議題村一探究竟。

經典回歸與新鮮的肉，老團新團大港同台尬搖滾

近幾年大港開唱規模持續擴大，從第一屆的三個舞台，如今已有八大舞台在港邊登場，每屆邀請的樂團數量也相對增加，今年將有近百組樂團藝人登上2018大港開唱舞台。

今年將有幾組許久未演出的經典獨立樂團回歸，例如薄荷葉、昆蟲白與神經病、KoOk、香港反叛精神代表郭達年驚喜現身大港，另外有幾組幾乎年年必定演唱的經典演出，如滅火器、濁水溪公社、阿飛西雅與最具號召力一年只演出一次的閃靈。

團隊也沒忽略新鮮樂團，有一定的比例會邀請年度備受關注的新生樂團，在今年則邀請了包括脆弱少女組、Deca Joins、顯然樂隊、淺堤、孩子王與鐵擊等新鮮的團兒們。各種樂風一次在大港補足，不怕你聽不飽，只擔心你跑不動，台灣獨立音樂的盛宴就在大港開唱。

Photo Credit：大港開唱

哭啊喊啊買不到票，想看大港怎麼辦？

已在網路上形成一票難求的大港開唱，今年在活動前兩週便達成有史以來最早完售的紀錄。為體恤買不到票親臨現場的觀眾，只要現在加入「大港開唱LINE帳號」，活動當天就可以看到南霸天舞台現場直播。再呼籲一次，明年要早點買票，現場肯定比直播撼動人心。

Photo Credit：大港開唱

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航