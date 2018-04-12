【人生。大港】已被船鳴聲制約，期待明年再進港

回想起如夢似幻的三月底週末，我的心彷彿還停留在高雄港邊。3/24、25兩天，藝文版編輯請我代班，到高雄側寫記錄南台灣最盛大的音樂季——大港開唱。說實話有點不好意思，平常我雖聽不少台灣獨立樂團，也常跑現場Live，但多是以北台灣為中心。沒料到第一次來大港開唱，就躬逢其盛大港第十年。身為一個死觀光客兼「二日樂迷」的我，第一時間的感想只有：「Ｘ的，大港實在太屌了！」

大港開唱各方面都做得很「對味」。對什麼味呢？我認為是「台味」。

大港很「台」，但這個台，混著各種音樂風格的血；而大港不只很「台」，還很「到位」，不只將年輕世代刁鑽的音樂口味熨得服服貼貼，在硬體設備方面，無論是大小舞台的時間安排、空間場地音響配置、工作人員服務態度、整體動線引導規劃；甚至表演時的互動設計、園區內的各種天衣無縫的異業結合與品牌贊助，要說大港開唱是全台最「唱秋」的音樂季，還真的一點也不為過。

要說有缺點的話，就是「主辦單位你們是否超賣票？」我想聽的樂團根本排不進去啊！

Photo credit: 大港開唱 2018 大港開唱節目表

每年空前絕後的跨界feat. 組合

有人說，大港開唱必看的亮點之一就是每年「南霸天」的跨界feat.組合。有些堪稱「撈過界」的組合，史無前例、空前絕後，一旦錯過了就只能說聲遺憾。今年，除了蔡振南與Frandé法蘭黛樂團合體、及南哥在《花甲男孩轉大人》裡的「前妻」王彩樺攜手四分衛演出外，還多了代言電玩廣告，以一句「殺～很～大」爆紅、後在戲劇領域努力耕耘的郭書瑤。

第一天下午的南霸天舞台，瑤瑤以一席丹寧裝扮現身，流鬚牛仔夾克＋超短牛仔熱褲，上半身的白色短衫，幾乎罩不住她的好身材。瑤瑤一開場，就挑戰台語歌〈山頂黑狗兄〉，將氣氛拉到最高點。接著曲風轉為抒情，演唱她主演的電視劇《通靈少女》〈不曾回來過〉，緊接是《花甲男孩轉大人》的〈魚仔〉與蘇打綠的〈無眠〉。最後，瑤瑤演唱她的成名曲〈Honey〉、〈愛的抱抱〉，舞跳到最火熱之處，瑤瑤夾克半脫半露，台下不斷喊「脫！脫！」，她也感受到南台灣的猛烈熱情，頻頻獻「愛心」給全場觀眾。

Photo credit: 關鍵評論網 吳易真 勁歌熱舞中的瑤瑤

再來，是南哥。出道已經35年的他，寫過不少膾炙人口的歌曲，也拿過金曲獎最佳方言男演唱人獎。近年他將重心放在戲劇演出，不僅多次入圍拿獎，與盧廣仲搭檔在《花甲男孩轉大人》飾演魯蛇父子時，他霸氣放話：「只要是罵人的戲，不管幾分鐘，我跟盧廣仲都可以一鏡到底，絕不NG！」花絮影片在網路上瘋傳，顯示他的爆棚人氣。這次在大港開唱與Frandé法蘭黛樂團合體，重感冒到中耳炎的他，笑說自己其實聽不到工作耳麥送出來的聲音。但南哥一降臨南霸天舞台，就鎮壓全場，以一句「節奏沒要緊，感情卡重要！」收服所有聽眾。



他和Frandé法蘭黛一同演唱改編版的〈空笑夢〉，再將悽苦的〈金包銀〉重新演繹，伴隨法蘭黛樂團輕柔的呢喃聲詮釋下，激盪出全新火花。最後，主唱法蘭感性地說道，她超崇拜南哥的創作天賦，像大家耳熟能詳由江蕙演唱的〈花若離枝〉，歌詞其實是南哥寫的。他將女性離開所愛，心內糾結憂愁的細膩心思，寫得絲絲入扣。隨後她也獻唱改編版的〈花若離枝〉：「恨你不知阮心意／為著新櫻等春天／不願青春空枉費／白白屈守變枯枝」。

Photo credit: 關鍵評論網 吳易真 表演感情誠意十足的南哥，與法蘭黛樂團合體同台

瑤瑤、南哥、彩樺姐不僅是大港開唱的吸睛焦點，他們的表演誠意十足、與觀眾互動的氣氛營造得極好！

第二天下午的南霸天舞台，號稱「台灣濱崎步」、「台灣安室」的王彩樺feat.四分衛樂團上場演出，彩樺姐身穿火辣黑色薄紗上衣、大紅皮裙，一登台就使出渾身解數，逗得台下聽眾笑到無法克制。

彩樺姐說，昨天她的「前夫」南哥（蔡振南）有來，她當然也不能輸他，為了表示她對今天演出的重視，她將「長輩」都請出來帶來現場了。她強調：「是真奶，不是假奶喔。這樣誠意有夠吧？」嗨翻全場。彩樺姐除了演唱經典曲目《保庇》之外，還唱了《小姐請你給我愛》、《愛情限時批》。此外，她還自掏腰包準備數十隻柴犬娃娃，現場印上火紅唇印拋出送給聽眾，將氣氛炒到最高點。

Photo credit: 關鍵評論網 吳易真 大家心滿意足離開南霸天舞台

近年已累積許多樂迷的鄭宜農、猛虎巧克力、拍謝少年，他們演出的場次人多到將駁二倉庫群繞了一圈又一圈，好在昆蟲白與神經病、東京中央線的場次仍有空隙可以擠進去。

團員陸續經歷人生大事，在蟄伏一陣子後，自嘲「夥同一群步向中年卻仍血脈賁張的神經病們，再次重新復出」的昆蟲白與神經病，像不要命似地猛刷吉他，將龐大的音樂能量輸送給台下的聽眾。

長期和林生祥合作，同時也是生祥樂隊的重要音樂夥伴，由大竹研 ✕ 早川徹 ✕ 福島紀明組成的東京中央線，他們高水準的音樂表現，以「一生懸命」般日日打磨淬練的技術，融合爵士、放克、後搖的表演方式，精彩展現他們純粹的音符敘事，讓人沉醉。

Photo credit: 關鍵評論網 吳易真 東京中央線

人生一瞬，再見大港

除了大港，你還有什麼機會能夠一次滿足，在短短二日內聽閃靈、滅火器、血肉果汁機等大團，以及各擁樂迷的台灣、日本等各國獨立樂團？這不僅是一場音樂季，更是所有樂團與音樂愛好者彼此激盪、碰撞的競技舞台。

結束3月24、25有如進香團的「二日樂迷」行程，我已被大船進港的船鳴聲給制約。明年，我依舊期待大港開唱能再為聽眾們帶來什麼新火花。

Photo credit: 關鍵評論網 吳易真

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航