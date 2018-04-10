大港回顧：閃靈、孩子王、BA傑ROSS採訪報導

舉辦十屆的大港開唱，如今已經成為台灣最具指標性的音樂祭。鹹鹹的海風，炙熱的陽光，都伴著震耳欲聾的各類型音樂，成為許多人一年一度的美好回憶。

每年的大港開唱，總是邀請上百個來自國內外樂團或是表演者參加，筆者特別採訪了不管是在音樂祭舉辦及音樂表現都十分耀眼的閃靈樂團、在大港開場萌芽及茁壯的孩子王樂團，以及跨領域合作的BA傑ROSS，快來看看他們各自分享給關鍵評論網讀者的內容吧。

台灣音樂場景的重要推手：閃靈樂團

提到大港開唱，或是提到台灣音樂祭，都不能不提到閃靈樂團。閃靈樂團除了本身是具國際知名度的重要金屬樂團，經常性的在國外進行巡迴表演。在台灣，更是許多重要音樂場景，如野台開唱、正義無敵、大港開唱的幕後推手。

如今已從第一線轉成顧問腳色的閃靈樂團，談到如何成功承辦一個好的音樂祭時表示：「其實一個音樂祭要成功，有很多其他的小因素。例如有很多優秀的樂團、很多很棒的音樂場景像是Live House，單場表演；這些元素成立起來之後，才能承辦一個很好的音樂祭。」

Photo Credit：劉貞麟提供／大港開唱

目前為現職立法委員的主唱林昶佐Freddy進一步說：「所以當你參加完一個音樂祭，可以做的不只是等待下一個音樂祭。你可以開始規劃你之後要聽哪個團，了解那些空間與議題，這一切都是讓音樂祭成功的推力。」

關於音樂祭為何如此迷人，Freddy表示：「因為音樂祭不只有音樂，他有許多其他的元素，任何人都可以在這裡找到一個舒服的位置，好好的享受那幾天。」吉他手小黑說：「其實可以在音樂祭找到一個舒服的位子，那個空間會成為你這一年最完整與美好的回憶。你和你朋友在這裡，過著愉快的日子。」

關於參加音樂祭方式，鼓手Dani說：「其實PA（即Public Address公眾廣播的縮寫）臺前面是聽音樂最好的位子。」Freddy另外推薦NGO村也是一個很值得參觀的地方：「可以去看看這些公民議題，他在音樂祭時和音樂是如何產生關係。」

Photo Credit：劉貞麟提供／大港開唱

大港開唱已經連續三年在開場前把票賣光，身為團長也是貝斯手的Doris表示：「辦一場音樂祭真的不容易，但每一年都可以看到大港開唱有更多的新的開展和元素，這真的是很棒的。我想就是不斷的修正與不斷的成長，像今年很多人提到排隊的問題，就是要去把問題解決。」對於大港開唱未來會有哪些可能，Doris不設限的回應：「把該修正的改掉，且加入任何能更好的。」

在每次的同學會中不斷成長：孩子王

孩子王是一個成長快速，在單場表演、共同合作、專輯製作等各領域都積極努力的樂團。他們從以聽眾的身份參加大港開唱，而且一個樂團都沒聽過。到現在已經是每年都會參與大港開唱的樂團。大港開唱對他們而言，具有許多不一樣的重要意義。

關於大港開唱的回憶，主唱阿達提到第一次登上舞台，發現台下有一些前輩在聽自己表演，真的很感動：「所以我就在後台偷偷哭了，團員都不知道。」去年發了專輯「最冏丸」，即「做狀元」的台語發音，對於專輯概念，孩子王表示：「在人生中會有一些很想做的事，但在逐步完成的時候，都會有一些目光和過程，會讓你覺得自己很窘很窘。但沒關係就是努力的完成，終究會成為那個領域的狀元。」

Photo Credit：劉貞麟提供／大港開唱

大港開唱之於努力經營的孩子王，就像大雜燴，可以一次聽到很多不同類型的樂團，賴什麼推薦樂迷可以多方嘗試：「不用堅持要聽大舞台的，免費舞團也有很多很棒的樂團。」更像同學會，鼓手強尼說：「每次來大港都可以看到許多的朋友齊聚一堂，但同時也發現又是一年過去了。」而賴什麼則有個甜蜜的小故事：「有一年來大港開唱和一個小粉絲拍照，而過去的小粉絲就是我現在的老婆。」

參加過三次大港開唱，剛從日本回來，又曾經參加過升旗典禮表演的孩子王，還不急著邁向下一個里程碑。對他們來說，去日本表演時看到日本的表演者對每個環節都非常用心考究，是他們喜歡的方式。目前正在如火如荼的規劃新的方向，「準備好再出發。」對於下一張專輯、下一個目標，下一個想法，孩子王團員們如是說。

本次大港開唱又一新挑戰，首次和YouTube創作者合作。知名YouTube頻道「上班不要看」的阿傑登上大雄丸，擔任DJ向各位樂迷介紹他所喜歡的作品。

對於首次參加大港開場，阿傑感到有趣又興奮：「YouTube在現在已經成為一個新媒體，今天受邀表演也代表影響力開始被看見，所以很開心。但由於我自己也有樂團七月半，所以沒想到終於來到大港開唱了！卻是以DJ的身分放歌，介紹我喜歡的歌給大家，覺得很有趣。」

阿傑和音樂一直都有深刻的連結，高中的時候幫同學的樂團當槍手，當兵的時候是樂儀隊，而現在組成的七月半樂團，是由五個知名YouTuber，因為都有音樂的熱血與夢想而凝聚在一起。在組成的時候五個人其實都有相當的綜合能力和成績。「就好像復仇者聯盟吧。」阿傑說。

不管是「上班不要看」頻道還是「七月半」，阿傑對於身邊合作的對象看法都一樣：「不是工具人，是要找夥伴。就像漫畫航海王一樣，每個人有自己的角色設定。未來我們七月半在MV的創作上，也會想要呈現出每個人的特質和專長。」

Photo Credit：大港開唱提供 廉傑克曼（呱吉＆阿傑）於大雄丸號

對於樂迷和影迷們的期待，阿傑表示不管是YouTube頻道還是七月半樂團，在下個禮拜開始都會有不同的企畫和創作，也會努力創作，並以樂團演出的方式在大港登台。對於新媒體時代出現的樂團七月半，衷心期盼他們能像航海王的千陽號一樣，載滿夥伴、鳴笛，並在明年開進大港。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航