專訪《自由行》導演應亮：流亡是一種精神狀態

文：許耀文（資深電影工作者／獨立策展人）

中國導演應亮最新長片作品《自由行》為本屆高雄電影節之閉幕影片，本片以社會組成最小單位「家庭」為核心，記錄一個華人家庭以臺灣高雄為會面中繼點的團圓之旅，這個非典型流亡家庭「自由行」途中經歷內部拉扯、諒解到再次離散的過程，與其英文片名「A Family Tour」（一個家庭旅遊），或許也呼應了高雄電影節今年的策展主題「愛恨家族」。

流亡是一種精神狀態

說起導演應亮，其2012年作品《我還有話要說》普遍被視為創作生涯的重要分水嶺。該片以轟動一時的楊佳襲警案為靈感，故事聚焦於事件主角母親在案發後的經歷與生活變化，觸動了中國有關當局敏感神經，上海市政府曾開出100億韓幣的天價（約合新台幣2.7億）意圖向本片委製與版權所有單位韓國全州影展（Jeonju International Film Festival）購買本片版權未果。

《自由行》在獲頒最佳導演與最佳女主角兩項大獎，打響應亮在影壇知名度，事後應亮移居香港，開啟他的「流亡」生涯。 應亮表示：「流亡和自由有關。如果身處的地方長期不自由，或者是正在失去自由，而你又是對於自由很有意識並且想要追尋的人，那麼你就是一個異鄉人，其實你就正在流亡。」

應亮生命中的流亡經驗其實開始的更早，他的父親曾任學校校長，也在政府有關單位擔任要角，後因體制內的經濟整頓遭到波及，被拘禁3年半，期間他的父親不斷申訴試圖平反，終於在6年後重獲清白，因此長達近10年期間應亮和家人被迫多次搬家與轉學，某種程度成了一個不斷遷徙的流亡家庭。

他的早期短片作品《背鴨子的男孩》紀錄一個男孩進城尋找六年不見的生父，其實就帶著些許自傳色彩。他說：「流亡聽起來是一種很政治的概念，或是一種遷移的、物理的概念，其實他是一個比較精神層面的事情，可能從我童年時候就開始了。」

Photo Credit：2018高雄電影節提供

電影作為一種家庭行動：送給孩子

有了小孩之後，應亮開始思索關於自己的生命故事，父輩與自己都經歷了流亡與離散，自己童年時卻苦無機會和父親談論，所有事情都是後來才逐漸理解的。應亮表示新作《自由行》的創作契機就是片尾字卡的「送給孩子」，他希望藉由本片開啟和下一代的對話，從小就讓兒子知道關於自己家庭的故事，也讓自己的兒子參與演出，妻子也飾演片中一角。

應亮當時就和不到兩歲的兒子說，自己正在寫一個劇本，關於兒子以前如何去台灣見外婆的故事。父子之間於焉產生了微妙的默契和連結，兒子隱約理解拍電影是怎麼回事，參與了這部片的誕生過程。後來演員到香港排戲，工作人員籌備等過程他都有參與，甚至和一些工作人員都成了朋友，拍電影於是成了一種以家庭為單位的「行動」。

創作是一種自我對話與治療

《自由行》帶有自傳色彩，應亮自己在電影中化身中國獨立導演楊樞（宮哲飾），楊樞在電影中編寫《九月二十八日・晴》劇本、與演員讀本排戲，出席《我還有話要說》的影展放映等，皆是自身經歷與心境變化的再現、重演與變奏。

應亮認為《自由行》是一個「電影與電影導演的故事」，他其實有意減少自傳色彩，就是為了讓有類似經驗的觀眾產生一些共鳴，然而作為一名電影導演，編寫劇本、準備拍攝佔據他生活裡的大部分時間，無可避免還是將這些片段放入劇本之中，即成一種自我對話與治療。應亮有感而發說，自己曾經在創作路上產生猶豫與自我否定，這幾年對於創作思考地比較清晰，《自由行》成了這幾年對自我的回應與總結。

送給中國獨立電影界的老朋友們

Photo Credit：2018高雄電影節提供 導演應亮

除了送給孩子，應亮也將《自由行》送給自己的老朋友們。移居香港後，應亮雖偶有機會與朋友敘舊，然而因為時間和場合等限制難以深談，他說本片就是給這些朋友的「交待」，讓老朋友們知道自己這六年來的精神狀態與心境變化，如果朋友真的在乎且有興趣，這部片可能比語言直接溝通更有效一些。

他也提到片中主角楊樞身上穿的衣服、背的包包其實都來自中國獨立影展的周邊產品，這些影展在2012年後都被中國政府查禁，都表示楊樞是曾參與中國獨立電影活動中重要且活躍的一位作者、見證者，她穿戴這些遺物般的物件出現在片中，都是重要線索。

電影作為一種行動：牆內泛起漣漪

Photo Credit：2018高雄電影節提供 左起《自由行》演員耐安、導演應亮與演員宮哲。

幾經沈澱與思索，應亮現在覺得：「電影能做出許多政治或直接行動做不到的事情，它帶有感情、能說故事，用虛構的真實來完成對現實的改變，電影所扮演的功能和戰爭中的信號員是沒有差別的。」電影對他而言仍是一種行動，緩慢地對觀眾造成一些改變。

應亮表示《我還有話說》最初其實受到許多中國觀眾的指責與質疑，後來他將全片上傳Youtube，陸續看見「牆內」觀眾的正面評價，發現自己的創作逐漸泛起一些漣漪。

本次《自由行》在韓國釜山的放映也吸引許多中國學生一探究竟，這些學生在映後特別向應亮打招呼，他們也表示關於片中發生的事情其實「從沒聽說過，但還是很願意了解」，這樣積極的學習態度也讓應亮看見了觀眾的不同。

雖然仍有部分觀眾持負面評價，對此應亮表示在中國境內的特殊語境之中，觀眾仍需要時間理解，譬如納粹時期的觀眾可能無法看懂《竊聽風暴》，又伊朗一般觀眾可能也無法全然接受賈法潘納希的作品，一切需要時間。

捍衛台灣自由之可貴

此次《自由行》在台灣拍攝，應亮表示經驗非常愉快，得到各方面的幫忙與支持。他和一些台灣朋友講述本片故事時，發現其實和許多經歷過白色恐怖的家庭並無二致，像是分享了共同的經驗。

《自由行》是一個以台灣為舞台的故事，片名《自由行》不就是追尋「自由」的一趟家族之行？應亮補充說：「儘管對台灣來說（白色恐怖）已成歷史，但也還是可能變成台灣的未來。

如果台灣忘記自己非常重要擁有的自由，不去捍衛它，那麼死去的歷史就會復活，可能就會變成這部電影的故事，如同香港變成無法見面的地方，若台灣也不能見面，就需要尋找第3個地方，那是很可悲的。」

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰