2018高雄電影節國際短片競賽評審後記（上）

高雄電影節已於今年11月落幕，筆者過去5年擔任短片策展人，負責規劃所有的短片競賽與觀摩事宜。今年卸下重擔，不再負責策展工作，轉而以評審身份來看這個與我情牽1800多日的影展。感謝關鍵評論網讓我有這個機會站遠一點，寫下我的評審感言，也算是為過去5年的策展工作以及對於本土與國際短片的觀察做一個小小的總結。

競賽沿革與賽制變化

雄影在賽制方面一直都是逐年微調的。從第一年鎖定「奇幻」、「綠色」兩大主題，到隔年加入不分類最高榮譽的「高雄獎」，然後是「動畫獎」、「台灣獎」及「台灣學生獎」的陸續增設，2018年是雄影國際短片競賽非常關鍵的一年。

首先，是因應新興串流媒體與各大國際影展之間的微妙關係（影片倘若在串流媒體上先行放映過恐將影響未來的影展如坎城、奧斯卡等指標性競賽的參賽權利），行之有年（2014-2017年）的「雄影雲端戲院」APP今年將不再提供服務，雄影短片的重心回歸實體戲院放映。

再來，綜觀過去7年的得獎名單，得主多來自歐陸，雄影為鼓勵生猛、具有原創性的亞洲短片而新增「亞洲新浪潮大獎」，期許自己從「台灣短片基地」進一步朝「亞洲短片基地」邁進——這將會是即將步入20歲的雄影下階段最重要的目標。

最後，有鑑於以往將近70部的入圍名單裡頭，往往多達15-20部為台片，就地主國比例來看確實稍嫌過高，本屆競賽將分成「台灣組」和「國際組」，由初審評審先行選出「台灣組」的20部入圍作品，再從中挑選5-7部片成為「國際組」的台灣入圍代表，讓整個評選制度更為完善。

入圍名單怎麼看

本屆雄影國際短片競賽總計有93國共3千203部作品報名，經5個月的評選過程，最後選出「台灣組」20部及「國際組」45部（含「台灣組」入圍的5部台片）。要選出台灣組的20部片真的不是一件容易的事，我甚至覺得比國際組還難選。

Photo Credit：2018高雄電影節提供 靳家驊《女兒練習題》（A Daughter's Task, 2017）

新銳還是資深？劇情還是紀錄還是動畫還是實驗？5分鐘還是25分鐘？世界首映還是得獎常勝軍？粗礪還是精良？家庭成長還是青春迷惘？類型成熟還是個人特色⋯⋯有太多太多的考量，所以每部片絕對都是歷經紮紮實實的辯論，才被放進來的。

有時候，我會覺得不如就把這份入圍名單當成年度20大台灣短片吧，隨即又覺得這樣的想法和態度失之輕薄，應該說每屆雄影國際短片競賽的台片，其實是要反映出不同評審組成對於該年度本土短片創作的觀察與共識。

在今年雄影國際短片競賽的「台灣組」20部片裡頭，有3部世界首映新片，分別是靳家驊執導的《女兒戀習題》、張立威執導的《一起去天堂》、王傢軍執導的《春分兄弟》，前兩位導演是首度入圍雄影，而《春分兄弟》亦獲得本屆金馬獎劇情短片項目提名。

Photo Credit：2018高雄電影節提供 張立約《一起去天堂》（To Heaven, to Gather, 2018）

其他「台灣組」入圍片幾乎囊括這一年來在海內外大小影展曝光的重要作品，包括許慧如甫在女性影展獲獎且入圍金馬獎劇情短片項目、兼容行為藝術與實驗性質的紀錄短片《臨時工》，甫在台中國際動畫影展獲獎且入圍金馬獎動畫短片項目、紙紮動畫藝術家張徐展的《Si So Mi》，中國流亡香港的應亮所執導的高雄出品短片《媽媽的口供》，還有曾威量以《妹妹》、《海中網》達成雙料入圍，楊婕則以《年尾巴》創下連3年、5部片入圍雄影的傲人紀錄。

雄影國際短片競賽的「國際組」方面，分別選出3部劇情片《妹妹》、《姊姊》、《一起去天堂》、一部動畫《一如往常》及一部紀錄片《鄉愁／餘像》代表台灣參賽，它們必須和來自大洋洲（澳洲，1部）、亞洲（18部，出品國囊括東北亞到中亞、西亞，亦有與台灣合製作品），拉丁美洲（3部）、美國（1部）及歐洲（高達22部）相互競爭。

在「國際組」入選的45部短片中，從劇情、動畫、紀錄和實驗片皆有之，成長與家庭題材仍是多數，但人權與公民議題（性別、難民、環境）相關作品也不少。

Photo Credit：2018高雄電影節提供 劉冠汶《一如往常》劇照

要從海量徵件中脫穎而出，重點不在於世界首映與否、入圍坎城柏林威尼斯與否，也許是在一派老生常談中淬練出新意，或者調度構圖張牙舞爪太過驚喜，當然也可能敘事結構、技術執行和所欲傳達的訊息相輔相成厚實有勁。什麼是好的短片，其實沒有絕對的答案，拍短片應該是為了創作上的自由，無論擔任策展人還是評審，我從看也看不完的海量徵件中，每年總是試著尋找基於自由而生的可敬作品。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰