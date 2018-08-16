敬動畫導演的一生：跟著高畑勳穿越時空，回返「吉卜力」原點（二）

文：綠可頌

吉卜力工作室的創辦元老高畑勳，於今年四月因病離世，享壽82歲。為紀念這位日本國寶級導演的貢獻，今年的桃園電影節特別規劃「紀念高畑勳」單元，挑選的是高畑勳在早期執導的四部作品：《太陽王子霍爾斯的大冒險》（1968）、《熊貓家族》（1972）、《熊貓家族：雨中的馬戲團》（1973）、《大提琴手高修》（1982），甚至還特別選映了被他視為啟發的經典法國動畫《國王與鳥》（1980）。

雖然這位動畫大師在大多數台灣人心目中的印象，還是來自吉卜力工作室的作品，像是《螢火蟲之墓》、《兒時的點點滴滴》、《平成狸合戰》、《輝耀姬物語》等片。然而相比於宮崎駿在全世界的高知名度，高畑勳在吉卜力顯得特別低調。

當宮崎駿的多產與受歡迎撐起工作室營運的時候，高畑勳這位前輩依舊以自己的步調跟喜好拍片：照慣例進度延遲、預算超支⋯⋯ 這位東大畢業的高材生又偶爾不務正業，幫自己喜歡的外國動畫翻譯字幕，或者翻譯自己喜歡的法國文學。個人風格這麼強烈，又耳聞兩人之間時有不合，若他出來「單飛」自立門戶，似乎也不奇怪才對。

Photo Credit：2018桃園電影節 《太陽王子霍爾斯的大冒險》劇照

然而，從高畑勳早期執導的作品脈絡中可以發現，他與宮崎駿的合作及提攜，以及在人文層面對宮崎駿所造成的影響，注定他與吉卜力永遠無法切斷的關係。可以說，沒有高畑勳，那不會造就今日的宮崎駿與吉卜力。這次影展的放映，與其說是高畑勳回顧展，不如說是回到吉卜力的起點，看這間對日本動畫具有重要意義的工作室，是如何在兩位創作者的成長與激盪中，型塑出自我獨特的風格與哲學。

將《國王與鳥》放進放映片單中其實饒富趣味，這部法國動畫在製作上跟高畑勳其實八竿子打不著關係，但由於他實在太喜歡這部片，因此在2006年由吉卜力工作室引進日本發行，並且由高畑勳親自翻譯日文字幕，所以某種意義上，《國王與鳥》也算是他的「作品」之一。

Photo Credit：2018桃園電影節 《國王與鳥》劇照

宮崎駿和高畑勳都認為《國王與鳥》是影響他們甚多的電影，高畑勳曾說過這部片對他的重要性：「如果我沒有看過這部作品的話，說不定也就不會朝向動畫電影這條路走了。」

當年還在東京大學讀法文系的他，特別醉心於法國詩人和劇作家賈克．普維（Jacques Prévert）的作品，而當時動畫導演保羅．葛林莫（Paul Grimault）的電影《斜眼暴君》（La bergère et le ramoneur, 1952）就是由賈克．普維擔任編劇。這部片在1955年於日本上映時，讓高畑勳大受感動，立志要投身動畫界工作，也因此大學畢業後他就選擇進入東映動畫公司，1959年，高畑勳因為這部電影開始了他的動畫職業生涯。

當年《斜眼暴君》的上映其實很離奇，這部改編自安徒生童話《牧羊女與煙囪清潔工》（也是原本的法文片名）的動畫電影其實是未完成版，只是製作過程風波不斷，不但進度嚴重拖延，還花光了公司所有製作預算，製片人在不得已的情況下不顧兩位作者的反對，硬是將這部未完成的作品完成後製工作。

雖然影片獲得了當年威尼斯影展的評審團特別獎，但導演和編劇都認為這個版本跟當初的構想有出入，拒絕為該版本背書。不甘心的導演保羅．葛林莫更費盡心力的在1967年買回該片的所有權，又花了12年的時間重新製作，並在1980年重新上映，改名為《國王與鳥》（Le Roi et l'Oiseau），若以該片1948年開始製作來算，這之間共花了超過30年的時間。

《國王與鳥》被視為法國動畫電影史上的經典，對宮崎駿的影響其實顯而易見，包括片中的空間構圖、垂直線條與顏色運用，還有天馬行空的想像力與幽默感，加上巨大機器人以及動物等角色的呈現，我們可以在宮崎駿的作品中看見他如何使用這些元素。他執導的第一部長片《魯邦三世卡里奧斯特羅之城》（1979）就以重現片中城堡的方式向該片致敬。

Photo Credit：2018桃園電影節 《國王與鳥》劇照

像是鳥兒煽動一群獅子暴動並入侵國王婚禮的場景；以及片尾大機器人放出被關在籠中的鳥兒，並且將籠子擊碎；這些隱喻對剛經歷二戰蹂躪的1950年代，或1970年代冷戰對立下的世界局勢，都具有意味深長的警示性。而要說最能直接展現這種批判性對高畑勳的影響，應該算是他首次執導的長片《太陽王子霍爾斯的大冒險》了！

高畑勳進入東映動畫之後，起初就從導演助手幹起，參與公司製作的幾部動畫電影。1963年，手塚治虫公司製作的《原子小金剛》（1963-66）首次在富士電視台以動畫影集的方式播映，獲得極高的迴響，為了跟上這股電視熱潮，東映動畫開始企劃製作系列影集《狼少年》（1963-65），而高畑勳也因為這次需要大量產出的系列，獲得幾集擔任導演的機會。

在事業逐步有起色的同時，宮崎駿也在這時候進入東映動畫，並且憑著優異的才能獲得賞識，然而要說兩人正式的合作，還是在《太陽王子霍爾斯的大冒險》這部片開始。當時第一次擔任長片導演的高畑勳和作畫監督大塚康生在製作時的開放態度，讓宮崎駿在動畫和故事發展的各個層面都能夠參與討論；這部片可以說是高畑勳和宮崎駿未來50年夥伴關係的起點。

從現在的眼光來看，《太陽王子霍爾斯的大冒險》能夠代表後來宮崎駿在吉卜力的一些創作雛形，特別是他擔任場景設計和部分人物設計的工作，為這個北歐背景的少年冒險故事增添許多浪漫的奇想。但除此之外，整部片的意旨與內涵又是相當尖銳、成人取向的——故事中充滿人性黑暗面的描述、亦正亦邪的角色矛盾、挑撥離間的小人、對政治的厭惡、以及民粹煽動而起的內亂，高畑勳似乎在實踐《國王與鳥》中所做，用動畫隱喻對現實社會的批判。

Photo Credit：2018桃園電影節

高畑勳第一次執導動畫長片，就讓他嚐到職業生涯的第一次低潮

以一部面向兒童觀眾的電影來說，《太陽王子霍爾斯的大冒險》這樣陰暗晦澀的內容其實很不討喜，尤其是片中難以分辨善惡的複雜角色，還有用超現實迷幻意象去呈現人性矛盾與掙扎的橋段，加上許多暴力的展現和暗喻，對當時以成為「日本迪士尼」為宗旨的東映動畫來說簡直超越他們的掌控。

但它的製作是讓公司更頭痛的問題，當時東映的動畫長片製作期約八到十個月，而高畑勳卻花了整整三年時間才完成，製作預算更暴增兩倍，加上上映後票房表現不佳，最後讓東映決定將高畑勳在內的工作人員降職處分。

Photo Credit：2018桃園電影節 《太陽王子霍爾斯的大冒險》劇照

如今《太陽王子霍爾斯的大冒險》被視為日本動畫史上的重要里程碑，特別是它擺脫了迪士尼典範的包袱，讓日本動畫超越兒童卡通的範疇，達到了電影藝術的高度。這部片也許不適合兒童的口味，但對日本動畫影迷來說，絕對是值得一看的代表作。

影展資訊

名稱：第五屆桃園電影節

時間：2018/08/17－08/26

地點如下：

中壢SBC星橋國際影城（桃園市中壢區中園路二段501號5樓）

威尼斯影城 （桃園市中壢區九和一街48號）

桃園 in89 統領影城（桃園市桃園區中正路56號）

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航