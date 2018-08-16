敬動畫導演的一生：高畑勳和宮崎駿的合作與分離（三）

文：綠可頌

《長襪子皮皮》的主角皮皮是個力大無窮的紅髮女孩，還綁了兩根向外直直伸出的髮辮，喜歡穿兩隻不一樣的襪子，帶著一匹馬和一隻小猴子，沒有大人管教，無拘無束的過生活。

高畑勳和宮崎駿相當認真看待這個企劃，兩人除了畫了一系列分鏡表，還親自到瑞典取景做田調，更拜訪了原作者林格倫，希望能取得改編作品的版權。但很可惜，他們最後沒有獲得故事的改編權，不得以只好放棄這個企劃。

Photo Credit：2018桃園電影節 《熊貓家族》劇照

然而，這個構想卻在1972時重啟。當年為了表示中日友好的關係，中國宣布要贈送兩隻大熊貓給東京的上野動物園，在日本引起了一股熊貓熱。高畑勳和宮崎駿等人決定將《長襪子皮皮》的構想，改成一個以熊貓為主角的原創故事，並且將「皮皮」的形象改編成小女孩「心美子」，最後的成果就是《熊貓家族》以及《熊貓家族：雨中的馬戲團》。當時，兩部片是作為哥吉拉電影的開場短片方式放映，迅速獲得廣大的好評，成為他們最成功的電影之一。

現在我們看《熊貓家族》直覺的會將宮崎駿之後的作品《龍貓》拿來對比，而兩部片確實有相當多互相沿用的地方，像是兩者影片開場的標題字幕極為相似的設計，相當程度明示了它們彼此的關係。另外像熊貓爸爸和龍貓都有龐大又圓滾滾的身軀、傻呼呼的暖男性格、以及他們充滿震撼力的超大嘴巴，還有是「心美子」這個角色跟「小梅」的相似性，她們都是精力過剩的小女孩，綁了兩根辮子，而且常常露出白色的小褲褲。

《長襪子皮皮》雖然沒有成功改編，但這個過程卻也開啟了高畑勳在1970年代以歐洲為背景創作的時期。

《熊貓家族》能讓許多吉卜力的影迷發揮「大家來找碴」的偵探力，不只限於《龍貓》，我們時不時就能在他們的作品中發現綁雙辮子的女孩、紅色頭髮，以及開心時就倒立這樣的人物形象，似乎也成了吉卜力的招牌象徵。《熊貓家族》之後，他和宮崎駿轉職到日本動畫公司，拍攝了《小天使》（阿爾卑斯山的少女，1974）、《尋母三千里》（1976）、《未來少年柯南》（1978）、《清秀佳人》（紅髮安妮，1979）⋯⋯等等歐美文學名著改編的動畫影集。

高畑勳和宮崎駿之間，也建立了前者負責執導，後者創作畫面構成這樣的合作模式，也是他們最密切合作的時期。

風格的成形：《大提琴手高修》

1980年代起，宮崎駿在高畑勳的電影中不再扮演劇本或設計主創的角色，他在東京電影新社製作的《小麻煩千惠》已經沒有宮崎駿的影子，但要說最能展現高畑勳個人風格的作品，還是以《大提琴手高修》為代表。該動畫改編自日本文學作家宮澤賢治的同名童話故事。

在這之前《大提琴手》也曾多次被改編成動畫、戲劇、漫畫等形式，而這個企劃原本是躺在Oh! Production工作室的候補專案，卻引起高畑勳相當大的興趣。他親自為電影編寫劇本，並專注每一部分的細節，花費五年的時間才完成這部63分鐘的影片。

故事描述一位鄉間小鎮的大提琴手——高修，因為一直演奏不好而被團長責罵，沮喪的他每天回家苦練琴藝至深夜，卻在練習的時候屢屢被各種不同的小動物打擾，這些小動物假意要請求高修的幫助，實際上卻慢慢影響了高修演奏的技巧。這樣樸實簡單的內容，沒有大起大落的戲劇衝突，只隱含了深沈的寓意，卻預告了高畑勳未來要用動畫訴說什麼樣的故事。

這部幾乎是以音樂動畫來呈現的影片，卻不僅僅展現音樂的律動，雖然它將貝多芬的《田園交響曲》影像化的技巧讓人屏息，但人物的情緒與成長讓音樂帶來的變化，其實更具有張力。小動物們在跟高修互動時用音樂來回的呼應與互動，其實都在教他感受自然聲響的重要性，而這些都不是照本宣科的死練就能領悟的。事實上，高畑勳之後的作品，都圍繞著類似的主題：對自然的嚮往、對現實的反思、對生命的體悟、對情感的珍惜。

《大提琴手高修》被視為宮澤賢治作品改編的電影中最成功的一部。也許就是像高畑勳這樣的導演，才能詮釋宮澤賢治這樣的作者。

當年在農業學校教書的宮澤賢治，在而立之年卻毅然決然要成為一位農夫，找了一塊荒地一個人開墾種植。這樣的衝動，好像《兒時的點點滴滴》（1991）的妙子，一個在都市長大的女孩，最後選擇轉身投奔鄉村生活一樣。箇中道理，就要靠觀眾尋著脈絡去領會了。

Photo Credit：2018桃園電影節

回顧高畑勳早期的創作脈絡，從1959年進入東映動畫，一直到1985年創立吉卜力工作室，這之間26年的光陰，對於一個導演的風格與個性的成形，也足夠時間雕琢了。

吉卜力成立的時候，原本在動畫創作路上的難兄難弟，一瞬間宮崎駿乘著飛機飛了起來，而高畑勳卻選擇循著自己的步伐，讚嘆自然與土地帶給他的感悟。對於身為影迷的我們來說，能夠獲取創作者們帶給我們的啟發與養分，便是他們留下來的最珍貴資產。謹以此文，紀念高畑勳導演，為動畫與電影史做出的貢獻。

影展資訊

名稱：第五屆桃園電影節

時間：2018/08/17－08/26

地點如下：

中壢SBC星橋國際影城（桃園市中壢區中園路二段501號5樓）

威尼斯影城 （桃園市中壢區九和一街48號）

桃園 in89 統領影城（桃園市桃園區中正路56號）

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航