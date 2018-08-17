以性與暴力為顛覆武器的若松孝二與《狂走情死考》、《二度處女GOGOGO》

文：謝璇

若松孝二（1936-2012），與寺山修司、大島渚、神代辰巳齊名的日本情色電影大師，自1963年《甜蜜的圈套》（甘い罠）問世開始至意外逝世前，執導百餘部電影作品，其中包括大量的粉紅電影（Pink Film／ピンク映画，日本於70年代盛產的軟調色情片），亦有「粉紅電影界的黑澤明」之稱，形容其產量之豐富。逐漸打開國際知名度的起點，則為入選柏林影展的《牆中秘事》（1965），以及打進坎城影展的《被侵犯的白衣天使》（1967）、《性賊》（1970），以及監製之《感官世界》（大島渚，1976）。

高二就輟學的青少年，離開家鄉宮城縣流浪東京，打工難以餬口遂加入黑道混幫派維生，怎麼成為電影導演？1957年，21歲的若松孝二因收保護費被逮補，判拘禁半年。若松出獄後，轉職擔任電視台的助理導演，但因在片場毆打製片而遭革職。真正讓若松有機會拿起導筒的，仍是1960年代粉紅電影的逐漸興起。

若松製作成立：性與暴力，1969

1965年以若松孝二為首的「若松製作」（若松プロダクション／若松Production）成立，集結其後合作最緊密的夥伴足立正生等人，雖原以製作粉紅電影為首要目標，在日本電影大廠日活於1970年代起大量製作粉紅電影後，若松製作逐漸將製作核心轉為以「性愛」為主題，遠離標榜粉紅電影的路線；若松孝二亦開始逐年穩定且大量創作，以《牆中秘事》為其作者導演身份之始。

粉紅電影的製作原則似乎根植若松孝二心中：低成本、拍攝天數極短。《狂走》、《處女》兩部作品的表現手法仍是若松式的性與暴力，各自回應或遷入的事件則距離影片完成皆驚人地近期。同樣於1969年9月於日本上映，《狂走》片頭回應，且引用的歷史畫面出自發生於同年一月的「東大安田講堂事件」。

《處女》結尾穿插的好萊塢女星莎朗．蒂（Sharon Marie Tate，1943-1969，羅曼．波蘭斯基前妻）則是當年8月8日才不幸於家中慘遭謀殺。在《處女》故事接近尾聲之時，反覆穿插的莎朗．蒂相片以及其與波蘭斯基合照，明確在本片遷入該事件。莎朗死後月餘，《處女》即上映。

《狂走》作為若松孝二作品中政治意味最為明確的作品之一，以「東大安田講堂事件」為起點，直指警察濫權暴力的批判性濃厚。起於1960年代的安保抗爭，失敗告終之後，於1960年代後半掀起了第二波浪潮。

1968年起在日本各大學校內組成的學生社團「全學共鬥會議」（全共鬥），同年東大全共鬥為抗議抗議大學醫院剝削實習醫生，多次以佔領安田講堂為抗爭方式，隔年一月校方卻開放武裝警察進入校園暴力驅逐學生，造成流血事件。《狂走》便以東大安田講堂事件的紀實錄像開場，蒙太奇穿插多顆男性臉部特寫，著重強調在國家機器暴力打壓之下，憤怒的青年世代驚惶、受虐的臉孔：

主角左兵登場。畫面轉為彩色，逃出警方武力鎮壓的左兵，在街頭毫無終點地前奔，不時回望是否有追兵。在若松的作品中，女性通常是直面暴力（性暴力）的角色；然在《狂走》則以頭破血流的脆弱男性開場，揭示本片的政治批判意涵，直挑警方以及背後的國家權力，立意明確。

Photo Credit：2018桃園電影節 《狂走情死考》劇照

甫受「運動傷害」的左兵回到家中，則接連面對身為警察的兄長。在此，對於權力關係的批判則更推向人際階級層面。兄弟位階在上的兄長再被賦予警察的無形權力，兄長在教訓小弟時所言「這不是暴力，是愛的鞭策」點出暴力控制的反智與荒謬。這場雄性動物相殺的鬥爭，則休於一個奪槍的女性。大嫂袖里一槍射殺兄長，左兵攜袖里一路逃亡。遠離暴力核心，在漫天大雪的北海道小樽尋找溫柔鄉，其實也是太過青春或天真的寓言。

若松的鏡頭底下盡是被強姦、輪暴的女性，在大銀幕上可以看見的是被凌遲的女性身體，隱藏其後的則是男性陰莖。男人的陰莖與警察的槍在《狂走》中明確結合唯一，此無疑亦是繼承「槍枝象徵陰莖—權力」的敘述。 向來都是被陰莖插入同時被權力凌遲的女性，奪去了槍枝，宛如握有陽具，直直刺進男性身體，權力關係在一瞬間獲得翻轉。

但「大嫂弒兄」是否即宣揚了「推翻霸權」的理想性？相互愛慕，但在兄長眼下一直壓抑著慾望的左兵與袖里，在拔掉一根陰莖之後，終究仍是重複性愛中的俗套：男攻女守。以性交體位來說，男性總是在上，女性在下接受（或被迫）陰莖插入。

或許在左兵與袖里的親密關係之中，性在此成為互表愛慾的渠道。但在兩人衝破倫理、鄙棄位階的激情之中，性交仍然蒙上兄長的陰影。在無數次的肉體交合間出現的兄長的身影，讓在此原本能更加表現愛慾佔有且溫馴的陰莖，不斷被提醒暴力的本質。甚或不時回顧兄長在與袖里性交之間於耳邊的話語盡是接近「強制受精，想要孩子」的強烈要求而非愛情。權力階級，仍舊。

Photo Credit：2018桃園電影節 《狂走情死考》劇照

看似浪漫逃亡的左兵與柚里，糾結恐懼、罪惡感與肉體交歡的出逃，至北海道的海邊則踏入另一則政治寓言。漫天冰雪卻一絲不掛的少女遭幾名男性無情追打，懲罰女性因為愛上外人而離開村莊，依照禮俗要讓男性每人鞭打17下、以海水淨身；外人男子則需吃雪17天。抹上色情、獵奇色彩的暴力，與在海邊大喊「人權、安保法、反美國」對照，縱使在世界盡頭，權力遊戲與政治規則亦若是。

1969年已是安保抗爭第二波再次失敗之時，激情催使二人逃亡尋找自由，面對從來未被打敗的兄長出現，激情的《狂走情死考》，除了不斷提示權力、暴力與抵抗，終究面對抗爭無果的失落與落寞。

相對而言政治意味退為氛圍的《處女》，開場鏡頭與《狂走》形成強烈對比。《處女》的開場特寫鎖定掙扎的女性臉孔、正被揉捏的女性腰部，這是17歲的少女波波的登場——她「又」被強姦了。在第二度被輪姦的翌日早晨，少女波波以近乎抽離的語氣自白：

「8月8號的早晨，我又被強姦了。」從頭到尾在旁觀看的少年，與少女兩人在同一棟樓裡，上下穿梭，在尋死之前回顧才正青春的自己，即經歷的慘痛性暴力，狂亂而厭世、黑暗又浪漫的詩意與性。

Photo Credit：2018桃園電影節 《二度處女GOGOGO》劇照

《處女》中呈現青年男性與女性面對性暴力截然不同的反應。少年住在那棟樓裡，他的父親是管理員，他是個懷有文學夢但從未出版的青年詩人。租下大樓一間房的兩男兩女打算鎮日濫交，被青年發現之後對其施以強制性交。身心受創的青年舉刀砍殺四人，殺人一舉也成為全片鮮豔全彩的畫面。對於青年而言，性是奪去生命的武器。

被強姦——輪姦的少女則自我厭惡式地走向另一個極端。又被陰莖強制插入的17歲少女，在日出時看著自己落紅的下體，不合理的二度破處是生的象徵，順著陰道流出的處女膜，是她活著的證據。少女央求其中一名強暴犯殺了她。

施予女性的刺殺使用的並非利刃而是陰莖，但巧妙地，插入女性身體的陰莖而在性暴力進行的同時將女性身體是為投胎、孕育生命的通道。發生在女性身上的性暴力，總是生的開始。

Photo Credit：IMDb

《處女》將強姦玩味出生死兩極的層次，雖以自我了結告終，青年男女在一躍而下之前仍以浪漫又自毀，而且無性又純潔的方式相互愛憐。青年為她再次舉刀砍殺另一批糜爛的青少年，且不因她的獻身（示愛）挺起陰莖，而是追隨赴死。

彼時學運的激情剛退，青年各個負傷，還來不及復原。《處女》中的糜爛青年或許指向毀滅，必然頹喪，然亦可能點燃綺麗、詭迷，只有青年之軀能乘載的奇情和暴力的美。若松仍以性為語言，愛為內核，永遠站在抵抗的那一邊。當然，也警世了一下吸食稀釋劑會造成青年糜爛。

影展資訊

名稱：第五屆桃園電影節

時間：2018/08/17－08/26

地點如下：

中壢SBC星橋國際影城（桃園市中壢區中園路二段501號5樓）

威尼斯影城 （桃園市中壢區九和一街48號）

桃園 in89 統領影城（桃園市桃園區中正路56號）

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航