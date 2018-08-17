關於陳舜臣：寫出《憤怒的菩薩》的傳奇作家

文：路那（重大歷史懸疑案件調查辦公室 ）

一、誰是陳舜臣？

陳舜臣這個名字，在 1990 年代的台灣書市上，曾經興起一股小小的旋風。彼時， 遠流出版社在「大眾心理學全集」的成功中，發掘了台灣的閱讀大眾對於此類淺顯易懂，又好實際操作的書籍需求。很快地，在當時的總編輯周浩正的策劃下， 遠流推出了「實用歷史叢書」。書系的第一本，為陳文德《曹操爭霸經營史》——這個書名可說完全凸顯 了此書系「以歷史為商戰之鏡」的理念，因而也迅速地受到熱烈的歡迎。該系列書籍一本一本的出，閱讀大眾也一本一本的買。其熱銷的程度，讓當時仍只是個小學生的我，都不由自主地被吸引住了——而我看上的， 就是陳舜臣獲得吉川英治獎的大作，《諸葛孔明》。

對我來說，《諸葛孔明》是相當新穎的一個閱讀體驗。在此前，我討厭死「名人傳記」這個文類了。原因無他，小時候讀到的都是淨化版的名人傳記，於是充斥著一些專心洗白的故事，實在無聊至極。但《諸葛孔明》不同。它寫孔明的聰慧，也寫孔明的無奈，而我印象最深刻的，是它以戰略（或者說風險管理）的角度，分析了諸葛一家散居三國的利弊——至少會有一支血脈存活下來。

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雖然無法確認這樣的分析是否正確，但卻比「諸葛家三兄弟分別受到三國君王的賞識，無以為報，而願意四散各地」聽起來要更有道理些。奇怪的是，我這麼喜歡這個作家，但卻對1994年7月底遠流邀請陳舜臣夫婦返台的事情沒什麼印象，當時甚至也完全不好奇於作家的身分與身世。現在回想起來，實在讓人覺得不可思議。

然而，這樣的症狀好像不只在我身上發生。儘管有了一個熱鬧的「陳舜臣年」，而陳舜臣的作品在台也穩定的出版了好一陣子，但台灣人的目光，卻並未因此停住在這位具有台灣背景的作家身上太久，也從未好奇他的背景是否是一代台灣人的縮影，而是慢慢地開始越過他，朝向更熱鬧的地方望去。等到我在大學時讀到陳舜臣的推理小說，才赫然發現，好像已經沒有什麼人記得他了。

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幸好，時代是善變的，浪頭永遠指不定會朝哪個方向翻轉。在20多年之後，源於台灣人對自我歷史的追尋，陳舜臣與他的作品終於又重新回到我們的視野之中。這時，我才赫然發現，原來陳舜臣雖然在神戶出生，他的祖籍卻是在新莊，並且曾在新莊居住一段時間。而生於1924年的陳舜臣，年紀其實與我阿嬤相差不遠——在發現這一點的瞬間，我對於這位曾獲直木賞的台裔作家的好奇也達到了最高點：他經歷過些什麼？他對他所經歷的時代有什麼樣的想法？有更多像他一樣的人嗎？

二、陳舜臣這個人

在神戶出生的陳舜臣，父親與祖父都和日本的淵源頗深。根據陳舜臣在半自傳小說《青雲之軸》中的說法，祖父陳恭和在明治時代曾到日本做生意，而其父陳通則是接受神戶榮町一間日本貿易商的招聘而前往日本的。由於這家貿易商的主要商業對象是中國與東南亞各地的華人公司，因而往來的文書使用的都是當時稱為「漢文」的淺近文言文。之後，陳通在原東家的鼓勵下自立門戶，以海產貿易商的身份，開設「泰安公司」。也因此，後來舉家搬遷到神戶定居。因此，對於陳舜臣來說，新莊比起故鄉，可能更接近原鄉吧？

作為商家之子，陳舜臣高中就讀了「第一神港商業學校」（今神戶市立神港高等學校）。但上面有眾多兄弟的他，在無需繼承家業的狀況下，大學選擇了就讀大阪外國語學校（現大阪大學外國語學部）印度語學科，專攻印地語和波斯語。1943年畢業的他，原本已然踏上了學術之路。然而，隨著二戰的結束，台灣人不再具有日本籍的身分。這個對多數台灣人來說的好事，對於打算在日本追求學術成就的陳舜臣而言，卻是令人錯愕的打擊——彼時的日本，尚不接受外籍教師。

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學術之路嘎然中斷的陳舜臣，只好認真思考未來還有什麼樣的選擇。1946年，由於弟弟陳敏臣想要回台灣考取大陸公費留學，因此還在思考未來的陳舜臣，就這樣隨著弟弟為到許久不見的故鄉。外語能力優異的陳舜臣，很快地就在新成立的新莊中學找到了教職。然而，1947年二二八事件的爆發，讓原本可能想著從此定居故鄉的陳舜臣，毅然而然地選擇返回日本定居，回到家族公司任職。

在了解陳舜臣的家族移居史與其的軌跡後，我赫然意識到，他們的生活，其實正是當年一部份海外台灣人的縮影。而原來「華僑」的概念，比過往中華民國史觀下的既定解釋要更複雜：

有戰前就到日本定居的「台僑」，有戰後才到日本定居的「台僑」，也有輾轉流離，從中國到台灣最終落腳日本的「華僑」，更有從未接受過中華民國政府統治的「中僑」⋯⋯那牽涉到許許多多不一樣的生命史。神戶是日本華人聚居地前三名的都市，因而在各種不同生命史的情境之下，產生了各式各樣的立場——而那還僅僅是華人之間。

在神戶這個移民眾多的城市中，同樣不乏歐美與中亞、南亞的族裔。勢力的傾軋與概念的交鋒，對於擁有學者之眼，而從小在商業之家長大與就業的陳舜臣而言，或許在很早的時期，就已深深地理解了人世間的變幻無常與無奈滄桑。

三、作家：陳舜臣

然而這樣的思索，要到了將近十年之後，才在看護生病女兒的過程中，透過推理小說這個載體而浮現出來。他筆下的主角，是在已年過50，在神戶開了料理店「桃源亭」，與妻女安靜度過人生的陝西華僑陶展文。懂得料理、拳法與中醫的陶展文，個性溫和。但在這層溫和之下，是久經人世的智慧。若是出現在你我身邊，應該是個親切，卻也讓人看不太透的大叔吧！

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兼具細膩的時代描寫與紮實詭計的《枯草之根》，不僅榮獲第七屆江戶川亂步獎，更被名家木木高太郎譽為「即便在歷屆的亂步賞作品中，都是第一的佳作」。此後，陶展文成了陳舜臣筆下少有的系列偵探，而我們也透過稍後的《三色之家》，不無訝異地發現這樣一個溫和的中年大叔，在年輕時竟也曾是意氣風發的熱血青年。然而他不僅以此為滿足。1967年，以推理作家聞名的陳舜臣，發表了歷史小說《鴉片戰爭》，並掀起了更大的浪濤。

1969年，陳舜臣以《青玉獅子香爐》獲得第60回的直木獎。隔年，以《再見玉嶺》和《孔雀之道》兩作並列獲獎的形式，奪得了第23屆日本推理作家協會獎。這使得他成為日本文學史上首位獲得亂步獎、直木獎與推理作家協會獎的三冠王得主。這個稱號，直到1999年，才出現第二位後繼者桐野夏生。

成為三冠王後，陳舜臣獲得更多錦上添花的獎項。1971年，他以《鴉片戰爭》獲「每日出版文化賞」、1974年獲神戶市文化獎、1976年以《敦煌之旅》獲以獎勵散文為主的「大佛次郎賞」。最終，在1992年，日本政府有鑑於陳舜臣的文藝成就，頒給他勳三等瑞寶章。

這樣輝煌的文學生涯，是偶然抑或是必然？對於出身商業世家的陳舜臣而言，策略於他來說，或許已經是近乎本能的思考。

回顧自身的文學生涯，他曾自剖其之所以選擇推理小說作為進入文壇的敲門磚，除了因做學問和推理相當類似外，也在於推理小說本身具備的市場性。而他的作品，一直以來也致力於結合兩者——他的推理小說或隱或顯，總是充滿了歷史的氣味，而他的歷史小說呢，則不吝於給出對人物行為的可靠推斷。而有鑑於陳舜臣的語言能力——至少有日文、中文、文言文、英語、印地語、波斯語這幾種——他的史料來源之廣博，也殊為少見。種種優勢，使得陳舜臣的歷史小說能在史料完備的狀況下，開展出觀點獨特而又引人入勝的故事。

時間：2018/8/18、8/25，每週六21:00

頻道：公視主頻、「公視+」OTT平台

影展資訊

名稱：第五屆桃園電影節

時間：2018/08/17－08/26

地點如下：

中壢SBC星橋國際影城（桃園市中壢區中園路二段501號5樓）

威尼斯影城 （桃園市中壢區九和一街48號）

桃園 in89 統領影城（桃園市桃園區中正路56號）

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰