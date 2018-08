《激情之時》我們未必都明白當下拍到什麼

文:蔡世宗

1960年代,世界局勢混沌不明,68年尤是動盪,大大小小的青年運動席捲了全球。影片《激情之時》(In the Intense Now)揉雜了諸多類型之視覺檔案:家庭電影、紀錄片、新聞片、靜照、廣播,來回探1968年幾個重要事件,像是捷克的布拉格之春、巴西的抗爭、中國的文化大革命⋯⋯

然而佔影片最大篇幅者則是法國五月的學生與勞工運動,50年來,對於這些運動有著各式各樣的敘述與評價,展現出這些事件本身難以一言蔽之的複雜性以及尚未釐清的遺緒,不過,面對這些歷史材料,導演沒有選擇去建立一個客觀的論述體系,反而採用主觀的視角切入,在歷史的縫隙中,帶出一段個人記憶與歷史之間的對話。

導演若昂.莫雷拉.薩勒斯(João Moreira Salles)於1962年出生於巴西的里約熱內盧,1964年隨家人移居巴黎,哥哥是劇情片導演華特.薩勒斯(Walter Salles),知名的作品有《革命前夕的摩托車日記》,而若昂則專注於紀錄片的創作。

若昂2007年的作品《Santiago》獲得巴黎真實電影節的大獎,也就在製作《Santiago》過程中,他找到了許多童年時的家庭影像,在膠捲堆中無意間發現了母親以前拍的16mm膠捲,影片記錄了她於1966年十月的中國旅程,旅行的期間,文化大革命已浩浩蕩蕩的展開近半年時間。

這段與歷史重大事件的交會,觸發了導演,而在閱讀了她的旅行札記之後,有了創作的念頭,他開始研究起1960年代,閱讀相關書籍與回憶錄,後來甚至聘雇了一位研究者來協助他搜集相關的影像檔案。

十多年後,薩勒斯決定將這些發現、研究、檔案都收束在《激情之時》。影片沒預先寫下的腳本,面對視覺檔案的龐雜,加上個體記憶與歷史的並存,薩勒斯在剪接台上反覆翻攪素材的過程中,慢慢摸索出影片該有的模樣,他採取的敘事策略在開場的片段亦清楚地揭示。

開場第一個展示在觀者眼裡的影像,彷彿是公路電影的一幕,角色已抵達敘事空間,我們不經意已經和白衣女子置身於一趟旅程之中,緊接著就要上路,給予影片一種趨向未知、冒險的味道,而在接續的影像裡,觀者隨著影像前往六零年代的捷克、巴西、中國,不僅僅跨越地域,也跨越了時空,更強化了旅行意象,在此,薩勒斯與觀眾達成溝通,暗示了一個非線性的敘事。

當這些「主觀」的家庭電影與「客觀」的歷史事件檔案並置,影像的位階似乎同時消解了,也許可以說,薩勒斯試圖解放家庭影像,創造出影像的平等性,而母親的16mm影片,也的確在全片扮演極關鍵的角色,與其他運動的檔案映像產生如鏡像的關係,彼此相互映照,譬如,母親在目光放在跳舞女孩的姿態上,下一段法國五月運動時,畫外音也聚焦在丟石人的姿態,既平行又連動的關係,隱約帶出文革與毛主義對於1960年代革命風潮或深或淺的關聯。

再進一步看,這些家庭影像的使用並非僅作為敘事的隱喻。畫外音首次出現:「我不認識這些人,我只知道影像呈現了什麼」,導演透過畫外音的使用,展示了他對於影像的態度,緊接在巴西的家庭影片中進行了示範,畫外音說道:「當女孩前進時,保母退後了,她不是家庭的一份子,她將成為背景的一部份」,「攝影機非刻意地展現出這個國家的階級關係」,看似明亮、溫暖的影像中其實並不單純,可能夾藏拍攝者意想不到的冷冽、訊息,儘管家庭影像不為記錄歷史而拍攝,記錄下的影像還是可以是社會性的。

影像看起來彷彿不起眼,但事實上並非如此,導演引用法國導演克里斯.馬克(Chris Marker)的話,指稱:「我們未必都明白當下拍到什麼」(We don’t always know what we’re filming)。