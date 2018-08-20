《激情之時》我們未必都明白當下拍到什麼

文：蔡世宗

1960年代，世界局勢混沌不明，68年尤是動盪，大大小小的青年運動席捲了全球。影片《激情之時》（In the Intense Now）揉雜了諸多類型之視覺檔案：家庭電影、紀錄片、新聞片、靜照、廣播，來回探1968年幾個重要事件，像是捷克的布拉格之春、巴西的抗爭、中國的文化大革命⋯⋯

然而佔影片最大篇幅者則是法國五月的學生與勞工運動，50年來，對於這些運動有著各式各樣的敘述與評價，展現出這些事件本身難以一言蔽之的複雜性以及尚未釐清的遺緒，不過，面對這些歷史材料，導演沒有選擇去建立一個客觀的論述體系，反而採用主觀的視角切入，在歷史的縫隙中，帶出一段個人記憶與歷史之間的對話。

導演若昂．莫雷拉．薩勒斯（João Moreira Salles）於1962年出生於巴西的里約熱內盧，1964年隨家人移居巴黎，哥哥是劇情片導演華特．薩勒斯（Walter Salles），知名的作品有《革命前夕的摩托車日記》，而若昂則專注於紀錄片的創作。

若昂2007年的作品《Santiago》獲得巴黎真實電影節的大獎，也就在製作《Santiago》過程中，他找到了許多童年時的家庭影像，在膠捲堆中無意間發現了母親以前拍的16mm膠捲，影片記錄了她於1966年十月的中國旅程，旅行的期間，文化大革命已浩浩蕩蕩的展開近半年時間。

這段與歷史重大事件的交會，觸發了導演，而在閱讀了她的旅行札記之後，有了創作的念頭，他開始研究起1960年代，閱讀相關書籍與回憶錄，後來甚至聘雇了一位研究者來協助他搜集相關的影像檔案。

十多年後，薩勒斯決定將這些發現、研究、檔案都收束在《激情之時》。影片沒預先寫下的腳本，面對視覺檔案的龐雜，加上個體記憶與歷史的並存，薩勒斯在剪接台上反覆翻攪素材的過程中，慢慢摸索出影片該有的模樣，他採取的敘事策略在開場的片段亦清楚地揭示。

離家，與陌生相遇（Defamiliarisation）

Photo Credit：2018桃園電影節提供 1968年五月風暴的核心象徵學運領袖Daniel Cohn- Bendit

開場第一個展示在觀者眼裡的影像，彷彿是公路電影的一幕，角色已抵達敘事空間，我們不經意已經和白衣女子置身於一趟旅程之中，緊接著就要上路，給予影片一種趨向未知、冒險的味道，而在接續的影像裡，觀者隨著影像前往六零年代的捷克、巴西、中國，不僅僅跨越地域，也跨越了時空，更強化了旅行意象，在此，薩勒斯與觀眾達成溝通，暗示了一個非線性的敘事。

某個程度而言，這些家庭電影的影像也都脫離了原生作品與脈絡，身份無可辨識，彷彿離家在路上遊蕩的Stranger，自「家庭」出發，迎向世界。

當這些「主觀」的家庭電影與「客觀」的歷史事件檔案並置，影像的位階似乎同時消解了，也許可以說，薩勒斯試圖解放家庭影像，創造出影像的平等性，而母親的16mm影片，也的確在全片扮演極關鍵的角色，與其他運動的檔案映像產生如鏡像的關係，彼此相互映照，譬如，母親在目光放在跳舞女孩的姿態上，下一段法國五月運動時，畫外音也聚焦在丟石人的姿態，既平行又連動的關係，隱約帶出文革與毛主義對於1960年代革命風潮或深或淺的關聯。

「離家」上路，也令人聯想那些走上街頭的抗爭者，他們亦離家試圖打破框架的束縛，解放所有階級的禁錮。而開場段落這些家庭影像既有的親密質地，亦使得觀看者容易進入。

Photo Credit：2018桃園電影節提供

觀看的姿態

再進一步看，這些家庭影像的使用並非僅作為敘事的隱喻。畫外音首次出現：「我不認識這些人，我只知道影像呈現了什麼」，導演透過畫外音的使用，展示了他對於影像的態度，緊接在巴西的家庭影片中進行了示範，畫外音說道：「當女孩前進時，保母退後了，她不是家庭的一份子，她將成為背景的一部份」，「攝影機非刻意地展現出這個國家的階級關係」，看似明亮、溫暖的影像中其實並不單純，可能夾藏拍攝者意想不到的冷冽、訊息，儘管家庭影像不為記錄歷史而拍攝，記錄下的影像還是可以是社會性的。

影像看起來彷彿不起眼，但事實上並非如此，導演引用法國導演克里斯．馬克（Chris Marker）的話，指稱：「我們未必都明白當下拍到什麼」（We don’t always know what we’re filming）。

解構神話

1960年代的抗爭運動裡，或多或少留下一些象徵集體記憶的影像，如同在開場段落裡的揭示，影像未必如人們想像的那樣純真，而因「我們未必都明白當下拍到什麼」，在面對過去的檔案影像，處在「現在」反而擁有一個距離再去觀看，薩勒斯即利用此「後見之明」的視野，帶領觀者走上過去的街頭，重新去凝視那「激情之時」。

Photo Credit：2018桃園電影節提供

首先，他把目光放在1968年五月風暴的核心象徵學運領袖丹尼爾．孔本迪（Daniel Cohn- Bendit)。孔本迪在運動期間，被塑造成學運領袖的形象，尤其在孔本迪和他的夥伴上過電視談話節目後，年輕的臉孔加上雄辯滔滔、無懼權威的形象馬上傳送到觀眾眼中，甚至改變了大眾對他們的看法，加上幾張經典照片流傳，更鞏固孔本迪的於運動中的代表性。

然而，對於一個宣稱無中心的運動以及推崇無政府狀態的反抗者，這卻是一大諷刺，不可否認的是－攝影機－尤其是大眾傳媒的攝影機，會本能地去尋找最有魅力的人物拍攝，不過在攝影機前的人，是否有無意識又是另一個問題，薩勒斯去呈現這個矛盾的做法是，以孔本迪對孔本迪。

在柯本迪上電視的影片後段，薩勒斯檔案影像的聲量拉低，直接覆蓋上自己的聲音，他引述孔本迪對此事的回憶，坦承在現場時，他是有意識地去扮演自己，在攝影機前進行表演，並說「電視就像劇場一般」。

自我揭露他與攝影機（媒體）之間的共謀關係，如此的共謀關係，在他接受雜誌資助前往柏林的事件更加地深刻，他以自身抗爭者與領袖的形象作為交換，導演在雜誌封面出現前，連續放了三張同一場景但不同角度的照片，暗示孔本迪不過是一個被媒體擺弄的演員。

Photo Credit：IMDb

接著在影片的第二部分，在捷克、巴西、法國三地的運動事件中，薩勒斯嘗試再提出另一個運動影像的問題。在影片第二部分的氛圍相對沈重，導演呈現了幾段運動中的悲劇性事件的紀錄影片，這些影片都記錄了在各個運動中失去生命的青年，形式上也有高度的一致性，通常會有遠景鏡頭，竟可能將人群置入景框之中，攝影機時而自高點俯拍遊行隊伍，時而在隊伍中，鏡頭的焦點總是參與遊行的群眾，以及人們圍繞著靈柩的畫面。

導演企圖創造出壯觀盛大的場面，結果卻是逝去的年輕生命被化約為符號，留下的是一幅集體受難者的肖象，換句話說，個體生命服膺在對運動的理想下，個人的生命史遭排除於影像之外，藉由接近宗教儀式的氛圍下，將其封聖作為精神圖騰，創造「不朽」，而此刻，意識形態是否已凌駕了影像蘊含的歧義與異質性？

從「不朽」到「人」

我們將目光轉到薩勒斯母親1966年所處的中國，透過她的影片，可清楚地看見無所不在的毛澤東的圖像，不論是在廣場前巨幅的肖像畫，或者是大批群眾簇擁的照片，宗教感更加地濃厚。而導演透過引述一段小說人物的話語，表達了觀點，該人物是一位近中年的毛主義者，他提到一張毛澤東年輕在書桌前，提筆寫作的照片，他希望照片裡的毛澤東寫的不是他的政治或是哲學宣言，而是詩句：

「別夢依稀咒逝川，故園32年前」，毛主義者說：「我希望是這首詩，因為詩句透露出毛澤東的人性面」，因為在這首詩句中，毛澤東意識到「時間」的存在。

Photo Credit：2018桃園電影節提供

而薩勒斯回應了小說人物的祈願，施展電影的魔法，決定讓「時間」介入永恆，薩勒斯在毛澤東的照片後，接上同一場景的動態影像，接著一系列毛澤東的記錄影像開始快速轉動，而該詩句則疊印於畫面上，創造出生命流逝的蒙太奇，同時間畫外音朗讀了詩句，將時間銘刻在毛澤東的影像上，在時間起了作用之下，轉眼間毛澤東從年輕人變為老翁，也從不朽走下，變成人，回到人的位置。

佔領影像

整體來看，影片並不特別著眼於抗爭、革命的失敗或成功，反而去強調人身處於前所未有的激情時空下、巨大的陌生經驗時，面對真實的局限性，因此他側重在觀看的姿態，而且是一種回看的姿態，試著趨近影像，越過表面，竭盡所能地去探索景框各個角落，去突顯真實的悖論以及影像的複雜性。

紀錄片回到「人」的存在本質與位置上，這也間接地去肯定了電影媒介存在的重要性，如同高達所說：「為了看見，就要拍下」(Pour voir, il faut filmer)，而在檔案影像的使用上，導演也試圖去改變影像既有的視覺體制，並非以再現為前提，影像既非應和故事的填充物，也並無淪落為歷史的證物，而為了忠實轉譯影像，必要時「佔領」影像，甚至不惜扭曲它，使用「定格」、「倒轉」或「快轉」的手段，丟棄既有的框架，取得影像的詮釋權。

回家

影片的尾聲，是一段由定鏡拍攝的黑白影像，工廠大門開啟，許多人紛紛步出，這是盧米埃兄弟的1895年的《離開工廠》，「離開工廠」是五月風暴所許諾的理想圖像，工人下班，獲得自由，準備回家，是否薩勒斯對於未來仍舊有所期許？或是在他眼中，即使電影誕生的一刻，影像早已世故，我們不能掉以輕心，同樣要用心觀看，去仔細的挖掘？又或許，只是單純地對於第一個電影檔案、第一部家庭電影，還有對持攝影機的人的致敬？

影展資訊

名稱：第五屆桃園電影節

時間：2018/08/17－08/26

地點如下：

中壢SBC星橋國際影城（桃園市中壢區中園路二段501號5樓）

威尼斯影城 （桃園市中壢區九和一街48號）

桃園 in89 統領影城（桃園市桃園區中正路56號）

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航