《噩夜絕歌》與《追緝馬尼拉》：犯罪電影凝視下的馬尼拉

文：賴奕諭

第一次拜訪馬尼拉，是跟著一個國際志工組織進到貧民窟，參與當地組織的社區重建計劃。那時候對菲律賓幾乎一無所知的我，只記得領隊不斷強調馬尼拉是個犯罪叢生的危險都市。也因為他們的耳提面命，我在擔任志工的那段期間，從未離開過被組織劃定為安全區域的那兩個街區。

我的菲律賓初體驗就像是躲在一個隔絕外界紛擾的泡泡裡，是用那樣的角度在認識馬尼拉。多年之後，當我回過頭再憶起那段經歷，我發現自己早就不再是用這種的想法在定調該座城市。馬尼拉或許因為參雜著沙粒而顯得混沌不清，但我們絕不該過快以骯髒齷齪的意象簡化這座城市的龐雜混亂。

會有這樣的感觸其來有自。尤其在看過今年桃園電影節即將播映的《噩夜絕歌》與《追緝馬尼拉》兩部菲律賓電影之後，我認為兩位導演嘗試要帶給觀眾的其實是一種觀看馬尼拉的視角。這兩部同時將背景設定在馬尼拉的犯罪類型片，雖然皆是奠基於虛構情節的創作，卻都能夠與馬尼拉——甚至是菲律賓社會的時代脈動與現象議題相互呼應。

聖狗與聖馬，活在以道德為名的世界

首先以《噩夜絕歌》為例，這個故事開始於一連串發生在貧民窟巴雅塔斯（Payatas）的殺人案，死者皆為十多歲的拾荒少年。巧合的是，當這些受害者被發現時，除了全身赤裸，他們的心臟、生殖器與臉皮都遭到割除。「是什麼樣兇手如此兇殘，要將做為一個人該擁有的重要表徵都給除去？」兩位具法醫背景的神父抱著此般疑惑，展開他們的調查。然而，在當權者想要將大事化小，甚至意圖包庇可能涉案的同儕，兩位神父漸漸意識到來自政界與宗教界的多番阻撓，才是阻礙他們辦案的關鍵。

Photo Credit：2018桃園電影節提供 《噩夜絕歌》劇照

由於導演認為該小說所引領的批判聲音至今仍不足以撼動既有的權力結構，即便《噩夜絕歌》小說出版的時間已經事隔十多年，他再重新將《噩夜絕歌》搬上大螢幕，希望讓影像成為刺激觀眾思考當下社會處境的一種途徑。

也正是如此，看這部片的時候會讓我不斷想到1990年代在菲律賓相當火紅的一首歌曲：聖狗與聖馬（Banal Na Aso, Santong Kabayo）。這首歌的創作者東．阿拜（Dong Abay）透過歌曲講述兩位宗教偽善者的故事。前者描述一名虔誠信主的婦女，因吉普尼司機不願放她在教堂前面的禁止停車區，憤而高聲辱罵司機。而第二個故事說的則是一個在路邊四處找民眾捐助蓋教堂的人，在遇上窮到沒飯吃的乞丐孩子，卻完全不願意施捨一毛錢。

「我們到底擁有什麼樣的神？讓願意四處拾荒餵飽家人的孩子這樣死去？」在《噩夜絕歌》電影中，一名孫子遭殺害的阿嬤，在拜訪負責偵查的神父時問了這句話。

若我們單就這些死去的少年及其生活環境來看，觀眾或許在最開始會認為那是因為他們實在生存於太過窮困且齷齪的處境，使其易於招致這樣的不幸命運。尤其故事被安排在馬尼拉最著名的垃圾山貧民窟之一巴雅塔斯，其所隱含的刻板印象似乎更合理地與喪心病狂的連續殺人案相連結。

然而在我看來，導演想要表達的並不是生活於菲律賓底層社會的人有多麽險惡，而是故事中，握有權勢且人模人樣的人，才是真正造成悲劇的推手，他們假道學的姿態，有時才是真正最為駭人的。如此一來，將兇案的發生地點設定於巴雅塔斯，想來也許是有這種打破對貧民窟既有印象的意圖。

姑且不論別的地區，此般嘗試在菲律賓這個80%以上人口皆屬於天主教的國家尤以重要。2013年菲國一名已故記者亞里斯．努弗（Aries Rufo）出版了一本紀錄教會醜聞的《秘密祭壇：菲國天主教的性、政治與金錢》（Altar of Secrets）。令人玩味的是，即便多年前已有像是《噩夜絕歌》這類的小說出版，《秘密祭壇》仍被大眾視為是菲律賓第一本願意公開揭露教會腐敗問題的紀實。

Photo Credit：2018桃園電影節提供 《噩夜絕歌》劇照

那是因為菲律賓的神職人員在很長一段時間裡就算違法犯紀，也都能夠輕易地為教會內部給和諧處理。比如在菲國有教會開設的孤兒院專門在收容神父瀆職所生下的孩子，這在宗教界內部是公開的秘密，卻到很晚期才真正為大眾所認識。甚至有不少人不願接受神職人員的污點，認為那是本來就反對天主者的人，為了摧毀菲國宗教之神聖性及其根基而來的莫須有指控。

「拜託，你是不是好萊塢電影看太多了？」當電影裡的神父開始懷疑這是連續殺人案的時候，承辦官員是以這樣開玩笑的語氣回覆。拉回到真實生活，有些人或許也會認為小說與電影的虛構情節，只是為了創造劇情迭起而來的安排。然而，當我們透過導演的視角認識《噩夜絕歌》所描繪的菲國社會，上位者自以為呼風喚雨，一次又一次以人吃人的方式讓生存於底層的人民無所遁逃。

在片中被割去生命表徵的這些拾荒少年，其實是兇手－甚至包含《噩夜絕歌》的作者及導演－對現實世界最為悲憤的一種控訴方式，想來令人格外感到諷刺。

不論是受害者或嫌疑犯，他們都一樣

相較於《噩夜絕歌》的題材，桃園電影節上映的另一部菲律賓電影《追緝馬尼拉》或許更讓台灣觀眾熟悉，講的是自2016年菲律賓總統杜特蒂上台以來的反毒戰爭。事實上，反毒戰爭在菲律賓國內外成為熱門且高度爭議的議題之後，這類的電影創作不勝枚舉，光去年就有十多部相關題材的電影上映。

在這之中，《追緝馬尼拉》所談的故事是我最喜歡的視角。有別於其他反毒戰爭片偏重於擁權者或受害者觀點，本片導演米凱爾．瑞德（Mikhail Red）以身處於灰色模糊地帶並擔任私刑隊的底層人民為切入角度，要觀眾先能夠設身處地為片中的主角著想：

為什麼他們要做這樣的決定？有沒有別的行動可能性？如果這是自己，該要找到什麼的位置才能讓自己生存下去？這麼一來，觀眾才更有機會不會落入自己對毒品戰爭所預設的立場，能更公允的判斷這些試圖生存下去的人們好壞與否。

Photo Credit：2018桃園電影節提供 《追緝馬尼拉》劇照

比如片中與哥哥相依為命的孤兒托托（Toto），他為籌措保釋金拯救因涉毒而深陷牢獄的哥哥，斡旋於警方與黑幫之間。在發覺自己因此成為幫派份子的箭靶時，母親昔日故友艾瑪（Irma）出手幫助了托托。身為受政府聘僱的私刑隊成員，艾瑪甚至將托托訓練成一名殺手，讓他得以更有餘裕生存於街頭，兩人也構築出一種類母子的親密關係。

就在托托與艾瑪逐漸成為生命共同體之際，有個橋段為整部片後來的轉折埋下一個重要伏筆。一次他們倆相約去唱卡拉OK，並合唱了一首經典歌曲——1990年代由菲律賓時下當紅的搖滾樂團Eraserheads所演唱的《鬥獸場外》（Spoliarium）。這首歌之所以經典，是因為其隱含的意義有二。

至於第二層意涵，也是我認為導演選用於此處的原因，與畫作本身有關。相較於鬥獸場內驚心動魄的人獸對決，場外則有人拖著敗下場的垂死之人離開。以此對比看來，人究竟為何奮戰、如何生存，導演其實是透過這首講述迷失與各種生命困頓的歌曲來為電影定調。

Photo Credit：@Wiki Public Domain Juan Luna，《鬥獸場外》，1884，布面油畫，422 x 767.5 cm。

做為夾在政府與底層人民中間的那把槍（the hired guns），像是托托或艾瑪這樣的人物其實始終活在一種恐怖平衡的狀態，不見得真是因為什麼立場或理想而活。換言之，即便有些人看似有餘裕地遊走於灰色地帶，這並不表示他們便得以安然地用全然不變的姿態生存下去。

正是因為生存總是所有人最重要的目標，當人們在面臨風險及危難之時，原先看似穩固的友誼與親密關係將會變得極為不穩定。「不論是受害者或嫌疑犯，他們都是一樣的人。」艾瑪帶著托托出任務的時候，曾經向他說了這樣一句話。這非關道德層面的取捨，而是自己能不能成功的生存下去。

導演瑞德所欲闡明的意涵，其實並不是什麼新鮮事。從《追緝馬尼拉》的英文名稱Neo-Manila（新馬尼拉）來看，它讓我一直聯想到菲律賓的傳奇導演利諾．布洛卡（Lino Brocka）在1975年拍攝的《黑暗魔爪》（Manila in the Claws of Light），光是觀察電影名稱就有一絲致敬的意味，遑論其所描繪的底層人民題材。由導演觀看馬尼拉的視角，反毒戰爭之中所顯露出來的種種犯罪、暴力與溫柔，很多時候是人們為生存所做出來的決策與行動。

當外人多半容易用高高在上的道德判准來抨擊底層人民的身不由己，反毒戰爭或許並不會有真正終止的一天，只會招致更多逝去的生命。用這樣的方式來看待這兩部電影，《噩夜絕歌》之於其原著小說、《追緝馬尼拉》之於《黑暗魔爪》，這像是一種致敬，也意味著籠罩於菲律賓社會的陰霾或許從未真正遠離過。

影展資訊

名稱：第五屆桃園電影節

時間：2018/08/17－08/26

地點如下：

中壢SBC星橋國際影城（桃園市中壢區中園路二段501號5樓）

威尼斯影城 （桃園市中壢區九和一街48號）

桃園 in89 統領影城（桃園市桃園區中正路56號）

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航