《我很好》行定勳、二階堂富美訪談：如泡沫的青春

文：Buff

台北的夏日午後，烏雲密密地聚集著，空氣中的每顆粒子都很浮躁：馬上就要下大雨了。就在進行《我很好》的訪談之前，我前腳一踏進飯店門口，天空果然如嘲笑般地下起暴雨來。這片灰的天空，也是日本九零年代的同一片天空：浮華虛張的泡沫經濟剛剛破裂，所有人都像從夢中醒來一樣，日本經濟一蹶不振，失業率節節攀升，就像是暴雨前夕⋯⋯這是日本漫畫家岡崎京子的作品《我很好》的設定背景。

雖講述的是日本高中生的校園故事，書頁之中封藏的，卻是一個悲劇時代的縮影。《我很好》出版於1994年，時過二十幾年之後，才終於被搬上大螢幕：導演行定勳在初次接觸這部漫畫時也是二十幾歲，他承認《我很好》這部漫畫作品在他這個世代非常重要、影響極為深遠，也讓他猶豫「由我來拍真的沒問題嗎？」但最後還是下定決心開拍。

岡崎京子某種程度上精準地捕捉到的日本經濟衰退中的悲劇氣味被行定勳原封不動地搬進電影裡，即使此特殊的歷史背景可能對非日本觀眾來說沒有太多共鳴（一篇知名外媒《銀幕雜誌》Screen Daily的英文影評，稱此片最能帶給觀眾時代感的應該是女主角寬大的褲子），但作品本身所觸碰的「青春」、「成長」等議題是每個人都能感同身受的。

《我很好》故事敘述女主角春名（二階堂富美飾）時常幫助被她的男友觀音崎霸凌的同班同學山田（吉澤亮飾），兩人慢慢變成朋友之後，春名又認識了目前擔任模特兒的學妹吉川，三人藏著共同的秘密：學校附近河岸邊發現的無名骸骨。山田說看著這副骸骨能帶給他勇氣。另一方面，觀音崎其實跟班上的女同學、同時也是春名的朋友留美劈腿；而看似正常與女友交往的山田，其實也暗藏著另一個秘密。

Photo Credit：2018桃園電影節、蜜蜂工房提供

劇情圍繞著主要角色六人的生活，搭配時不時插入的工廠煙囪冒煙的鏡頭，慢慢往崩解的方向前進⋯⋯。此次飾演女主角的二階堂富美與導演行定勳一同來台，著一身（大概是三宅一生）皺摺桃紅色洋裝、黑色高跟鞋，長髮紮起，臉上並沒有太多表情，坐在我左側。

訪談時問起，才知道二階堂竟是促成拍攝《我很好》的主要推手之一。她坦承，第一次接觸漫畫作品是在16歲那年，剛好與女主角春名同年，深受作品內容感動，一直把它記在心上。

即使後來有認識的製作人買下這部作品的拍攝權，也有意請二階堂演出，卻還是一直沒辦法付諸實現拍攝。直到某年的釜山電影節，二階堂與行定勳導演碰面討論後，認為行定勳是執導此件作品的絕佳人選；之後又經歷了種種過程，包括結識小沢健二（《我很好》電影主題曲演唱者）等，電影終於開拍。二階堂富美此時已經22歲。

Photo Credit：2018桃園電影節、蜜蜂工房提供

然而我的疑問是，當年16歲、沖繩出身，但因身為童星的關係，等於是一腳已經踏進所謂的「大人」的世界，但其實明明還是個孩子的二階堂富美，在《我很好》裡到底看到了什麼、被什麼所感動？

她平常讀不出情緒的眼睛直視著我，思考良久：「是個很困難的問題呢」，她這麼說。如果是在16歲時問她這個問題，她一定能夠非常明白地把種種感受條列出來；但是從16歲初次接觸作品，到實際拍攝《我很好》時22歲，再到現在接受訪談24歲，這之間已經經歷過非常多心境上的改變，包括從青少年到成人、再到出社會有一些自己事業的成人，這段時間的變化讓她已經很難去回答這個問題。

她舉例說，在拍攝過程中有許多時候是她能理解角色做某某事的動機、也有共鳴，但總是覺得隔著一層，有某種隔閡似的。如果要比較具體地說的話，就像在跟16歲的自己對話一樣吧，她仔細地說明。

Photo Credit：2018桃園電影節、蜜蜂工房提供

如果說拍攝《我很好》是讓女主角二階堂富美了解迄今為止、「成長」為何的契機的話，對今年剛滿50歲的行定勳來說，大概就是人生里程碑式的作品了。1968年出生的他，剛好是被稱為「泡沫世代」的一代，他那個世代的所有人，大概都在當年《我很好》所描述的少年少女們中看到自己的一絲影子吧？

影展資訊

名稱：第五屆桃園電影節

時間：2018/08/17－08/26

地點如下：

中壢SBC星橋國際影城（桃園市中壢區中園路二段501號5樓）

威尼斯影城 （桃園市中壢區九和一街48號）

桃園 in89 統領影城（桃園市桃園區中正路56號）

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航